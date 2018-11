Bari - FESTIVITÀ NATALIZIE 2018/19 PROGRAMMA E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PARK & RIDE 27/11/2018 In occasione dell’arrivo delle festività natalizie, si rende noto che, in collaborazione con l’AMTAB S.p.A., è stato predisposto il seguente programma teso a decongestionare il traffico del centro cittadino e a incentivare il trasporto pubblico:

- la possibilità di ottenere un abbonamento conveniente per il trasporto urbano al costo di 20 euro, con validità dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;

- l’apertura dei park & ride nei giorni festivi del 2, 8, 9, 16, 23, 26 e 30 dicembre e 6 e 13 gennaio 2019 (sono esclusi il 25 dicembre e il 1 gennaio 2019).

Nel corso delle giornate evidenziate, gli addetti alle aree di sosta saranno in servizio dalle ore 8 alle 23.30: le navette effettueranno le prime partenze alle ore 8, mentre l’ultimo transito dal centro-città si terrà alle ore 22.40 (navetta A e B) e alle ore 23.50 (navetta C).

“La città si prepara ad affrontare un mese ricco di eventi e, come abbiamo visto già domenica scorsa, dato il grande afflusso di persone soprattutto negli orari serali, i cittadini hanno voglia di passeggiare, di stare insieme e di godersi la città - commenta il sindaco Decaro -. Per questo abbiamo anticipato di qualche giorno l’apertura straordinaria domenicale dei park&ride cittadini, che già dal prossimo week end potranno accogliere le auto e servire quanti vorranno raggiungere il centro e trascorrere la giornata a Bari passeggiando e facendo shopping. In questo modo vogliamo sostenere i commercianti che in questo periodo hanno maggiori occasioni di lavoro, creando condizioni favorevoli per cui, anche dai Comuni limitrofi, potranno arrivare comodamente in centro senza lo stress del parcheggio, e magari offrire a tutti una città più vivibile con meno auto, meno smog e più spazi per camminare”.

Per la sola giornata di giovedì 6 dicembre, al fine di agevolare i cittadini nel raggiungimento delle aree interessate dalle manifestazioni religiose per San Nicola, la navetta A effettuerà la prima partenza dall’area di sosta Vittorio Veneto (lato terra) alle ore 4.