Ruvo di Puglia (Bari) - TUTTI PRONTI PER LA “MARAVIGLIA”LUCI E SUONI D’ARTISTA 2018 04/12/2018 TUTTI PRONTI PER LA “MARAVIGLIA”

AL VIA VENERDÌ 7 DICEMBRE LUCI E SUONI D’ARTISTA 2018



Una grande festa per tutte le generazioni alla scoperta delle luci e dei suoni lungo un percorso itinerante per le vie del bellissimo centro storico di Ruvo di Puglia.

Questo l’evento in programma venerdì 7 dicembre alla ricerca della sorpresa, dello stupore e della “maraviglia”, parola chiave dell’edizione 2018 di “Luci e Suoni d’artista”, il progetto del Comune di Ruvo di Puglia ideato e diretto dal 2016 da Vittorio Palumbo e aperto alla coprogettazione con artisti, artigiani, makers, associazioni e alla condivisione con i cittadini nei laboratori partecipati.



Tutta la comunità è mobilitata per la serata di venerdì 7 dicembre, quando alle 20.30 in Piazza Matteotti, saranno accese le luci di questa terza edizione insieme al sindaco Pasquale Chieco e a tutti i protagonisti del progetto.

Il programma della serata prevede la partecipazione delle bande musicali cittadine, delle corali, delle scuole di Ruvo, Corato e Terlizzi e delle associazioni di musica, danza e canto, dei “trampolisti” che animeranno dal vivo vicoli, piazzette, balconi del centro storico al passaggio dei visitatori.



I musei comunali rimarranno aperti oltre l’orario solito, saranno inaugurati il presepe cittadino in piazza Dante, i mercatini natalizi in piazza le Monache e alle ore 19 il grande albero di piazza Bovio a cura di Juventus Club.



Ad accompagnare il conto alla rovescia per l’accensione sarà un coro composto da bambini e bambine dei due Circoli Didattici cittadini Giovanni Bovio e San Giovanni Bosco diretto da Nicola Bucci con la collaborazione dell’Associazione Amici Della Musica (direttore Michele Cantatore), Apulia’s Musica Insieme (direttore Pino Caldarola), Birbantband Street (direttore Vincenzo Iurilli).



Dopo l’accensione simultanea delle sculture luminose in Piazza Matteotti e lungo tutto l’itinerario che ospiterà la ricca produzione nuova e alcune opere delle passate edizioni, partirà un corteo musicale con in testa i percussionisti della scuola di arti performative e musicali Bembe’ diretta da Tommaso Scarimbolo che guiderà tutti alla scoperta del percorso luminoso.



Ogni fermata sarà animata dai suoni di: To Play Music and Theatre School (direttrice Floriana Casiero), Ateneo Della Danza di Simona Di Domenico (atrio Palazzo Caputi), Apulia’s Musica Insieme (direttore da Pino Caldarola), Cantomania (direttore Gianni Mazzone), Rubis Canto (direttore Nicola Bucci), Orchestra di Fiati Basilio Giandonato con i bambini della Scuola Media Cotugno Carducci Giovanni XXIII di Ruvo (direttore Rocco Di Rella), Vamp Music Academy e Centro diurno per minori Nicolaus con Angelica e Nadia Di Franco, ass.ne Amico Pianoforte (direttrice Milena Roselli), la Corale Polifonica Michele Cantatore con gli alunni della Scuola Media Gesmundo Moro Fiore di Terlizzi (direttore Angelo Anselmi), Birbantband Street (direttore Vincenzo Iurilli), Orchestra di Fiati Nicola Cassano con un gruppo di giovanissimi percussionisti della scuola Tattoli-De Gasperi di Corato (direttore Simone Salvatorelli), Small Stretch Band (direttore Giuseppe di Bisceglie) che riporterà tutti in piazza Matteotti insieme alle percussioni di Scarimbolo e ai trampolisti Raffaella Giancipoli, Bruno Soriato e Livio Berardi.



Prima dell’accensione, già dalle ore 17.00 sarà possibile effettuare visite guidate a cura della Pro Loco di Ruvo di Puglia (info e prenotazioni all’Info Point turistico di Via Vittorio Veneto 48) che aprirà per l’occasione il Castello di Ruvo e accompagnerà i visitatori sui campanili della città. Pinacoteca Comunale e Museo del Libro resteranno aperti fino alle 22.

Alcuni operatori commerciali su corso Piave angolo Giovanni Jatta (Il Pellegrino e Magila) animeranno il pomeriggio con giochi per bambini in attesa dell’accensione .



La serata continuerà poi nei ristoranti locali che proporranno menù tipici e ancora nei locali di “Apriti Ruvo!” tutti attivi per l’occasione con iniziative di animazione del centro storico e fino a tarda ora nei locali sui corsi, Karibu Bar e Caffè 79.