NOTTE BIANCA SOTTO LE LUCI D'ARTISTA: SABATO 15 RUVO 'APERTA' PER TUTTA LA NOTTE 14/12/2018 Ruvo di Puglia si prepara a vivere sabato 15 dicembre la seconda edizione della "Notte bianca".

Dalle 17.00 del pomeriggio fino alle 5.00 del mattino successivo il centro storico e cittadino, decorato dalle opere luminose di "Luci e suoni d'artista" e dalle luminarie allestite dai commercianti, sarà animato da un fitto programma di eventi.

Il Comune, in collaborazione con Ascom Confcommercio Ruvo Di Puglia, Pro Loco UNPLI Ruvo di Puglia e Vivo a Ruvo - DUC del Comune di Ruvo di Puglia, ha raccolto e coordinato le idee e le proposte di circa 50 operatori commerciali e associazioni che daranno vita ad altrettanti appuntamenti in diverse postazioni del centro e dei corsi principali.



La serata prevede musica live e dj set fin dalle prime ore della serata in tanti locali della città come Fanilù, Acinomoro, Beery Christmas, La dolce vita cafè, Hops & Music, XO The Winery, Caffè 79, Karibu Bar, History Pub, Cento Cose Store, DO, Sesto Senso Norcineria, American Bar; gastronomia tipica, etnica e da strada in locali come Origens Etnicook,Controcorrente truck food, Le Fondu, Mordi la mela, UPEPIDDE, pizzeria President, Sapori Divini e tanti altri; intrattenimento per ogni età da Fata Morgana, Contesto I Bambini delle Fate, Maglia Sotre, Il Pellegrino, Strillo alla luna; sfilate di moda (Maglificio Vela Blu in via Cattedrale).

Tutti gli esercizi commerciali cittadini potranno rimanere aperti con orari straordinari.



Nel pomeriggio la Pro Loco organizza "La città svelata", tour guidati di Ruvo sotterranea e dall'alto. Animazioni di strada presso i Mercatini natalizi in via Cattedrale (Associazione F645 e Le Vetrine di via Cattedrale) e quelli nelle casette di piazza Le Monache (ASCOM Confcommercio e Pro Loco) e tanto altro ancora, con le aperture straordinarie dei negozi cittadini e una programmazione speciale ad hoc nei locali del progetto "Apriti Ruvo". Alle ore 20.15 in Piazza Bovio prenderà il via il programma sostenuto dal Comune "Lo Sport sotto l'Albero" con l' accessione del grande albero Cedro Deodara a cura dello Juventus Club Doc "Andrea Fortunato".



"Abbiamo voluto rinnovare l'appuntamento che lo scorso anno ha avuto particolare successo per sottolineare ancora la collaborazione tra amministrazione e operatori commerciali cittadini - ha detto il sindaco Pasquale Chieco - in un periodo in cui con il progetto del DUC ci stiamo impegnando per rigenerare la vita economica del nostro centro storico".



"Il grande successo della serata di accensione delle Luci lo scorso 7 dicembre ci spinge a proseguire nel nostro lavoro per la promozione della città potenziandone l'attrattività turistica - commenta l'assessora Monica Filograno - sia con iniziative culturali (le visite guidate, l'itinerario luminoso, il presepe tradizionale, tanta musica) che grazie al protagonismo attivo degli esercenti commerciali della città; l'organizzazione è partita infatti durante gli incontri con i commercianti cittadini organizzati da Ascom Confcommercio in cui ognuno si è attivato per organizzare qualcosa e di qui è nato il programma".



Le previsioni meteo per sabato prevedono pioggia solo all'ora di pranzo e fino al primo pomeriggio, le attività si svolgeranno dunque regolarmente come da programma.



Il programma completo



Tour guidati a cura dell'Associazione Turistica Pro Loco di Ruvo Puglia.

Corso Cotugno

Disotech - Natale in corso Cotugno

Nanà baby - Notte di occasioni

Piazza Matteotti

Fata Morgana - Facciamo una foto con Babbo Natale in musica

Bianco Rosso & Bollicine - Wine and bubbles are in the white night

Corso Gramsci

Acinomoro - Dj set

Bar Sanremo - Cornetti Caldi

Via Alcide de Gasperi

Macelleria De Palma Domenico - Porchetta in the night

Cento Cose Store - Musica live "The Psyco Group"

Ortofrutta Vittoria - Ricce napoletane

Tambone carni - The Party of the Pork

Piazza Menotti Garibaldi

Alimentari Tedone - Salumi, formaggi, baccalà, panini e beverage

Bar Petrarota - Vin Brulè e dolci

Piazza Le Monache

Mercatini natalizi in Piazza Le Monache

Via Vittorio Veneto

Macelleria Barile Michele - Panino con salsiccia alla brace

Sesto Senso norcineria - Noemi Tribute band con degustazioni

Do - Dj set

Corso Carafa

Bar Piper - Degustazione di dolci tipici locali

Intocco - Animazione per bambini

Via Modesti

Xo The Winery - Blumosso pop live

Origens & L'Onda Perfetta - A Ruvo nessuno è straniero, Music & Etniccook

Ti cucino - show cooking con Luca Cappelluti & gli allievi di PraticaMente CIOFS

Piazza Le Monache

Le Fondù - Food & Music

Via Cattedrale - piazzetta Fiume - Largo Carmine - Via Zuppetta - largo cattedrale - largo Purgatorio - vico Purgatorio - Via Isabella Griffi

Le vetrine di Via Cattedrale - mercatini natalizi con artisti di strada e animazione musicale.

Maglificio Vela Blu - Red carpet, sfilata di moda e musica

Beery Christmas - Rimmel De Gregori cover band

La Dolce Vita Cafè - Musica anni '70-'80-'90

Cinemino stampa e vino - Fuori orario, film e degustazioni notturne

Azienda Agricola Cantatore - Degustazioni di prodotti tipici

FreeState Hops&Music - House Bembé live

Fanilu - Wine & music with Dyno

Al Batacchio - Food & Music

O'Scugnizz - Degustazioni

Corso Piave

Mordi La Mela & Escriba - Food & Music per bambini

Coffee Queen & Associazione Con.Te.Sto I bambini delle fate - Aiutiamo in Allegria, Food & Music anni '90

Piazza Bovio

Gocce Verdi & Antos cosmesi - Cosmetic show

Gelateria American Bar - dj set

Corso Giovanni Jatta

Caffè '79 - Beatska live e Ciccio Mass e Rosetta Stone dj set

Il Vinaio di Roselli Daniele - Bollicine Divine, degustazione di prosecco e panettone

Magila Store & Il Pellegrino & Progetto Regalo & Strillo alla Luna - Gli amici della Notte Bianca, musica evergreen, giochi per bambini, sacco delle sorprese, articoli natalizi

La Maison di Lulu & Star Animation & Eden Eventi wedding Planner - Star Animation & Food

Via G. Gesmundo

Giulio Giancaspro studio - Oltre il Pop, opere grafiche e pittoriche, installazioni e oggetti d'arte pop

Corso Antonio Jatta

Il Quadrifoglio Creation - Casa di Babbo Natale

Corso Cavour

Karibu Bar & Gelateria Xò & Petrus Paninoteca & Agenzia Intermedia & Wifi.it Internet Service Provider & Liceo Linguistico Guido D'Arezzo Ruvo - Notte bianca in corso, animazione per bambini, fotoselfie, musica live e dj set

Sapori Divini - Û panine de zè Meline

Via Aldo Moro

Braceria U Sfizje - Food & Music

Via Sant'Agnese

History Pub - Sopravissuti e Sopravviventi Ligabue cover band UPEPIDDE - Degustazione di vini e prodotti tipici con dj set

Via De Cristoforis

Pizzeria President - Street food Big panzerotto



Disposizioni straordinarie per la viabilità e la sosta veicolare

In occasione della Notte Bianca, la Polizia Municipale ha istituito provvisoriamente i seguenti divieti di sosta e di fermata:

Divieto di sosta e di transito veicolare, dalle 17:00 sino alle 4:00 del giorno successivo sul tratto di corso G. Jatta compreso corso Piave e via P. Gobetti.

Divieto di sosta e di transito veicolare, dalle ore 22:00 e sino alle ore 4:00 del giorno successivo sul tratto di corso A. Jatta compreso tra via Cotugno e via Primo maggio.

Divieto di sosta e di transito veicolare dalle ore 18:00 sino alle ore 4:00 del giorno successivo sul tratto di Corso Cavour compreso tra Piazza Bovio e via Rondinella.

Divieto di sosta veicolare dalle ore 18:00 fino alle ore 24:00 è lungo il versante di carreggiata stradale adiacente ai civici 27/35 e per lo spazio compreso tra i detti civici.

Divieto di sosta veicolare dalle ore 22:00 fino alle ore 4:00 del giorno successivo sulle seguenti strade via Mulini, Trappeto Carmine e Vico Sant'Agnese.