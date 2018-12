CAPODANNO TERLIZZI 2019 'Puglia One Special Night' 30/12/2018 A Terlizzi (BA), a partire da lunedì 31 dicembre 2018



Una notte speciale in piazza Cavour a Terlizzi, tra musica, balli e divertimento. E’ la “one special night” del capodanno terlizzese che, a partire dalle ore 23.30 del 31 dicembre, accompagnerà grandi e piccoli verso il nuovo anno sulle note di musicisti, cantanti e ballerini professionisti.

Si tratta del progetto fortemente voluto dal Sindaco Ninni Gemmato per il Capodanno 2019 di Terlizzi, inserito ella programmazione natalizia curata dall’Assessore alla Cultura, Lucrezia Chiapparino, con il supporto operativo di Bucaneve s.r.l.s., azienda leader del settore entertainment, a cui è affidata l’organizzazione dell’evento.

Una festa per brindare insieme l'arrivo dell'anno nuovo con uno straordinario spettacolo, il ritmo coinvolgente e le voci emozionati di artisti del mondo della musica folk e popolare pugliese.

Resta sveglio con noi per festeggiare il nuovo anno!



Conduce Rossella Malerba

ore 23:30 – 24:30 concerto musicale PUGLIA SPECIAL NIGHT

Una formazione musicale pensata in esclusiva per il Capodanno di Terlizzi, un evento unico ed imperdibile!

MASSIMILIANO DE MARCO (voce, chitarra e bouzuki)

GIANCARLO PAGLIALUNGA (voce e tamburi)

RACHELE ANDRIOLI (voce e tamburi)

REDI HASA (violoncello)

GIUSEPPE ANGLANO (voce, fisarmonica e organetto)

GIANNI GELAO (strumenti a fiato)

VERONIVA CALATI (danza)



Dalle ore 24:00 alle 24:10: conteggio della mezzanotte con il Sindaco Ninni Gemmato e gli artisti.



ore 24:30 – 04:00 discoteca DJSET con MICHELE SODANO



Media partner: TerlizziLive, TerlizziViva, Radio Florlevante, PDL comunicazione

Aggiornamenti continui su: capodannoterlizzi facebook , instagram , twitter , youtube