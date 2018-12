Talsano - Via Cesare Battisti, via Liguria, Talsano, via D’Aquino e via Di Palma Nasce il progetto Natale Insieme 2018 15/12/2018 Una versione del Natale inclusivo, allegro, coinvolgente, pronto ad appagare il desiderio di comunità di una città alla prese con una delle crisi più imponenti della sua storia.

Natale è una speranza che si rinnova ma anche un progetto di ripartenza che diventa auspicio comune di enti, istituzioni e associazioni di categoria che quest’anno hanno messo a punto un programma di eventi destinati alle vie commerciali della città e alla principale arteria di Talsano.

Con il sostegno economico della Camera di Commercio, le associazioni di categoria Confartigianato, UNSIC, UPALAP, Confagricoltura, CLAAI, Confcooperative, CNA, Confesercenti, Confapi, Copagri e le società main sponsor Intefidi, Lucania Fidi, BCC di San Marzano di San Giuseppe e BCC Banca di Taranto, presentano, infatti, il cartellone di “Natale Insieme”.

Il 18, 19 e 20 dicembre le iniziative si concentreranno rispettivamente in Via Cesare Battisti, in via Liguria e lungo la direttrice di Via Di Palma e via D’Aquino. Il 23, a ridosso della Notte Santa, gli spettacoli si svolgeranno a Talsano, lungo le vie principali della borgata cittadina.

Si tratta di intrattenimento puro, sposato appieno dalla sensibilità dell’ente civico e per questo inserito di diritto nel cartellone del Comune di Taranto – spiegano gli organizzatori coadiuvati dall’assistenza tecnica dell’agenzia Selling & Service – con l’intento di rallegrare le vie del commercio e sostenere quelle attività che con grande sforzo quotidiano consentono di mantenere viva buona parte della città.

Uno sforzo che nel titolo pone già in evidenza il risultato più importante: nove associazioni di categoria, una rete finanziaria di riferimento e due enti prestigiosi assieme per un progetto comune.

Una attività corale che per questa ragione è in grado di presentare un calendario di qualità e prestigio a partire dalle attività rivolte ai bambini con spettacoli di bolle, mascotte e attività circensi, passando per l’originale Roue Cyr (ruota per ballo acrobatico), fino alle proposte della Banda Risciò, compagnia di artisti, musicanti e cantastorie capace di intervallare le performance musicali dal vivo con spettacoli di giocoleria, equilibrismo e magia.

Nel periodo in cui grandi e bambini sognano un mondo migliore, “Natale Insieme” prova ad allontanare dai cuore dei nostri concittadini il grigiore della vita quotidiana, regalando quattro giorni di atmosfere magiche e allegrie.

Si comincia il 18 dicembre nel quartiere Tre Carrare Battisi. Gli spettacoli di animazione delle vie si svolgeranno il 18 dicembre in via Cesare Battisti, il 19 dicembre in via Liguria, il 20 dicembre in Via D’Aquino-Via Di Palma, sempre dalle 17.30 alle 20.30. Il 23 dicembre l’animazione a Talsano invece si svolgerà dalle 10.30 alle 13.30.

Nei prossimi giorni hostess e steward dell’agenzia Selling & Service distribuiranno flyer con il programma dettagliato degli eventi in tutta la città.