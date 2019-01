I campanacci di San Mauro Forte (Matera) : concorso fotografico e weekend con Murgia Enjoy 08/01/2019 Immerso nelle colline dell'entroterra materano, San Mauro Forte è conosciuto per la Festa del Campanaccio, manifestazione popolare dedicata a Sant'Antuono, protettore degli animali, festa con la quale si introduce l'appuntamento carnevalesco della Basilicata e che richiama visitatori da tutta l'Italia.

In questa località, grazie al supporto dell'Assessorato alla Cultura e dell'Amministrazione Comunale, l'associazione Murgia Enjoy ha già proposto diverse attività associative e, anche quest'anno, intende proporre un concorso fotografico, al quale si può partecipare anche con immagini relative anche alle precedenti edizioni, per documentare le sfilate dei campanacci.



Per la partecipazione al concorso, realizzato grazie al supporto del "Fotoclub Murgia" e che si concluderà con una mostra fotografica che l'associazione proporrà al Comune di San Mauro Forte nei prossimi mesi, è necessario scaricare l'apposito regolamento presente nella pagina Facebook "Fotoclub Murgia".



Contenstualmente, per chi vorrà prendere parte all'appuntamento godendo di un programma che comprende ristorazioni e pernotto, l'associazione ha organizzato l'intero weekend del 12 e 13 gennaio.



Il ricco programma delle attività prevede la partecipazione ad iniziative locali quali la tradizionale sfilata dei gruppi di scampanatori, la sagra delle "Fave arrappat e Scarpedd", il concerto del gruppo "Zimbaria" alla quale faranno da cornice gli stand enogastronomici allestiti dalle attive associazioni, dai commercianti e dai produttori locali oltre alla visita della torre normanno-sveva.

Le convenzioni con le migliori attività locali consentiranno ai partecipanti di trascorrere il weekend a costi molto contenuti.



Le prenotazioni dovranno giungere entro venerdì 11 gennaio con mail a murgiaenjoy@libero.it e, valutato il ridotto numero delle camere disponibili, verrà data priorità ai soci e a chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy.



Per ulteriori info è possibile contattare il n.328/3130450 dopo le ore 18.



Per i soci ordinari la partecipazione ed il pernotto sono completamente a carico dell'associazione, mentre per gli altri partecipanti, è gradito un contributo di partecipazione da versare all'atto della prenotazione. Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/379021402662583/