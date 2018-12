4 dicembre - «Io, Vasco e Astrosamantha» Il Lungoviaggio di Irene Grandi con il duo Pastis a Taranto 04/12/2018 AMICI DELLA MUSICA “ARCANGELO SPERANZA”

75a Stagione Concertistica

Un’esclusiva regionale

«Io, Vasco e Astrosamantha»

Il Lungoviaggio di Irene Grandi

con il duo Pastis

Martedì 4 dicembre, ore 21

Taranto

Teatro Orfeo



Irene Grandi arriva a Taranto, in esclusiva regionale, martedì 4 dicembre. E al Teatro Orfeo (ore 21), per gli Amici della Musica «Arcangelo Speranza», presenta il visual concert «Lungoviaggio», nel quale, con la complicità del duo Pastis, i fratelli Marco e Saverio Lanza (rispettivamente fotografo e musicista), intreccia canzoni a immagini di Vasco Rossi, dell’astronauta Samantha Cristoforetti e di altri ospiti speciali tra quelli che hanno collaborato al progetto discografico, un visual album introspettivo e dalla forte spiritualità, attraversato da lunghi momenti di riflessione.

La prevendita dei biglietti è attiva su www.liveticket.it: 28 euro (platea e prima galleria), 23 euro (seconda galleria), 18 euro (terza galleria). Info e prevendite Amici della Musica “Arcangelo Speranza”, via Toscana n. 22/a, tel. 099.7303972 www.amicidellamusicataranto.it , Box-Office di via Nitti n. 106/a - tel. 099.4540763, Basile Strumenti Musicali - via Matteotti n. 14 - tel. 099.4526853.

La 75ª Stagione Concertistica, organizzata sotto l’egida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Dipartimento dello Spettacolo dal vivo, si avvale dei contributi della Regione Puglia e del Comune di Taranto insieme al patrocinio della Provincia.