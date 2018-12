Canosa - Al via la 20 Edizione della Mostra del Presepio Artigianale “CanosaPresepi” 06/12/2018 Il Presepe, simbolo religioso del natale, è al centro delle nostre attenzioni ogni anno, un oggetto che ci permette di riscoprire i valori della tradizione e ci trasmette infinite emozioni. Ognuno di noi ha un presepe in casa, ognuno di noi ha il piacere di crearne uno con la propria famiglia, ci tieni uniti e ci regala momenti che non dimenticheremo mai, anche nel Natale vogliamo scoprire le tradizioni del Presepe.

Ogni presepio è speciale, è unico per chi lo crea, è indispensabile, è ARTE. Si proprio così, è arte che comunica, che esprime un messaggio, ed è quello che la mostra Canosapresepi vuole trasmettere. Nella 18 Edizione della Mostra del Presepio Artigianale “ CanosaPresepi “, che da anni si rinnova e da spazio ai sempre più numerosi maestri del presepio artigianale che anche quest’anno espongono per proporre nuove realizzazioni presepiali.



Nell’affluenza di visitatori, all'interno del Palazzo De Muro Fiocco, ha dato risalto a questo evento, che come obiettivo ha il piacere di dar lustro alle tradizioni del nostro territorio, per una giusta valorizzazione delle tradizioni natalizie a Canosa di Puglia.



La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 6 Gennaio 2019, con seguenti orari che andranno da Domenica 9 Dicembre al 15 Dicembre 2018, con FERIALI e FESTIVI ore 17.30 –20.00; dalla Domenica 16 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019, con FERIALI ore 10.30 – 12.00 / ore 17.30 – 20.00 e FESTIVI ore 10.00 – 12.00 / ore 17.30 – 21.00 e sarà lieta di accogliere gli amanti del presepe e tanti visitatori che verranno nelle Feste Natalizie del Natale a visitare la nostra città di Canosa di Puglia



Sarà possibile la visita fuori degli orari solo alle scolaresche e gruppi previo accordo telefonico (Cell. 389.2622027), anche soggiornare nel Natale a Canosa di Puglia tra Meteo, Visite Guidate, Alloggi, Ristorazione e Area Camper http://www.canosapresepi.it/informazioni/soggiorno/, puoi anche prenotare il pranzo nei ristoranti convenzionati, per informazioni puoi chiamare al (Cell. 371 14 99 328) oppure inviaci una e-mail: info@canosapresepi.it