Fare insieme. Scuola residenziale per l’associazionismo interculturale Da lunedì 3 dicembre, a Bari 29/11/2018 Uomini e donne di origine straniera tornano sui banchi di scuola per imparare a progettare percorsi d’inclusione sociale e di cittadinanza e per costruire, grazie anche alle potenzialità del terzo settore, spazi e comunità interculturali.

Queste le finalità di ‘Fare Insieme. Scuola residenziale per l’associazionismo interculturale rivolta a giovani di origine migrante’. La scuola interculturale rientra nel più vasto piano d’intervento regionale per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi, realizzato dalla Regione Puglia (soggetto capofila) e da Nova, consorzio nazionale per l’innovazione sociale, in partnership con Fondaca – Fondazione per la cittadinanza attiva, Dipartimento Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, Dedalus, Ambito Territoriale San Severo, Ambito Territoriale di Nardò, Comune di Bari. Gli interventi, finalizzati all’accesso ai servizi dei migranti e alla partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale del territorio, sono finanziati dall’Unione Europea, per tramite del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, autorità delegata Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, autorità responsabile Ministero dell’Interno.

Sono oltre 30 i partecipanti selezionati e provenienti da tutta la Puglia, uomini e donne di origine straniera già impegnati e attivi nell'associazionismo, anche a livello informale, o interessati a costituire un'associazione nel territorio pugliese. Il percorso intende rafforzare le competenze personali e attivare strumenti di empowerment per leader di comunità. Per le realtà associative nascenti è previsto anche un contributo per la costituzione formale delle stesse.

La formazione comprenderà attività laboratoriali ed esperienziali e momenti di condivisione peer to peer. Nel corso delle giornate sono previsti inoltre spazi per favorire l’apprendimento informale e la costruzione di legami sociali e di rete. Tra i formatori saranno coinvolti esperti provenienti da associazioni già presenti e operative sul territorio regionale e nazionale, nonché docenti specializzati sulle tematiche dell'intercultura, dell'associazionismo, del lavoro di rete, della storia dell'associazionismo nel nostro paese, senza tralasciare gli aspetti legislativi e gli strumenti operativi utili per chi voglia lavorare nel terzo settore oggi.

Le attività si svolgeranno a Bari da lunedì 3 a mercoledì 5 dicembre, al Centro Interuniversitario, della Congregazione Suore dell'Immacolata Concezione, Viale Ghandi 2.

Tutte le informazioni su sono disponibili su https://pugliaintegrazione.org