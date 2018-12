TEDx BARI ETEROTOPIA, IL CAST COMPLETO: LA PRESENTAZIONE IN COMUNE 01/12/2018 TEDx BARI - ETEROTOPIA

8 DICEMBRE 2018 - ORE 18.00 – TEATRO PETRUZZELLI BARI

FRANCESCO DE LEO, ROSSELLA FERORELLI, EMANUELE ARCIULI INSIEME A RACHEL VANIER, JOSÉPHINE GOUBE, NELL WATSON, CHRISTIAN RAIMO, VALENTINA NAPPI, ROBERTO CASATI, GIULIA MAFFEI&GIULIA TACCHINI, ALESSANDRO LOLLI & LORENZO DE ANGELIS (OZNEROL)

Biglietti su www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito



Prendete dodici speech, divideteli per quattordici speaker. Aggiungete una manciata di minuti per ciascuno. Scegliete i diversi settori della conoscenza da mescolare tra loro. Prendete un bel piatto fondo come quello dell’Eterotopia. Ed ecco a voi: il Tedx Bari è servito.

Sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari il prossimo 8 dicembre (dalle 18.00) ci sarà un mix esplosivo di buone idee da diffondere. Scelte che in alcuni casi possono sembrare poco amalgamabili ma che forse non lo sono poi così tanto e che messe insieme e mescolate restituiscono un sapore unico al cast 2018. Partendo da qui nel Politeama di Bari vestito a festa per l’occasione si cercherà di esplorare le piccole e grandi eterotopie che scolpiscono il nostro quotidiano odierno: dalla scuola alle start-up, dagli insetti nel piatto all'intelligenza artificiale, dalle città al fenomeno migratorio. Tutti luoghi - siano essi fisici, virtuali o simbolici - oggi sede o oggetto di conflitto politico, sociale, etico e culturale.

«Organizzare la quarta edizione del Tedx Bari è un grande onore per una piccola realtà come la nostra associazione, alimentata quotidianamente dall'impegno di giovani professionisti e studenti accomunati dalla voglia di portare nella propria città di origine idee innovative, mettendole in connessione con il territorio - spiega Davide Giardino, presidente dell'associazione e titolare della licenza Tedx Bari -. Ed è per questo che il sostegno della comunità e il contributo delle realtà imprenditoriali locali è per noi importante. Da cittadino italiano che vive all’estero, sono fiero anche della grande attenzione che l'amminstrazione locale ha sempre mostrato verso la nostra proposta sostenendola sin dalla sua prima edizione. A dispetto della breve durata del Tedx, che si esaurisce in una giornata, il suo impatto sul territorio si prevede duraturo e di ampio raggio. Sotto il profilo culturale il pubblico avrà l’occasione di ascoltare, in un formato accessibile e non specialistico, racconti e riflessioni uniche. La disseminazione di tali idee costituirà idealmente il terreno di futuri approfondimenti tra cittadinanza e territorio, instillando nel tessuto urbano una curiosità la cui applicazione sarà tanto diversa quanto la forma dei saperi da cui provengono. E c'è di più - conclude Giardino -. TEDxBari sarà anche l’occasione per osservare, in un contesto unico, il superamento di tradizionali divisioni tra saperi e attività, qui riunite dalla priorità data alle idee e alle esperienze trasmesse».

E mentre la conferenza spettacolo, organizzata dall’associazione per Tedx Bari per il quarto anno consecutivo nel capoluogo pugliese si avvia verso il sold out (biglietti ancora disponibili su www.vivaticket.it, www.tedxbari.it), vengono svelati i nomi degli ultimi tre speaker che saliranno sul palco del Petruzzelli. Si tratta di Emanuele Arciuli, barese di nascita, è considerato oggi uno dei più originali e interessanti interpreti della scena musicale classica e porterà sul palco i conflitti e la vitalità che l’arte e la musica dei nativi americani traggono dalla loro stessa condizione rendendosi strumento di riscatto di un popolo; Rossella Ferorelli barese classe 1984, Ph.D. in Architectural and Urban Design al Politecnico di Milano, cofondatrice di SMALL – Soft Metropolitan Architecture & Landscape Lab, porterà la sua idea sul riuso dei paesaggi urbani abbandonati e sulle trasformazioni del progetto dello spazio pubblico. E Francesco De Leo, cantautore italiano classe 1991, originario di Chiavari, fondatore e frontman della band L’officina della camomilla, rappresentante tra i più brillanti e originali della nuova scena indie italiana, con una talk performativa sul linguaggio cantautoriale come luogo inusuale.

Con loro sul palco del Teatro più grande di Bari e di Puglia ci saranno, come già annunciato, anche le speaker francesi Rachel Vanier, responsabile della comunicazione di Station F (l'incubatore di startup più grande d'Europa con sede a Parigi, che collabora con colossi come Facebook e Microsoft) con una talk sulla femminilità e il conflitto estetico ed etico insito; e Joséphine Goube, fondatrice della onlus Techfugees , che risponde con la tecnologia alla crisi dei rifugiati per ricollocarli nel mondo del lavoro, che racconterà i porti come luogo di conflitto, ma anche di scambio, passaggio, movimento, cultura, economia, lavoro, opportunità e speranza; dal belgio arriva Nell Watson, ingegnera e divulgatrice scientifica, esperta di intelligenza artificiale, con il suo speech sulle trasformazioni introdotte dall’uso dei social media, sul loro ruolo di rafforzamento delle tensioni esistenziali e sul cambiamento che generano nella cultura contribuendo alla sua polarizzazione.



A loro si uniranno Christian Raimo, romano, con la sua idea sulla scuola come luogo in cui spezzare l’ideologia della competizione esercitando invece in modo concreto l’uguaglianza; l'attrice del cinema porno Valentia Nappi, originaria di Pompei e conosciuta in tutto il mondo, con la sua visione sul porno come eterotopia che deve uscire dal suo spazio di valvola di sfogo ed entrare in un gioco dialettico di critica razionale della vita normale; e ancora, il filosofo milanese Roberto Casati con il suo speech paragonabile ad una traversata del mare.



E ancora, per speech a due voci ci saranno la strana coppia romana composta da Alessandro Lolli & Lorenzo De Angelis (Oznerol), che darà vita a una talk performativa sui meme, passati dall’essere un mero divertissement virtuale a strumento di comunicazione potentissimo con un linguaggio, una grammatica, codici e regole sapientemente sfruttate in tutti i campi, dalla politica al marketing; e infine il duo milanese Giulia Maffei & Giulia Tacchini di Entonote, rispettivamente biologa e food designer, che racconteranno il futuro già arrivato nei piatti che si portano in tavola attraverso una cucina che ripensa alla cultura gastronomica partendo dagli insetti come cibo.



Con i suoi circa mille posti a sedere il teatro dei teatri di Bari ospiterà le talk di questi speaker selezionati dal nuovo direttore artistico del TedxBari Vittorio Parisi, coordinatore del gruppo di sviluppo del tema 2018: «La riflessione sul tema di TEDxBari 2018 ha origine nel desiderio di raccontare i luoghi a partire dalla carica di conflitto, politico, sociale, culturale e etico, che oggi essi incarnano – spiega Parisi -. Prendiamo il mare: è il luogo a cui la nostra città deve, letteralmente, tutto, ma è anche il luogo-simbolo della crisi dei migranti. Stessa cosa può dirsi per la città, luogo-simbolo della vita umana organizzata e della cultura, ma anche di grandi conflitti sociali, come la divisione ideologica tra il centro e la periferia. Il concetto di “eterotopia” – in particolare una delle sue possibili definizioni fornite da Michel Foucault: un luogo reale nel quale sono giustapposti più spazi fra loro incompatibili – ci aiuta a riunire sotto un’unica parola alcuni dei luoghi oggi sede di una o più incompatibilità. Luoghi fisici, virtuali, simbolici o discorsivi: luoghi-chiave della nostra società, come la scuola, ma anche luoghi apparentemente più banali, come il piatto in cui mangiamo; luoghi immateriali ma onnipresenti, come internet; luoghi, infine, che non siamo soliti percepire come tali, ad esempio il corpo o il linguaggio».



L' 8 dicembre dunque è già segnato in rosso sui calendari. Non resta che aspettare una settimana per varcare le porte del Petrzzelli, accomodarsi al proprio posto e lasciarsi guidare in questo viaggio alla scoperta di mondi diversi. L'appuntamento è alle 17.00 per l'apertura delle porte (inizio dell'evento ore 18.00). I biglietti sono in vendita sui circuiti online ufficiali (www.tedxbari.it e www.vivaticket.it), nei punti vendita fisici del circuito e al botteghino del Teatro Petruzzelli di Bari (aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19). I costi variano dai 12 euro del loggione (in vendita solo al botteghino del Petruzzelli) ai 37 euro per platea e palchi di primo ordine (in vendita solo online o nei punti vendita del circuito). Durante la sera dell'evento tutti i biglietti ancora disponibili saranno in vendita al botteghino del Petruzzelli.



LE BIO DEGLI OSPITI

Joséphine Goube

Nominata per due volte consecutive (nel 2016 e nel 2017) da Forbes tra i "30 under 30 social entrepreneurs", la francese classe 1989 Joséphine Goube è CEO di Techfugees, una non-profit che mette le risorse della comunità tecnologica internazionale a disposizione dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli sfollati. L’obiettivo è quello di promuoverne il loro uso fornendo informazione, assistenza sanitaria e istruzione per permettergli di emanciparsi attraverso la tecnologia. Techfugees organizza conferenze, workshop, hackathon e meetup in tutto il mondo nel tentativo di generare soluzioni tecnologiche per e con gli sfollati.



Rachel Vanier

Rachel Vanier è nata a Budapest nel 1988. Dopo essere cresciuta a Lille, ha studiato a Sciences Po a Parigi, per poi lavorare tra Parigi e San Francisco nel mondo dell'innovazione e delle start-up. Attualmente è a capo della comunicazione di STATION F, il più grande incubatore di startup al mondo. È inoltre l'autrice di Écosystème (2017), un romanzo che parla dei cliché e delle difficoltà del mondo dello start-up.



Nell Watson

Watson, ingegnera e imprenditrice, lavora nel campo dell’intelligenza artificiale e studia l’etica delle macchine e il rapporto tra umanità e robotica. Co-fondatrice di Quantacorp, tecnologia di body scanning, e di Ethicsnet, non-profit dedicata all’interazione tra esseri umani e macchine, è già stata speaker TEDx ad Anversa e insegna Artificial Intelligence presso la Singularity University, think tank situato nella Silicon Valley.

Alessandro Lolli & Lorenzo De Angelis

Alessandro Lolli è nato a Roma nel 1989 e si è laureato in filosofia, è esperto di meme e autore per numerose riviste online tra cui NOT, Vice, Alfabeta2 e Dude Magazine. Nel 2017 ha pubblicato il saggio La guerra dei meme: fenomenologia di uno scherzo infinito (Effequ).

Classe 1991, Lorenzo De Angeli è un memer italiano e fondatore della pagina Facebook Oznerol, attraverso la quale diffonde quotidianamente meme sulla cultura, sulla politica e sulla società italiana.



Valentina Nappi

Classe 1990, Valentina Nappi è un'attrice pornografica conosciuta italiana conosciuta in tutto il Mondo. Scoperta nel 2011 da Rocco Siffredi, oggi appare in oltre 400 film. Appassionata di filosofia e politica, nel 2012 è stata invitata al festival Popsophia a Civitanova Marche. Dal 2014 al 2017 ha curato un blog con pubblicazioni periodiche sulla rivista MicroMega. Nel 2016 e nel 2017 è la protagonista dei film di Monica Stambrini, Queen Kong e Io Sono Valentina Nappi.



Christian Raimo

Scrittore, giornalista, autore per Internazionale e insegnante d'italiano, Raimo, classe 1975, ha pubblicato nel 2017 il saggio Tutti i banchi sono uguali, edito da Einaudi dove si affronta la questione dell’uguaglianza nella scuola pubblica e, in prospettiva, nel mondo del lavoro. Di pochi mesi fa è invece il libro “Ho 16 anni e sono fascista - Indagine sui ragazzi e l’estrema destra”.



Roberto Casati

Classe 1961, Roberto Casati è filosofo, direttore di ricerca al Centre National de la Recherche Scientifique e professore all’École Normale Supérieure di Parigi. Nei suoi studi si occupa di metafisica e di fenomenologia degli spazi e degli oggetti. Con la casa editrice barese Laterza ha pubblicato i saggi Semplicità insormontabili: 39 strorie filosofiche (2004, con A. Varzi), Prima lezione di filosofia (2011) e Contro il colonialismo digitale: istruzioni per continuare a leggere (2013). È inoltre l’autore del romanzo La lezione del freddo (Einaudi, 2017).



Giulia Maffei & Giulia Tacchini

Sono le fondatrici dell'associazione culturale e studio di consulenza di Entonote, dedicato all’entomogastronomia (gastronomia degli insetti), Giulia Maffei e Giulia Tacchini sono due under 35 che hanno deciso di abbattere le barriere culturali che consentono di vedere insetti nel piatto come cibo. Dopo un dottorato all’Università di Torino in collaborazione con il CNR, Giulia Maffei ha conseguito un master in Comunicazione della scienza all’Università di Milano Bicocca con una tesi sull’entomofagia. La sua compagna di avventura, Giulia Tacchini, è invece laureata al Politecnico di Milano in Design del prodotto con una tesi sull’entomofagia come tema di analisi progettuale del sistema alimentare attuale.



Emanuele Arciuli

Diplomatosi in pianoforte al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, Emanuele Arciuli, classe 1965, si è affermato come uno dei più originali e interessanti interpreti della scena musicale classica odierna. Il suo repertorio spazia da Bach alla musica contemporanea, con una forte affinità per i compositori degli Stati Uniti. Recentissimo Walk in Beauty, una ricca antologia di musica americana. Insegna pianoforte contemporaneo all’Accademia di Pinerolo e tiene regolarmente workshop per numerose università degli Stati Uniti, dove si reca dal 1998 ed ha tenuto oltre quaranta tournée.



Rossella Ferorelli

Barese di nascita, Rossella Ferorelli, classe 1984, è Ph.D. in Architectural and Urban Design al Politecnico di Milano, dove ha discusso una tesi sullo spazio pubblico nell'epoca postdigitale. Da ricercatrice, studia l’evoluzione dello spazio costruito tra informazione e biopolitica, e il progredire delle forme di mediatizzazione dell'architettura attraverso il web. Dal 2011 è cofondatrice di SMALL – Soft Metropolitan Architecture & Landscape Lab, studio di architettura e piattaforma di ricerca, curatela e progetto sulla condizione urbana contemporanea, con sede a Bari e Milano. Le più recenti attività della piattaforma sono concentrate sul riuso dei paesaggi urbani abbandonati e sulle trasformazioni del progetto dello spazio pubblico.



Francesco De Leo

Cantautore italiano classe 1991, originario di Chiavari, a 17 anni, nel 2008, è stato fondatore e frontman della band L’officina della camomilla. Rappresentante tra i più brillanti e originali della nuova scena indie italiana, nel 2018 integra i ranghi della casa discografica Bomba Dischi e pubblica il suo primo album solista, La Malanoche, anticipato dai singoli Muse, Caracas e Mylena.



DIRETTORE ARTISTICO E PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE DEL TEDX BARI

Vittorio Parisi - Direttore artistico

Classe 1986, Vittorio Parisi è nato a Bari. Da alcuni anni vive e lavora a Parigi dove ha recentemente conseguito il dottorato di ricerca in Estetica all’Université Panthéon-Sorbonne, dove insegna dal 2015 e studia il rapporto tra arte e non-luoghi urbani. Tra il 2013 e il 2014 ha svolto un periodo di studio presso la Columbia University di New York, città dove ha anche lavorato come curatorial intern per la Dia Art Foundation. Parallelamente alle attività di insegnamento e di ricerca, oggi lavora come curatore indipendente e collabora con gallerie d’arte contemporanea in Italia e all’estero. È autore di articoli apparsi su periodici universitari internazionali e sulle riviste divulgative Artribune e Graffiti Art Magazine.



Davide Giardino - Presidente associazione organizzatrice del Tedx Bari

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli studi di Bari nel 2013, Davide Giardino ha conseguito un master in Relazioni internazionali presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale. Dal 2016, lavora per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a Parigi nella Divisione competente per le politiche industriali. Per l’ESA si occupa della creazione di nuove iniziative dell’Agenzia come ESA Grand Challenge e l’ESA Global Space Economic Forum. Nel 2014 ha svolto un internship per quattro mesi a Washington DC in una ONG che si occupa di rifugiati politici, mentre nel 2015 è stato «intern» per tre mesi al ministero degli Affari esteri nella direzione generale Affari politici. Davide è coordinatore generale e possessore della licenza di TEDxBari e TEDxBariSalon.



Fanno parte del team TEDx Bari 2018:

Silvia Milani, Eviana Memeo, Giovanna Dell'Erba, Paolo Sylos Labini, Nicola Curzio, Ezio Melchiorre, Fabrizia Nardilli, Marco Schiavano, Angela Tosto, Luigi Bartone, Francesco Brollo, Gabriele Mitrani, Donatello di Bari, Luca Lorusso, Alessandro Tunzi, Alessandra Montemurro, Michela Ventrella, Giulia Di Pierro, Tommy Bonvino, Biagio Chieco, Micaela Savino, Clarissa Lapolla, Marco Ramunni.



Un ringraziamento speciale va a Matthew Watkins per le grafiche animazioni di presentazione degli speaker e a tutte le volontarie e i volontari che quest'anno hanno aiutato la realizzazione del TEDx Bari 2018: Alessia Memeo, Emilia Pandolfi, Elisabetta Santoro, Valentina Calamita, Emanuel Caggiano, Ferdercia Urso, Cosimo Sansonetti, Giuseppe Martiradonna, Maria Luisa Trentadue, Stefania Porcelli, Aurelia Masotti, Chiara Colafemmina, Paola Caputo, Ilaria Tursellino, Graziana Galatino, Michele Pinto, Simona Specchio, Claudia Colonna, Matteo Gianfelice, Micaela Cavestro, Giulia Piccarreta, Sara Torelli, Luca Maffei, Debora Maurelli e Federica Schena.



La quarta edizione di TEDxBari è organizzata con il patrocinio di Comune di Bari - Assessorato alle Culture, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Sponsor: Ordine degli Avvocati di Bari, G-Nous, Mosaico Studio, Varvaglione, Divella, Maldarizzi, Stecchi System, Ecologica, Miccolis SpA, Furnirussi, IFAC, BCC Credito Cooperativo di Castellana Grotte, Fondazione Nikolaos, Fin.Sud Import srl.

Partner: Villa Romanazzi Carducci, Morfimare Viaggi, Impact Hub Bari, MILA Uffici Stampa, Developing,it, San Nicola dei Pescatori, Ance Bari e Bat, Energy by O.S.C.A.R, Assipass Assicurazioni di Pontrelli e Sabbatelli, G.A. Print Solutions, La Biglietteria, PhEST - Festival internazionale di fotografia e arte contemporanea.



TEDX BARI - LA STORIA

La prima edizione di TEDx Bari risale al 3 ottobre 2015 sul tema «resilienza» e fu ospitata al teatro Margherita con 17 speaker e un pubblico di 100 spettatori (il regolamento TED impone un numero limite di spettatori per la prima edizione) con 15mila contatti in diretta streaming. La seconda, con 12 relatori, si è tenuta il 26 novembre 2016 al Teatro Petruzzelli di Bari sul tema «Deserto», con l'esibizione a sorpresa di Vinicio Capossela. La terza, con 11 speaker, è stata il 19 novembre del 2017, sempre al Petruzzelli, sul tema «disordine».

TEDx è il nome del programma di eventi locali organizzati in modo indipendente e lanciato da TED, la conferenza internazionale sulle «idee da diffondere» nata nel 1984 in California e che negli anni ha ospitato gli interventi di imprenditori, artisti, politici, scienziati e attivisti da Bill Gates a Isabel Allende, da Stephen Hawking a Richard Branson. La manifestazione barese è organizzata dall’Associazione per TEDxBari, formata nel 2015 da un gruppo di professionisti e studenti che vivono tra Bari e altre città nel resto d’Italia e del mondo. Il presidente è Davide Giardin che attualmente lavora a Parigi. Il direttore artistico è oggi Vittorio Parisi, che ha preso il posto di Nicola Curzio.



COS'È TED

TED (acronimo di Technology, Entertainment and Design), promosso dall'organizzazione no-profit Sapling Foundation. TEDx è il nome del programma di eventi locali organizzati in modo indipendente e lanciato da TED, la conferenza internazionale sulle «idee da diffondere» nata nel 1984 in California e che negli anni ha ospitato gli interventi di imprenditori, artisti, politici, scienziati e attivisti da Bill Gates a Isabel Allende, da Stephen Hawking a Richard Branson. I relatori sono tutti invitati a raccontare le loro idee in un tempo stabilito della durata massima di 18 minuti.