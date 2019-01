La Befana vien dall'alto a Toritto (Bari) 04/01/2019 Vedere gli occhi increduli rivolti verso l'alto dei bambini che osservano la Befana scendere e distribuire caramelle e cioccolate è finalità comune dell'associazione culturale Murgia Enjoy e della Pro Loco Toritto-Quasano che, anche quest'anno, proporranno un'attività finalizzata alla promozione del territorio ed all'intrattenimento dei piccoli residenti e visitatori.

Dopo il classico lancio delle caramelle che avverrà alle ore 18:30 del 5 gennaio 2019 presso il Palazzo Stella in Piazza A. Moro a Toritto con il patrocinio del Comune di Toritto, la Befana si intratterrà con i bambini per la classica foto e per salutarli.

Le associazioni Murgia Enjoy e Pro Loco di Toritto-Quasano, animate entrambe dallo spirito di solidarietà e con il fine di portare gioia e serenità anche ai bambini meno fortunati, grazie al supporto dei commercianti torittesi, invieranno alcuni doni ai piccoli ospiti della comunità di Camini (RC) nella quale hanno trovato accoglienza famiglie di rifugiati provenienti da diversi Paesi. Scopo delle associazioni è creare un momento di gioia sia per i bambini che raggiungeranno Toritto, sia per quelli meno fortunati che non hanno mai provato il piacere di ricevere una calza in occasione della festività della Befana.

A causa delle avverse condizioni climatiche che stanno interessando l'entroterra barese, l'evento potrebbe essere rinviato.

Info e aggiornamenti al 328/3130450 o al 347/3273466 e sulle pagine Facebook Murgia Enjoy e Pro Loco Toritto-Quasano.

Bambini, cittadini e visitatori sono tutti invitati a partecipare anche per conoscere l'accogliente territorio torittese.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1178772265605432/



La Befana vien dall'alto a Grumo Appula

L'Associazione Culturale Murgia Enjoy, grazie al Patrocinio ed al supporto dell'Amministrazione Comunale di Grumo Appula, proporranno domenica 6 dicembre 2019 un'attività associativa finalizzata alla promozione del territorio ed all'intrattenimento dei piccoli residenti e visitatori.

La Befana Murgia Enjoy si calerà dal campanile di Piazza Vittorio Veneto alle ore 10:30 circa al termine delle messe domenicali.

Dopo la discesa, la Befana consegnerà caramelle e cioccolate e si intratterrà con i giovani residenti e visitatori.

A causa delle avverse condizioni climatiche che stanno interessando l'entroterra barese, l'evento potrebbe essere rinviato con comunicazione sulla pagina Facebook Murgia Enjoy.

Bambini, cittadini e visitatori sono invitati a prendere parte all'iniziativa.

