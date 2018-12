AIS Lecce, una serata con l'enologo Pizzolante Leuzzi 04/12/2018 I VINI DI GIUSEPPE PIZZOLANTE LEUZZI, ENOLOGO CON STILE

Giovedì 6 dicembre, ore 19.30, Grand Hotel Tiziano di Lecce





“Giuseppe Pizzolante Leuzzi, l’enologo che firma i vini con stile e tradizione” è il titolo della serata in programma giovedì 6 dicembre alle 19.30 presso il Grand Hotel Tiziano, organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier di Lecce in collaborazione con l’enologo salentino, che racconterà i suoi vini prodotti con le tre varietà di vitigni più importanti di Puglia - Negroamaro, Primitivo e Nero di Troia - e con i vitigni autoctoni della Campania:

1. Spumante Brut Metodo Classico 2015 Cantina Coppola 1489,

2. Capri DOC Bianco 2016 Scala Fenicia

3. Rocci IGT Puglia Negroamaro in Bianco 2016 Cantina Coppola 1489

4. Matria IGT Salento Rosato Negroamaro 2017 Tenuta Carollo Winery

5. Nativo IGT Salento Rosso Negroamaro 2016 Duca Carlo Guarini

6. Copertino DOC Rosso Riserva 2010 Cupertinum,

7. Doxi DOC Alezio Riserva Rosso 2014 Cantina Coppola 1489

8. Beomondo IGT Salento Rosso Primitivo 2016 Duca Carlo Guarini

9. Vandalo DOCG Castel del Monte Riserva 2015 Az. Agr. Marmo

10. Glykos, IGT Salento Rosso Negroamaro passito 2017 Cupertinum



La degustazione sarà condotta dai relatori AIS Aldo Specchia, Fabrizio Miccoli e Marco Albanese. Il wine-tasting si concluderà con l’abbinamento delle etichette in questione alle eccellenze gastronomiche salentine.

Per prenotazioni rivolgersi a Giovanni Bruno (responsabile eventi AIS Lecce), inviando e-mail a avvgiovannibruno1963@gmail.com, oppure sms al numero 347.4847606, attendendo riscontro.