La Strada dei Presepi a Canosa di Puglia 21/12/2018 Mancano pochi giorni al Natale, nella nostra città è pronta per il Natale nelle Parrocchie, Rettoria, Musei e Mostra di Presepi , tutto è pronto per un girare per presepi.



La Strada dei Presepi, è una magia di luci, statue e scenografie presepiali, che ogni anno arricchisce tutte le natività esposte in questo itinerario presepistico, ma celebrare il Santo Natale riscoprire antiche Chiese, Musei e Palazzi Storici, per riscoprire un ricco patrimonio culturale, archeologico e tradizioni della nostra città.

La Strada dei Presepi , nel invitare tutti i cittadini e visitatori nel percorrere un itinerario presepistico per le vie della città, per un proposta d’arte, cultura e tradizioni per una valorizzazione di un antica tradizione come fece San Francesco d’Assisi che nell’anno 1223 di ritorno dalla Palestina, volle ricostruire con persone e animali del tempo la Natività di Betlemme, cosi divenne il primo presepe nel mondo.

La Strada dei Presepi vi propone la visita a seguenti esposizioni:

> ConCattedrale San Sabino – Presepio Popolare dell’800 – Piazza San Sabino

> Parrocchia Santi Francesco e Biagio – Presepio Popolare - Piazza della Repubblica

> Parrocchia Maria SS. del Carmelo – Presepio Popolare – Piazza Umberto I

> Parrocchia Santa Teresa – Presepio Popolare – Via Duca d’Aosta, 12

> Parrocchia Maria SS. del Rosario – Presepio Popolare - Via Don Attilio Paulicelli, 2

> Parrocchia Gesù Giuseppe e Maria – Presepio Popolare - Piazza S.Lucia

> Parrocchia Maria SS. Assunta – Presepio Popolare - Via Europa,23

> Parrocchia Gesù Liberatore – Presepio Popolare - Piazza Padre Antonio Maria Losito

> Parrocchia S. Giovanni Battista – Presepio Popolare - Via Legnano, 33

> Rettoria della Passione – Presepio Popolare - Via Oberdan

> Rettoria S. Lucia – Presepio Popolare - Piazza Antica

> Museo dei Vescovi – Presepio Reale del Settecento Napoletano con Statue del Sanmartino e Presepio in Cartapesta Canosina degli Anni 30 – Piazza Vittorio Veneto

> Mostra CanosaPresepi – Mostra di Presepi – Piazza della Repubblica, 2



L’Associazione Italiana Amici del Presepio dal 1953 sostiene e tutela il nostro patrimonio del presepio, oltre ad essere cultura, arte e tradizione, la Sede AIAP Canosa di Puglia vi augura a tutti un felice e Santo Natale e un 2019 di speranza, serenità e pace.