Il ponte dell'Immacolata quest'anno sarÓ all'insegna dei vini qualitÓ, con gustose idee regalo in prossimitÓ delle imminenti festivitÓ natalizie. Sabato 8 e Domenica 9 dicembre si torna in cantina per "Cantine Aperte a Natale", appuntamento organizzato in tutta Italia dal Movimento Turismo del Vino e che in Puglia giunge quest'anno alla decima edizione.



Dalle 10 fino a sera, le cantine accoglieranno enoturisti ed enoappassionati in un clima di festa per far visitare gli impianti di produzione, degustare le etichette di produzione e, nei corner appositamente allestiti, acquistare vini, cesti natalizi e prodotti artigianali che daranno piu' gusto ai brindisi delle feste. L'appuntamento Þ nella zona di Castel del Monte da Mazzone a Ruvo di Puglia (apertura domenica 9 dicembre alle 10 alle 13), a Sammichele di Bari da Cantina dei Fragni (apertura domenica 9 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18), in Magna Grecia a Manduria da Felline (apertura 8 dicembre dalle 21 alle 24) e in Salento (apertura l'8 e 9 dicembre dalle 10 alle 21) da Cantine Menhir a Minervino di Lecce.



Come di consueto per tutte le edizioni di Cantine Aperte, raggiungere le cantine autonomamente e organizzare il proprio itinerario di visita sarÓ pi¨ semplice, grazie alla speciale mappa delle aziende partecipanti disponibile su Google Maps. Per usarla, basta connettersi da tablet o smartphone al sito www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in homepage e scegliere di aprirla con l'app di Google Maps. Selezionando la singola cantina si potranno conoscere orari di apertura e programma delle attivitË, oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungere l'azienda e creare il proprio percorso.



Per prepararsi al meglio alle degustazioni, sono sempre disponibili sul sito di MTVPuglia (www.mtvpuglia.it) o sugli store GooglePlay e iTunes i link per scaricare le app Ampelopuglia e Top Wine Destination. "Ampelopuglia" offre dettagli sulle denominazioni di origine, i territori e i principali vitigni autoctoni che definiscono la tipicitÓ esclusiva dei vini di Puglia; "Top Wine Destination" illustra le opportunitÓ di enoturismo e di turismo rurale offerte dal Movimento Turismo del Vino Puglia nelle cantine socie e nei pi¨ bei territori vitivinicoli, per scoprire la Puglia del vino 12 mesi all'anno.



Cantine Aperte a Natale Þ inserito in una pi¨ ampia programmazione progettuale dal titolo "Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio" presentata dal Consorzio Movimento Turismo del vino Puglia a valere sul fondo di sviluppo e coesione - FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia", Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attivitË culturali, promosso dall'Assessorato all'Industria turistica e culturale.



Tutte le informazioni, gli aggiornamenti sull'evento e sulle altre iniziative del Movimento Turismo del Vino Puglia sono disponibili su www.mtvpuglia.it e sulle pagine social del Movimento: Facebook, Twitter e YouTube.



MENHIR - Minervino di Lecce (LE)

Via Scarciglia 18

Tel. +39.0836.818199

GPS: 40.0925783,18.4203194

www.menhirsalento.it

ORARI DI APERTURA: 10.00 - 21.00

PROGRAMMA: Visita della cantina e degustazione dei vini di produzione. Dalle 13 alle 15 pranzo in cantina (a pagamento e su prenotazione) con degustazione di 3 portate + dessert con abbinamento dei vini di produzione. (costo 30 / 45 Euro).





APERTURA SABATO 8 DICEMBRE

FELLINE - Manduria (TA)

Strada Comunale Santo Stasi Primo, 42 ¹ Z.I.

Tel. +39.099 9711660

GPS 40.4073612,17.6052893

www.agricolafelline.it

ORARI DI APERTURA: 21.00 - 24.00

PROGRAMMA: Visita gratuita della cantina. Degustazione cibo/vini di produzione (a pagamento).

APERTURA DOMENICA 9 DICEMBRE

MAZZONE - Ruvo di Puglia (BA)

Strada Provinciale 22 Ruvo-Palombaio 460 a

Tel. +39.340 0683993

GPS 41.1056337,16.4974153

www.aziendamazzone.it

ORARI DI APERTURA: 10.00 - 13.00

PROGRAMMA: Visita gratuita ai vigneti e alla cantina. Degustazione dei vini di produzione con il costo del calice MTV a 5,00Ã. PossibilitË di degustare alcuni nuovi vini ancora in vasca.



CANTINA DEI FRAGNI - Sammichele di Bari (Ba)

Contrada Procida

Tel. +39.333 1381211

GPS 40.869667, 16.966694

www.cantinadeifragni.it

ORARI DI APERTURA: 10.00 - 13.00 | 15.00 - 18.00

PROGRAMMA: Visita della cantina e degustazione dei vini di produzione.