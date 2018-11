Verso il gemellaggio tra Monte Sant’Angelo e Mont Saint-Michel 29/11/2018 Monte Sant’Angelo in delegazione a Mont Saint-Michel



È stato già annunciato dal Sindaco di Monte Sant’Angelo che a maggio 2019, nella seconda edizione del festival Michael, sarà firmato il gemellaggio tra i due grandi centri micaelici europei. I Normanni sono stati in visita a Monte Sant’Angelo a settembre per iniziare a costruire un progetto comune. In questi giorni, invece, è una delegazione della Città di Monte Sant’Angelo - guidata dal Sindaco Pierpaolo d’Arienzo e a cui hanno preso parte, tra gli altri, Aldo Patruno (Direttore Dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia), Claudio Costanzucci (Vicepresidente dell’Ente Parco del Gargano) e Paolo Ponzio (Direttore Dipartimento Studi umanistici dell’Università di Bari) - in visita istituzionale in Francia.



Sin dal Medioevo il culto di San Michele è tra i più diffusi in Europa e numerosi sono i Santuari dedicati all’Arcangelo. “Insieme ad altri grandi centri internazionali stiamo lavorando alla creazione di una rete in grado di progettare, valorizzare e promuovere insieme i nostri territori” - spiega il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.



Dopo la creazione della rete nazionale con la Sacra di San Michele in Val di Susa (Piemonte) - patto firmato a maggio 2018 nella prima edizione di “Michael. Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale ed enogastronomico” - prosegue il lavoro di creazione della rete internazionale dei grandi Santuari dedicati all’Arcangelo Michele.

Dopo l’incontro tenutosi il 28 settembre a Monte Sant’Angelo con la delegazione istituzionale di Mont Saint-Michel, dal 28 al 30 novembre, infatti, una delegazione ufficiale da Monte Sant’Angelo sarà in vista ad Avranches per continuare a discutere delle azioni da mettere in campo per la valorizzazione e la promozione internazionale congiunta delle due Città, dei due Santuari, dei territori coinvolti.



La delegazione di Monte Sant’Angelo, guidata dal Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, è composta da: Giovanni Vergura (Presidente del Consiglio comunale di Monte Sant’Angelo), Aldo Patruno (Regione Puglia - Direttore Dipartimento turismo e cultura), Claudio Costanzucci Paolino (Ente Parco Nazionale del Gargano - Vicepresidente), Rosa Palomba (Città di Monte Sant’Angelo - Assessore alla cultura, turismo, istruzione), Paolo Ponzio (Direttore Dipartimento studi umanistici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro), Angelo Fabio Attolico (Regione Puglia - Dipartimento turismo e cultura, sezione cammini), Immacolata Aulisa (Università di Bari - Docente di Storia del Cristianesimo antico) e Pasquale Gatta (Città di Monte Sant’Angelo - Staff del Sindaco, ufficio comunicazione e promozione).



“Proseguiamo il percorso di programmazione comune con i Normanni per rendere il gemellaggio che sarà firmato a Monte Sant’Angelo nella seconda edizione del festival Michael un punto di partenza” - commenta l’Assessore alla cultura, turismo, istruzione della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba, che aggiunge - “C'è grande entusiasmo per questo progetto che ci vede impegnati nella promozione internazionale della nostra destinazione. Il patto di gemellaggio è infatti uno straordinario punto di partenza per questo importante percorso che fa della promozione e della progettazione comune i due punti cardine per la valorizzazione del culto micaelico e dei santuari dedicati all'Arcangelo all'interno del più ampio piano strategico di promozione della Città dei due Siti UNESCO”.



Tra gli impegni istituzionali della delegazione l’incontro con Padre André Fournier (Rettore del Santuario di Mont Saint-Michel e della Communautés des Fraternités monastiques de Jérusalem), Yan Galton, Sindaco del Comune di Mont Saint-Michel e David Nicolas, Sindaco di Avranches.



#lacittàdeiduesitiunesco #ilcamminodimichael

