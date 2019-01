Gallipoli (Lecce) - Week end della Befana al WONDER CHRISTMAS LAND 03/01/2019 "L'EPIFANIA TUTTE LE FESTE PORTA VIA"

A Gallipoli sabato 5 e domenica 6 gennaio con la Befana nell'incantato villaggio del Natale allestito nella galleria sul mare ai piedi del Castello angioino

Ultimo week end al WONDER CHRISTMAS LAND

La quinta edizione della maestosa produzione natalizia de “I Ragazzi di Via Malinconico”: parate coreografiche a tema, show luminosi, viaggi sensoriali tra macro-scenografie ed estrema attenzione ai dettagli, spettacoli musicali e teatrali, tra stuoli di elfi ballerini, canterini e narratori. “Per noi è davvero il tempo delle meraviglie” dice l’ideatore Alberto Greco



5 e 6 gennaio, ore 17 e 19.30

GALLERIA DEI DUE MARI – GALLIPOLI

La Befana è a Gallipoli, al “WONDER CHRISTMAS LAND” dei Ragazzi di Via Malinconico. I prossimi 5 e 6 gennaio 2019 sarà lei a chiudere la quinta edizione della maestosa produzione natalizia firmata dalla ventennale compagnia di spettacolo salentina che anche quest'anno ha accolto migliaia di presenze di salentini e turisti giunti nella "città bella". WONDER CHRISTMAS LAND, quest’anno realizzata con la direzione artistica di Costruzioni Teatrali - Poieofolà, è andata in scena lo scorso primo dicembre nella galleria sul mare posta ai piedi del castello angioino. Ha visto protagonista Babbo Natale che si è però poi congedato per lasciare la scena alla Befana. Sarà lei la protagonista degli ultimi due appuntamenti, nel giorno della vigilia e in quello dell'Epifania (che tutte le feste porta via!). In queste giornate la cara vecchina farà ingresso tra le mirabolanti coreografie danzate da un gruppo di ballerini spazzacamini tra cui spiccherà il "fuligginoso" aiutante della Befana, Cenere, che tanto successo ogni anno riscuote tra i bambini, per le sue simpatiche provocazioni.



“Da noi troverete una befana giocosa e decisamente fuori dagli standard italiani, una befana che trae ispirazione dalle fiabe, più nonnina simpatica e smemorina che vecchietta inquietante. Occhi dolci, dall'accento nordico, non sappiamo come sia capitata in Italia, ma il mondo delle fiabe ce l'ha mandata e noi ce la temiamo propio così - dice Alberto Greco, tra gli ideatori di WonderChristmas Land - il nostro mestiere è quello di fare arte attraverso il teatro. Il nostro mestiere è far vivere i sogni. Teatro e sogni per noi vivono in simbiosi. Il Natale incornicia queste emozioni. Per noi è davvero il tempo delle meraviglie”.



Con “WONDER CHRISTMAS LAND” il pubblico viene condotto attraverso performance teatrali e musicali, come in un mondo ovattato fatto di zucchero, neve e magia. Lungo il percorso si alternano parate coreografiche a tema, show luminosi, viaggi sensoriali tra macro-scenografie ed estrema attenzione ai dettagli, fino al momento dell'udienza con la Befana, tra stuoli di elfi ballerini, canterini e narratori.



La costruzione di Wonder Christmas Land è partita subito dopo la primavera, adattata ad hoc per la location della Galleria Dei Due Mari, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale della Città di Gallipoli. Le maestose scenografie sono state realizzate dal team di artigiani della cartapesta dei “Ragazzi di Via Malinconico”, quest’anno con l’ausilio significativo di artisti locali, decoratori e professionisti dell’allestimento scenico. Wonder Christmas Land è inoltre realizzato con la collaborazione della Scuola di danza Betty Boop Academy di Gallipoli: la direttrice artistica Eleonora Benvenga cura le coreografie delle parate e degli spettacoli all’interno del villaggio.



La visita (che si snoda attraverso le diverse sale) prevede in particolare:

Spettacolo di Benvenuto degli elfi. Tutti gli elfi del Wonder Christmas Land celebrano i propri ospiti con uno spettacolo di benvenuto che precede l’arrivo della Befana.

La magica cavalcata delle Feste. La Befana fa la propria apparizione nel corridoio dell'antico maniero, in cima ad un magico trono, attorniati da spazzacamini ed elfi, per tagliare poi il nastro delle celebrazioni dando il via ad una suggestiva nevicata che stupirà tutti.

Il laboratorio incantato. Visita guidata nel dietro le quinte della fabbrica più grande del mondo. I piccoli ospiti saranno accompagnati all’interno del laboratorio degli elfi, dove tutte le letterine arrivano e vengono trasformate in giocattolo.

Salone del Teatro delle Feste. Tutti i nostri piccoli visitatori sono attesi nel grande “TEATRO DELLE FESTE” dove gli elfi cerimonieri hanno allestito uno spettacolo per allietare i loro gentili ospiti… vedrete che disastro!!!!

Udienza con la Befana. Nel salone delle udienze, bambini e adulti, in piccolissimi gruppi, avranno modo di parlare con la Befana in persona e ricevere direttamente dalle sue mani un piccolo dolcino.



Il percorso e gli allestimenti sono tutti esclusivamente al coperto. L'accesso avverrà dal piano superiore "mercato coperto" ubicato in piazza Imbriani.



Prossime aperture 5 e 6 gennaio 2019. Orari spettacolo ore 17 e 19.30.

Tariffe: € 5,00 ridotto bambini (si considerano "bambini al di sotto di 1,30 mt di altezza), € 8,00 adulti (per i gruppi organizzati è prevista un ingresso gratuito ogni 20 persone paganti). Consigliabile la prenotazione sul sito www.ragazzidiviamalinconico.it.