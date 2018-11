Bari - Meeting istituzionale dal titolo “Agricoltura ecosostenibile: la filiera della canapa” 29/11/2018 Agricoltura ecosostenibile, meeting sulla filiera della canapa alla Città metropolitana in occasione della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti



Domani, venerdì 30 novembre, alle ore 10.00, nella sala consiliare della Città metropolitana di Bari, si terrà il meeting istituzionale dal titolo “Agricoltura ecosostenibile: la filiera della canapa” in occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti SERR.



L’iniziativa, promossa dal consigliere metropolitano delegato alla “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico”, Antonio Stragapede, in collaborazione con l’associazione ComunicÆtica Madeinmurgia.org, rientra nelle attività previste nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato nel 2017 tra Città Metropolitana, Enti di Ricerca ed Università a favore della sostenibilità e tutela ambientale, oltre che sensibilizzazione di culture innovative ed ecosostenibili.



Il convegno, patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, CNA Area Metropolitana di Bari, Regione Puglia e ANCI con Confindustria Puglia, Federcanapa, Canapuglia, DISSAT Uniba, Slow Food Bari e Puglia, Coldiretti Puglia e altri Enti pubblici e privati, è finalizzato alla sensibilizzazione e conoscenza della legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali" quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità, nonché come alternativa alle colture eccedentarie.



L’incontro si aprirà con i saluti del consigliere metropolitano delegato, Antonio Stragapede, seguiranno gli interventi di Luigi Trotta - Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Regione Puglia; Domenico Nicoletti - Direttore Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Pino Riccardi - Direttore Cna Area Metropolitana di Bari, Vittorio Colangiuli - Direttore Confindustria Puglia, Rachele Invernizzi - Vicepresidente Federcanapa, Giuseppe De Mastro - DISAAT Università di Bari, Luigi Tedone - DISAAT - Università di Bari, Pietro Spagnoletti - Coldiretti Puglia, Leonardo Manganelli - SlowFood Bari e Claudio Natile – Canapapuglia. Modera Maria Caserta - Presidente Ass. ComunicÆtica MAdeinMurgia.org.

Saranno presenti docenti e alunni di Istituti di Agraria e aziende agroalimentari.