4 dicembre - Leonardo Pierdomenico, Ferdinando Trematore, Rocco De Massis e Francesco Mastromatteo a Lucera 04/12/2018 Il penultimo evento di Musicalis Daunia 2018, fissato per martedì 4 dicembre, vedrà esibirsi sul palco del Teatro Garibaldi di Lucera quattro musicisti di enorme talento e dalle brillanti carriere internazionali.



Sono il pianista Leonardo Pierdomenico, il violinista Ferdinando Trematore, il violista Rocco De Massis e il violoncellista Francesco Mastromatteo.

Proporranno brani eleganti e di grande immediatezza, due capolavori per pianoforte ed archi: il Quartetto KV478 di Mozart e il Quartetto op.25 di Brahms. Il pubblico di Capitanata potrà godere di un programma che esalta la forma musicale e l’espressività mozartiane e brahmsiane, nonché lo slancio virtuosistico della scrittura compositiva.



«Siamo oltremodo orgogliosi di poter far ascoltare in un solo concerto grandissimi artisti, tra i migliori della loro generazione a livello internazionale, che si esibiscono abitualmente nei teatri e festival più prestigiosi», afferma Elvira Calabria, presidentessa dell’associazione Paisiello di Lucera.



Leonardo Pierdomenico è vincitore del “Raymond E. Buck” Jury Discretionary Award al prestigioso concorso pianistico internazionale “Van Cliburn” 2017. A soli 18 anni ha conquistato la 28esima edizione del “Premio Venezia” al teatro “La Fenice”, risultando il miglior pianista diplomato dei conservatori italiani. Si esibisce al fianco di orchestre del calibro della Fort Worth Symphony, della Wuhan Philarmonic Orchestra, dell’Orchestre “Royal De Chambre de Wallonie” , dell’Orchestra sinfonica del Teatro La Fenice e de La Verdi di Milano e di direttori quali Nicholas Mcgegan, Paul Meyer e Diego Matheuz tra gli altri.



Ferdinando Trematore si è perfezionato con Boris Belkin presso il Conservatorium di Maastricht e ha appena debuttato negli Stati Uniti. Suona da solista con numerose orchestre, in Italia e all’estero. Nel 2018 è stato in tournée con l’Orchestra Regionale Toscana, sotto la direzione di Alessandro Cadario. Suona un Antonio Guadagnini gentilmente offerto dalla Fondazione ProCanale di Milano.



Rocco De Massis, già prima viola al Teatro San Carlo di Napoli e con I Solisti Aquilani, ha suonato per vari anni con il Quartetto Santa Cecilia vincendo il Concorso Internazionale per Quartetto d'Archi a Cremona. È titolare della cattedra di viola presso il Conservatorio di Foggia.



Francesco Mastromatteo, affermato violoncellista, si è esibito come solista con prestigiose orchestre italiane e straniere e svolge un’intensa attività cameristica, collaborando anche in formazione di duo con vari pianisti di fama internazionale. È direttore artistico di Musicalis Daunia e di “Classical Music for the World” di Austin, negli Stati Uniti.



L’evento avrà inizio alle 20.30 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Amicidellamusicapaisiello .



Musicalis Daunia è un progetto della trentacinquesima stagione concertistica, intitolata “Suono: nessuno e centomila”, organizzata dall’associazione Amici della Musica di Lucera e da L’Opera Bvs di Foggia.



È realizzata con il contributo della Regione Puglia - “Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento IV – Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali", il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e delle attività imprenditoriali del territorio attente alle iniziative musicali di qualità quali Nonsoloaudio e Fabbrini.



Per informazioni si possono contattare i numeri: 0881-708013 e 348-6502230 o l’indirizzo email info@musicalisdaunia.com.







Programma 4 dicembre 2018





W.A. Mozart

Quartetto KV478 per pianoforte e archi



J. Brahms

Quartetto op.25 per pianoforte e archi