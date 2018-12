Castellana (Bari) - volley - New Mater : Con la Lube Civitanova il nuovo esordio di Di Pinto. 14/12/2018 Anticipo di Superlega in diretta Rai per la Bcc che affronta il complicato match a Civitanova col nuovo tecnico.



Comincia da Civitanova il nuovo corso della Bcc Castellana Grotte in Superlega con Vincenzo Di Pinto che , in settimana, ha rilevato in panchina Paolo Tofoli. Nell'anticipo della giornata 12 del Campionato di Superlega targato Credem Banca - domani 15 dicembre ore 18.30 Diretta RAI Sport + HD - la formazione pugliese sarà ospite di quella Lube che per due anni , dal 1995 al 1997, è stata anche la squadra di Vincenzo Di Pinto.

Il tecnico turese con soli tre giorni di allenamento coi ragazzi avrà come primo compito quello di valutare sul la condizione psicofisica della squadra , capire dove e come si può intervenire per cercare di invertire una marcia che sino a qui ha portato solo 4 punti in classifica frutto di altrettanti tiebreak persi. In quest'ottica ed a poco più di una settimana dalle ultime due gare dell'anno (23 dicembre Sora e 26 Dicembre Vibo Valentia) che potranno dire molto sul destino della New Mater, il match dell'Eurosuole Forum è quanto di meglio si potesse avere in questo periodo. Col pronostico chiuso infatti Falaschi e soci potranno giocare a mente libera cercando di assimilare in fretta le nuove direttive tecniche ed arrivare il più pronti possibile a ridosso delle feste natalizie.

" Ci aspetta sulla carta un match a pronostico chiuso contro una corazzata come la Lube - esordisce Di Pinto - . Ogni occasione però sarà buona per migliorare e preparare le due sfide di fine anno contro Sora e Vibo nelle quali si deciderà gran parte del nostro cammino. La squadra deve ritrovare coraggio ed entusiasmo in ogni frangente anche in gare come quella di sabato che ti mette di fronte tanti campioni."

Avrebbe voluto cpncludere l'anno sabbatico che si era augurato "il Mago" ma la chiamata di Castellana Grotte lo ha riportato in prima linea, dove è più abituato a combattere e dove vorrà vedere combattere con la stessa volonta' i suoi nuovi ragazzi: "Con la New Mater ho passato bei periodi coronati anche da risultati importanti (Coppa Italia A2 e Promozione in A1 ndr); essere comunque vicino casa mi permetterò di non allontanarmi troppo dalla mia famiglia ma ora è tempo di pensare alla squadra. Dobbiamo evitare di pensare subito al risultato, è importante invece lavorare e crescere giorno dopo giorno, così arriverà il risultato."

Di Pinto dovrebbe orientarsi sul 6+1 di partenza con cui la New Mater è scesa in campo nelle ultime giornate con De Togni ancora non al meglio sarà sempre Scopelliti a giocare in posto tre con Zingel, Wlodarczyck e Mirzajanpour schiacciatori, Renan opposto a Falaschi e Cavaccini libero.

La Lube con Camperi head coach in attesa di De Giorgi invece dovrebbe partire con Cester e Simon centrali, Juantorena e Leal martelli, Sokolov opposto a Bruno e BAlaso libero.





INFO MATCH

ARBITRI : Saltalippi - Luciani

PRECEDENTI: 6 (4 successi Civitanova, 2 successi Castellana Grotte)

EX: Enrico Cester a Castellana Grotte nel 2012-2013.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Dragan Stankovic 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Osmany Juantorena 28 attacchi vincenti ai 3000 (Cucine Lube Civitanova).



TV

Lube Volley Civitanova vs Bcc Castellana Grotte sarà trasmessa in diretta su Rai Sport +20 Hd streaming online a partire dalle ore 18.20. La differita del match sarà trasmessa mercoledì 19 dicembre ore 20.30 circa su ANTENNA SUD EVENTI Canale 174 DTT.



PREVENDITA e BIGLIETTERIA

Sono già in vendita sulla piattaforma DIY TCKET raggiungibile a questo link link i tagliandi delle prossime gare casalinghe della New Mater Volley al Palaflorio del 23 e 26 Dicembre e del 6 (Sora e Vibo Valentia) oltre a quella del 6 gennaio (Padova).



I ticket possono essere anche acquistati fisicamente, entro le ore 12 del giorno gara, recandosi presso i seguenti punti vendita a Bari e Castellana Grotte:

- Bari, Biglietteria ATS - Via Capruzzi 224/c

- Castellana Grotte, Gran Bar Via Nicola Pinto



Specifiche biglietti:

Tribuna Nord Inferiore numerata: 15.00+prevendita

Tribuna Nord Mediana e Superiore NON Numerata: Intero 12.00+prevendita - Ridotto Over 65 8.00+prevendita.

Under 12 (fino ai nati nell'anno 2006) ingresso Omaggio solo per le tribune NON Numerate

Disabili ingresso gratuito - Ridotto accompagnatore 8.00+prevendita.

Ridotti tesserati Fipav disponibili al botteghino previa richiesta via mail a info@newmatervolley.it e pagamento anticipato con bonifico bancario.



IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA

Sabato 15 dicembre 2018, ore 18.30

Cucine Lube Civitanova BCC Castellana Grotte

Diretta RAI Sport + HD

Domenica 16 dicembre 2018, ore 17.00

Calzedonia Verona Top Volley Latina

Domenica 16 dicembre 2018, ore 18.00

Itas Trentino Azimut Leo Shoes Modena

Diretta RAI Sport + HD

Revivre Axopower Milano Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Kioene Padova Consar Ravenna

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Sir Safety Conad Perugia

Emma Villas Siena Vero Volley Monza

LA CLASSIFICA DI SUPERLEGA

Sir Safety Conad Perugia 28,

Itas Trentino 27,

Azimut Leo Shoes Modena 26,

Cucine Lube Civitanova 24,

Revivre Axopower Milano 18,

Vero Volley Monza 16,

Calzedonia Verona 15,

Consar Ravenna 15,

Kioene Padova 15,

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 14,

Top Volley Latina 13,

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 10,

Emma Villas Siena 9,

BCC Castellana Grotte 4.



1 incontro in più: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Emma Villas Siena.

nella foto di Giampiero Consaga, Marco Falaschi, palleggiatore BCC.