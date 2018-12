I registi pugliesi alla conquista del Genova Film Festival 06/12/2018 Al via il 20° Genova Film Festival, 100 proiezioni, incontri con attori, registi e critici, concorsi, anteprime e lezioni di cinema

Dall’Iran arriva Babak Karimi, protagonista di due Premi Oscar, l’attrice Giorgia Würth incontra il pubblico e presenta il suo primo film da regista









Dal 3 al 9 dicembre 2018 si tiene la ventesima edizione del GENOVA FILM FESTIVAL, l'evento cinematografico più importante della Liguria, moltissimi gli appuntamenti in programma per un'intensa settimana di proiezioni (circa 100) ed incontri nel centro storico cittadino, a partire dalle sezioni competitive del Festival, diventate nel corso degli anni un’importante vetrina del nostro cinema. Il Festival, ad ingresso gratuito, è diretto da Cristiano Palozzi e organizzato dall’Associazione Culturale Daunbailò.

Anche quest’anno sono circa 300 gli autori provenienti da tutta Italia che partecipano al Concorso Nazionale per Cortometraggi e Documentari. A Genova verrà proiettata la selezione del meglio della produzione del nostro Paese, tanti gli autori che verranno a presentare le loro opere. Tra i protagonisti anche tanti volti noti di cinema e TV come Giovanni Calcagno, Monica Guerritore, Luisa Ranieri, Fabrizia Sacchi, Giovanni Storti e l’artista Graziano Cecchini.



In questa selezione spiccano gli autori pugliesi, che sono la rappresentanza regionale più nutrita:

Vincenzo D'Arpe, di Copertino, la documentarista barese Martina Di Tommaso, la documentarista brindisina Arianna Lodeserto, Pippo Mezzapesa, di Bitonto, Alessandro Porzio di Sammichele di Bari e Paolo Strippoli di Corato.



Una selezione di pellicole che raccontano diverse tematiche crude e importanti della nostra quotidianità, come La giornata, di Pippo Mezzapesa, girato per CGIL e FLAI e ispirato alla tragica vicenda di Paola Clemente, la donna morta nel 2015 di fatica mentre lavora nei campi per 2€ l’ora. Pellicole che parlano d’immigrazione e delle difficoltà a integrarsi che incontrano le seconde generazioni (Ius Maris, Vincenzo D’Arpe), di diritto alla casa (Le case che eravamo, di Arianna Lodeserto), degli emigranti italiani che si recano all’estero a cercare fortuna (La via della felicità, Martina Di Tommaso), della solitudine e delle difficoltà giovani (Mattia sa volare, di Alessandro Porzio), del mondo del gioco d’azzardo clandestino (Storia triste di un pugile scemo, di Paolo Strippoli).



La giuria del Concorso Nazionale Cortometraggi è composta da Jacopo Martinoni (animatore), Massimo Morini (musicista, regista), Giorgia Würth (attrice, scrittrice, regista). Quella del Concorso Nazionale Documentari da Erika Dellacasa (giornalista), Giovanni Robbiano (sceneggiatore, regista), Ferruccio Sansa (giornalista). La giuria del Premio della Critica è composta da Claudio Bertieri, Massimo Marchelli, Aldo Viganò.



Grande ospite del Festival, l’iraniano Babak Karimi, protagonista della sezione Ingrandimenti curata dal critico e autore televisivo Oreste De Fornari.

Attore, montatore, produttore e operatore di ripresa, personaggio di culto amato dagli addetti al settore per la sua poliedricità, protagonista, tra l'altro, di ben due Premi Oscar come Miglior film straniero e vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino per Una separazione di Asghar Farhadi, Babak Karimi arriverà appositamente da Teheran per incontrare il pubblico giovedì 6 dicembre alle ore 21, a Palazzo della Meridiana, in una sorta di lezione di cinema in cui si ripercorrerà la sua carriera con proiezioni e racconti in un continuo dialogo con gli spettatori. Il Festival aprirà il 3 dicembre alle 21 al Cinema/Teatro Altrove proprio con Una separazione di Asghar Farhadi. Tra i film presentati in settimana anche Placido Rizzotto diretto da Pasquale Scimeca e montato da Babak Karimi e dedicato al sindacalista rapito e ucciso da Cosa Nostra nel 1948.

L'attrice, scrittrice e regista italo-svizzera Giorgia Würth, interprete di film, serie TV e opere teatrali, passata recentemente dietro la macchina da presa, sarà protagonista della sezione Genova per noi – i Liguri nel Cinema, la Liguria come set. L’attrice incontrerà il pubblico del Festival sabato 8 dicembre alle ore 20,30 presso l'Auditorium di Strada Nuova (ex sala Germi) in Via Garibaldi e presenterà il suo documentario su un’altra protagonista del cinema e della TV italiana, Sandra Milo, vincitore di un Nastro d’Argento. Giorgia Würth inizia presto la sua carriera di attrice spaziando dal teatro (Antigone, Cecità, Xanax, 100mq), al cinema (Ex, Maschi contro femmine, Sinestesia), alla televisione (Un medico in famiglia, Moana, Le tre rose di Eva, Rocco Schiavone). Conduce diversi programmi in radio (Radio 2, Rete Uno Radio Svizzera) e in TV (Voglio vivere così, C’è posto per te) e scrive due romanzi: Tutta da rifare (Fazi Editore) e L’accarezzatrice (Mondadori), che presto diventerà un film. Sta per uscire il suo terzo romanzo.

Tra le proposte il consueto Omaggio a Vittorio Gassman, con la proiezione del documentario Sono Gassman! Vittorio, re della commedia, reduce dal successo al Festival di Roma, che verrà presentato dal suo autore, il giornalista Fabrizio Corallo, venerdì 7 dicembre alle ore 18.00 al Cinema/Teatro Altrove in Piazzetta Cambiaso.

Spazio anche alla formazione con la sezione ABCinema, che quest’anno prevede una lezione dal titolo “Produrre film di qualità, dal filmmaking a basso budget alla coproduzione internazionale” tenuta dal regista milanese Mirko Locatelli e dalla produttrice e sceneggiatrice Giuditta Tarantelli.

A seguire verrà proiettato, in anteprima per la Liguria, il loro recentissimo Isabelle (Rai Cinema/Agat Films), fresco vincitore del Premio per la Miglior sceneggiatura al Montreal World Film Festival e del Premio alla Miglior attrice protagonista (la francese Ariane Ascaride) al Cape Town International Film Market & Festival.



La 20a edizione del Genova Film Festival è realizzata grazie a Comune di Genova, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Liguria e con la collaborazione di Genova Film Service, Mulinetti Recording Studio, Arbash Film, Lucky Red, Surf Film, Wave Cinema.



LA GIORNATA

Pippo Mezzapesa (2017 - 11’ - fiction)

Soggetto e sceneggiatura Antonella Gaeta, Pippo Mezzapesa; Fotografia Michele D'Attanasio; Suono Gigi Gallo

Montaggio Andrea Facchini; Scenografia Nunzia Leone

Interpreti Arianna Gambaccini, Franco Ferrante, Vito Facciolla

Produzione CGIL, FLAI, Fanfara srl; Distribuzione Adam Selo, Elenfant Distribution



LA TRAMA

La storia di Paola Clemente, bracciante pugliese di quarantanove anni morta di fatica sotto il sole nei campi del Sud, viene raccontata con le parole tratte dagli atti dell'inchiesta ai caporali che la sfruttavano e dalle donne che viaggiavano in pullman con lei.

L'AUTORE

Pippo Mezzapesa ha scritto e diretto numerosi film brevi tra cui "Zinanà" (vincitore del David di Donatello), "Come a Cassano" (menzione speciale Nastro d'Argento), "L'Altra Metà" (candidato a David di Donatello, Globo d'Oro e menzione speciale per la Regia ai Nastri d'Argento). Tra i documentari realizzati "Pinuccio Lovero - Sogno di una morte di mezza estate" (presentato alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia - SIC e all'IDFA - Int'l Documentary Festival Amsterdam), "Pinuccio Lovero -Yes I can" (presentato al Festival Internazionale del Film di Roma - Prospettiva Italia) e "Settanta" (candidato al David di Donatello e vincitore del Nastro d'Argento). È sceneggiatore e regista del lungometraggio "Il paese delle spose infelici" (in concorso al Festival Internazionale del Film di Roma).









IUS MARIS

Vincenzo D’Arpe (2018 - 15’ - fiction)

Soggetto Vincenzo D’Arpe; Sceneggiatura Simona Toma, Vincenzo D’Arpe; Fotografia Giorgio Giannoccaro; Suono Gianluigi Gallo, Graziano Giannuzzi; Montaggio Mattia Soranzo; Scenografia Luigi Conte; Musica Tobia Lamare

Interpreti Hassan Hamssi, Edoardo Bocca, Pietro Ciciriello, Alessia De Mola, Tommaso Schilardi, Vittorio Puce

Produzione Davide Barletti; Distribuzione Lucio Toma



LA TRAMA

Yassine, un giovane nato e cresciuto a Lecce, è figlio di genitori marocchini. Come tutti i ragazzi delle seconde generazioni, vive tra due culture, non beneficiando mai di una vera integrazione. Attraverso il mare e il surf, tuttavia, il processo di integrazione diventerà realtà; Yassine sarà ospite di un campo di surf, frequentato da persone di tutte le razze e le religioni.



MATTIA SA VOLARE

Alessandro Porzio (2017 - 16’ - fiction)

Sceneggiatura Alessandro Porzio; Fotografia Dario Di Mella; Suono Vincenzo Santo; Montaggio Daniel Buwok

Scenografia Valentina Savino; Musica Stefano Ottomano; Interpreti Fabio Palmisano, Nicolas Orzella, Angela Curri, Totò Onnis

Produzione Diero; Distribuzione Zen Movie

LA TRAMA

Mattia si sente come un canarino che non sa volare. Ma forse è solo una questione di coraggio.

L'AUTORE

Originario di Sammichele di Bari, Alessandro Porzio si diploma in Fotografia e studia Lettere e Filosofia all'Università di Bari. Dal 2008 ha diretto cortometraggi, spot (tra cui "Loacker" e "Thun") e videoclip musicali. Nel 2013 dirige "Rumore Bianco", nominato ai Nastri d'Argento e vincitore di importanti riconoscimenti tra cui il premio Miglior Film alla Mostra del Cinema Italiano di Barcellona e il premio della giuria al Bif&st Bari Int. Film Festival. Nel 2014 dirige "Niente", con Filippo Gili e Vanessa Scalera, vincitore del premio Miglior Film allo European Shorts Amarante e finalista ad Arcipelago Int. Film Festival. Nel 2015 dirige il progetto internazionale“Mido”, una video installazione in quattro dimensioni commissionata da Expo 2015. Nel 2016 dirige "Valzer"insieme al regista Giulio Mastromauro. Il cortometraggio viene selezionato alla 74° Mostra del Cinema di Venezia (Giovani Autori Italiani) e al Flickers’ Rhode Island Int. Film Festival (Festival che qualifica per l'Oscar). Nello stesso anno scrive e dirige "Mattia sa volare", selezionato in più di 50 Festival in tutto il mondo, tra cui il Clermont-Ferrand Int. Short Film Festival.



STORIA TRISTE DI UN PUGILE SCEMO

Paolo Strippoli (2017 - 22’ - fiction)



Soggetto e sceneggiatura Lorenzo Bagnatori, Paolo Strippoli, Milo Tissone; Fotografia Giovanni Macedonio; Suono Arianna De Luca; Montaggio Stefano Malchiodi; Scenografia Antonia D’Orsi; Musica Pierre Ferrante;

Interpreti Lorenzo Renzi, Cristina Donadio; Produzione Centro Sperimentale di Cinematografia; Distribuzione Prem1ere Film



LA TRAMA

Il cervello di un bambino di cinque anni in 110 kg di muscoli: Pino è un immenso pugile scemo. Avrebbe il fisico per vincere ma è più bravo a perdere. Sua madre ha fatto di lui il pugile che cade a comando per la gioia di chi a Roma manipola le scommesse. Pino ubbidisce alla madre e lei ubbidisce agli allibratori clandestini in un meccanismo perfetto. Un meccanismo che s’inceppa quando Pino, per la prima volta, decide che vuole vincere.



L’AUTORE

Paolo Strippoli è nato a Corato, Puglia, nel 1993. Studia regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dopo essersi laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma.



LE CASE CHE ERAVAMO

Arianna Lodeserto (2018 - 18’ - Documentario)



Soggetto Arianna Lodeserto; Sceneggiatura Arianna Lodeserto; Fotografia Annalisa Gonnella; Suono Riccardo Cocozza; Montaggio Arianna Lodeserto; Musica Enrico Tinelli;

Interpreti Gerardo (Gerry) Sperandini, Duilio Del Prete, Edmonda Aldini, Tino Schirinzi, Leopoldo Trieste, Luigi Proietti, il Comitato di Azione Borgate, il Comitato di quartiere delle Magliana, la Comunità alloggio del Rione Celio-Monti, gli occupanti dell’Esquilino, i baraccati del Borghetto Latino, Mirko Guidoum Infante, Ysella Infante Vega;

Produzione e distribuzione Arianna Lodeserto



LA TRAMA

Attorno a noi poche mura,

un suolo incerto, smisurate crepe.

Dentro di noi, molti archivi.

Tra ’mperatori, e ’mpuniti, tra baraccanti e palazzinari, tra comunisti e preti e papi, donne molto in lotta e grigie città matrigne sfilano con passo proprio in un corteo archivistico, polifonico e aggrovigliato, tra le braccia dell’ente morale IACP, ovvero nel colmo della sua assenza.



L’AUTORE

Dottore in Filosofia Contemporanea, ho svolto ricerche in Archeologia dei Media, Teoria delle immagini e Sociologia urbana presso il Laboratoire International de Recherches en Arts de Paris 3, l’ENSA Malaquais e Paris 4 e studiato Cinema documentario all’ENS Louis-Lumière. Ho realizzato in precedenza alcuni cortometraggi, sempre autoprodotti, e un vide saggio dal titolo “Trentasette film per una casa”, parte del film collettivo “Per una controstoria del cinema italiano”, presentato nel 2017 al Festival di Locarno (Film Criticism in Motion), al Milano Film Festival (Eventi Speciali), al Museo Nazionale del Cinema; nominato come Miglio Documentario al Cinalfama Lisbon International Film Awards (9° Edizione), selezionato al Proxy Act Festival di Berlino e all’ULTRAcinema MX – Cine Experimental y Found Footage di Veracruz, mostrato di Parma e all’NYU-Cinema Studies.





VIA DELLA FELICITÀ

Martina Di Tommaso (2017 - 68’ - Documentario)



Soggetto e sceneggiatura Martina Di Tommaso; Fotografia Martina Di Tommaso; Suono Vincenzo Santo; Montaggio Mattia Soranzo; Musica Gianluigi Gallo; Produzione Alessandra Grilli; Distribuzione Zalab;



LA TRAMA

Via della felicità è la storia del grande atto di coraggio di una madre necessario a raggiungere un altrove incerto. Elisa ha 36 anni, ed è la mamma di Anthony e Gabriele. È cresciuta a Enzineto (?), un quartiere dormitorio del barese, e questo le basta per desiderare che i suoi figli non facciano altrettanto. L’unica via della felicità che riesce a vedere è quella dell’espatrio. Decide di seguire la sorella in Germania ma, una volta lì, Elisa si scontra con una realtà fredda e complessa, dove il sole tramonta presto e il silenzio amplifica la solitudine. Uno strano nuovo mondo in cui lei e i suoi figli faticano.



L’AUTORE

Martina Di Tommaso è una regista barese. Nel 2012 si diploma in Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, fa ritorno alla sua città e si occupa di cinema del reale. Dal 2013 insegna regia presso l’Accademia del Cinema Ragazzi.