Lecce - Check up Centre inaugura la nuova sede The Arts of Health, dalla scienza del curare,all’arte del prendersi cura 22/01/2019 Taglio del nastro, giovedì 24 gennaio alle ore 19, per il nuovo centro polifunzionale Check up Centre, struttura sanitaria poliambulatoriale che eroga servizi in differenti aree specialistiche della medicina.

Puntare ad essere un riferimento per la salute dei suoi pazienti a 360 gradi con uno staff altamente qualificato, professionisti d’eccellenza, una strumentazione e apparecchiature di ultima generazione in un ambiente accogliente e curato nei minimi dettagli.

Promozione dell’arte e della salute in un evento privato per inaugurare la nuova sede ed accogliere gli ospiti che, accompagnati dallo staff, potranno visitare la struttura lungo un percorso ricco di sorprese ed emozioni, avvolti da una magica atmosfera.

Check up Centre è official partner dell’Unione Sportiva Lecce e per l’occasione sara’ presente tutta la squadra del Lecce accompagnata dal suo presidente Saverio Sticchi Damiani che consegnerà la nuova maglia e parteciperà al taglio del nastro insieme al presidente della struttura, il dottore De Rinaldis, al direttore scientifico il prof. Alessandro Santo Bortone, al sindaco di Cavallino, l’avv. Bruno Ciccarese, l’Assessore regionale allo sviluppo economico Loredana Capone e a tutto il team del centro capitanato dalla dottoressa Veronica Carlino.

Altre personalità illustri saranno ospiti dell’evento: il presidente dell’Ordine dei Medici Lecce Donato De Giorgi, il presidente di Confindustria Lecce Giancarlo Negro, il presidente nazionale di SILB-FIPE, Maurizio Pasca e ancora tanti esponenti del mondo della medicina e della politica tra cui Paolo Perrone, Paolo Foresio, Paola Povero, Saverio Citraro.

Durante la serata, gli ospiti saranno allietati da intermezzi artistici che toccheranno varie forme d’arte come la danza, il teatro etc. a cura di professionisti del settore.

L’obiettivo dell’evento è centrato nel claim “The Arts of Health, dalla scienza del curare, all’arte del prendersi cura”, perché è proprio questo che si vuole trasmettere, prendersi cura del paziente nel suo insieme, corpo, anima e mente, lavorando esclusivamente in equipe.

Gestire i problemi di salute, della diagnosi alla terapia, dalla prevenzione alla riabilitazione.



Check up Centre abbraccia varie branche della medicina, dalla cardiologia, alla chirurgia vascolare, alla chirurgia generale, ortopedia, alla medicina dello sport, otorinolaringoiatra, endocrinologia e diabetica, gastroenterologia, proctologia, dermatologia clinica/estetica, diagnostica ecografica, ginecologia ed ostetricia, neurologia, urologia e andrologia, oculistica, psicologia, pediatria, scienze della nutrizione, osteopatia e omeopatia, fisioterapia e riabilitazione etc.

La dinamica che vige alla base di qualsiasi tipo di attività del centro è la logica di team dove la presa in carico del paziente è a 360 gradi.