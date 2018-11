EMILIANO A BRUXELLES PER UNA DUE GIORNI DEDICATA ALLA RETE NEREUS, RETE DELLE REGIONI CHE UTILIZZANO TECNOLOGIE SPAZIALI 27/11/2018 Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sarà a Bruxelles il 28 e 29 novembre per presiedere il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea generale della Rete Nereus, rete delle regioni che utilizzano tecnologie spaziali.



Il punto stampa con i giornalisti è previsto per giovedì 29 novembre alle ore 13.30 presso la sede di Nereus in rue Montoyer, 21, subito prima dell’inizio dell’Assemblea generale (a cui si potrà assistere per la parte iniziale).



La Puglia è oramai da diversi anni alla guida di Nereus, una rete che aggrega 39 regioni e circa 40 tra aziende e enti di ricerca, provenienti da tutta Europa. I pilastri di azione della rete sono il dialogo politico, la cooperazione progettuale ed interregionale e la promozione delle opportunità che le tecnologie e le applicazioni spaziali offrono ad aziende, pubbliche amministrazioni e cittadini.



Elementi centrali della riflessione della due giorni brussellese saranno: il posizionamento di Nereus rispetto alla proposta della Commissione europea sui programmi spaziali dopo il 2020; il rafforzamento dei legami della rete con le Istituzioni europee e l’Agenzia spaziale europea; l’azione di advocacy finalizzata a sottolineare l’importanza della dimensione regionale nelle politiche spaziali. Un dimensione che, in questo momento in cui si discute del futuro dell’Europa, occorrerebbe estendere a tutte le politiche europee.