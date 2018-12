Bari - IL ‘CONDOR’ VOLA IN CASA SLY UNITED: GENNARO MANZARI È BIANCOROSSO 01/12/2018 Inizio di mercato pirotecnico in casa Sly United: il Direttore Generale Pierluigi De Lorenzis piazza il colpo da 90 e porta Gennaro Manzari alla corte del Patron Danilo Quarto.



L’attaccante barese, classe 1985, è uno degli attaccanti più prolifici nel panorama dilettantistico pugliese: oltre 200 gol in carriera per il ‘Condor’, questo il suo soprannome per le ormai affermate doti da rapace d’area di rigori. Manzari lascia il segno già nella sua prima esperienza a Conversano, quando da giovanissimo segna 20 gol in Promozione, che gli valgono l’occasione con il Noicattaro in Serie D.



Dopo l’esperienza nojana, il bomber barese si stabilizza in Eccellenza e diventa uno dei capocannonieri più prolifici della Puglia con oltre 200 gol segnati in carriera. Tante le maglie che ha vestito in Eccellenza Pugliese, arrivando ogni anno in doppia cifra: Andria, Monopoli, Terlizzi, Molfetta, Sudest Locorotondo, Trani, Bitonto e infine Corato. Il gol che scorre nelle vene e la voglia di trascinare la Sly United in alto alla sua maniera, ovviamente a suon di reti. Gennaro Manzari ha scelto il numero 99 e sarà già a disposizione di mister Quarto dalla trasferta di domani contro il Lucera. Questo pomeriggio, alle ore 18.30 presso lo Sly Stadium, verrà presentato.