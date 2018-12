Castellana (Bari) - volley - Prima Catania, poi Gioia: la Mater in volata 21/12/2018 Due gare in quattro giorni per chiudere nel migliore dei modi un grande girone di andata. Due scontri diretti a distanza di 72 ore per meritare il quarto posto e l’accesso alla Coppa Italia. E’ volata finale per la Materdominivolley.it Castellana Grotte nella prima parte di stagione del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Si inizia domenica 23 dicembre alle ore 18 quando al Pala Grotte di Castellana arriverà la Elios Messaggerie Catania. Si prosegue mercoledì 26 dicembre alle ore 19 quando la formazione allenata da Maurizio Castellano sarà di scena al Pala Capurso di Gioia del Colle. Si deciderà molto probabilmente nelle due sfide che vedono coinvolta la Materdominivolley.it l’assegnazione del quarto posto, l’ultimo utile per accedere alla Del Monte Coppa Italia A2 a metà gennaio.

A due giornate dal termine del girone di andata, infatti, sono sei le squadre racchiuse in cinque punti, tra la terza e l’ottava posizione. Considerato il vantaggio in classifica e il calendario di Grottazzolina (terza a 22) e considerato il distacco del Club Italia (ottava a 17), però, saranno Catania (21), Gioia del Colle (20), Castellana (19) e Ortona (19) a giocarsi la quarta posizione.

La Materdominivolley.it, reduce dalla sconfitta rimediata proprio sul campo di Ortona e protagonista nell’ultima sfida casalinga di una splendida rimonta sulla vice capolista Piacenza, punta al bottino pieno per superare entrambe le dirette concorrenti.

“Già a partire dalla sfida con Catania - ha commentato lo schiacciatore veneto classe 1996 Riccardo Mazzon - dobbiamo riprendere il cammino interrotto dall’ultimo stop. Superare una diretta concorrente come i siciliani, magari con una buona prestazione, sarebbe anche un ottimo regalo di Natale fatto a noi stessi e ai nostri tifosi. Loro sono una buona squadra, hanno buoni elementi e stanno disputando un ottimo campionato. Noi, però, abbiamo già dimostrato di poter dar fastidio a tutti, anche se dovremo confrontarci con qualche problema di troppo per infortuni e acciacchi”.

Con Catania (sconfitta nell’unico precedente, lo scorso anno a Castellana), torna al Pala Grotte anche Cesare Gradi, protagonista nel 2017 di una buona seconda parte di stagione proprio in maglia gialloblù.

Come sempre, sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su Lega Volley Channel (piattaforma elevensport.it) o in differita su Antenna Sud.