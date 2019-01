Bari - A Bibart conferenza ARTE COME METAFORA DELLA SCIENZA 23/01/2019 BIBART - Biennale Internazionale d’Arte di Bari

[ giov 24-gen-19 ]

ore 18,00 @ Fondazione Giuseppe Tatarella - Via Piccinni, 97

“ARTE COME METAFORA DELLA SCIENZA”

A CURA DEL PROF. FRANCESCO BELLINO - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOETICA





UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI





BIBART - Biennale Internazionale d’Arte di Bari e Area Metropolitana conclude gli incontri dedicati all’Arte con la conferenza “Arte come metafora della Scienza” curata dal Prof. Francesco Bellino, Direttore del Dipartimento di Bioetica dell’Università degli Studi di Bari. Il 24 gennaio alle ore 18:00 nella Biblioteca della Fondazione Giuseppe Tatarella, la Dott.ssa Annalisa Tatarella introdurrà il M° Miguel Gomez, Direttore artistico di Bibart- Biennale, ed il Prof. Francesco Bellino sul rapporto metaforico tra arte e scienza così come il tema di Bibart - Biennale suggerisce: « Visione e intuizione, la ragione dell’Arte ». L’aspirazione alla conoscenza è una necessità della intellighenzia che non può essere perseguita solo attraverso le vie della scienza ma anche seguendo quelle dell’arte poiché entrambi hanno la creatività alla base della loro ragion d’essere. Leonardo da Vinci ne è esempio paradigmatico.

L’uomo può descrivere con le parole ciò che i sensi percepiscono, può esprimere i propri pensieri e dare voce alla Ragione della Scienza, ma con le immagini può descrivere senza parole anche l’irrazionale in una sorta di ricerca e verifica sperimentale del reale demolendo le frontiere tra tecnologia e lettura critica del mondo, della storia, della filosofia. Una sperimentazione di cui sanno appropriarsi gli artisti, come è sempre stato, soprattutto nelle avanguardie storiche, che fondono i linguaggi più tradizionali, come la pittura, ai tecnologicamente più avanzati, come la videoart dalla straordinaria potenza trasformistica.

Ci chiederemo, l’arte come metafora della scienza è espressione del legame embrionale della Ragione con la Creazione? Dualismo o genesi? Scienza e Conoscenza?

Teoreticamente, la proposta filosofica di Francesco Bellino è articolata intorno all’ontologia relazionale, alla ragionevolezza, alla pratica filosofica ed anche per questo è professore ordinario di Filosofia morale, Etica della comunicazione e Bioetica, Direttore del Master in “Counseling etico e pratica filosofica”, segnalato nel 2009 dalla rivista Campus tra i 25 best master to attend, presso il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso dell’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari.

E’ Presidente nazionale della Sibce (Società italiana di bioetica e comitati etici); docente di Bioetica al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari.

Nel 1987 ha promosso il primo corso universitario di Bioetica in Italia e ha fondato e diretto il Dipartimento di Bioetica.

Insignito del Premio Nazionale “Carciofo d’oro” (2009) per meriti scientifici, gli è stato conferito il diploma di “Counselor relazionale”(2011) ad honorem per meriti specialistici dalla Scuola Italiana di Counseling. E’ Visiting Professor presso l’Università Complutense di Madrid e l’Università di Torun.

Studioso del pensiero di Wittgenstein, Popper, Gadamer, Mounier, della filosofia e dell’etica applicata (Bioetica, Etica della comunicazioine). E’ dottore anche in sociologia, titolo conseguito presso la Luiss di Roma.

Fondatore con Raffaele Nigro, Daniele Giancane, Rino Bizzarro del gruppo “Interventi culturali”, allievo di Tommaso Fiore, ha pubblicato alcune raccolte poetiche (Lembi di sodaglia, Tempo smemorato, Display d’amore).

Scrive sui quotidiani “Avvenire” e “La gazzetta del mezzogiorno”.

E’ autore di oltre 100 pubblicazioni. Alcuni suoi lavori sono stati tradotti anche all’estero.



Bibart - Biennale è visitabile dal 15 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 secondo i seguenti orari:



I GRANDI MAESTRI

DAL 15/12 2018 AL 31/1 2019

IL NEOREALISMO DI RENATO GUTTUSO, LUGI GUERRICCHIO

ANTONIO BIBBÒ

@ Auditorium Vallisa

La mostra è aperta tutti i giorni

dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01 chiusa

Ingresso: € 5,00 intero; € 3,00 ridotto per scuole, università e over65



ESPOSZIONE OPERE IN CONCORSO BIBART 2018-2019

DAL 15/12 2018 AL 31/1 2019

@Anche Cinema (salvo spettacoli attualmente non in cartellone)

@Santa Teresa @Arciconfraternita del Carmine:

Da lun a sab 9,00 / 12,00 e 16,00 / 19,00;

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12, 01/01



@Succorpo cattedrale:

Da lun a gio 9,00 / 13,00 e 16,00 / 20,00;

Sab e Dom 9,00 / 13,00;

Chiusura: tutti i venerdì, 24/12, 25/12, 31/12, 01/01.



@Ex Palazzo delle Poste - Centro Polifunzionale dell'Università di Bari

Da lun a ven 8,00 / 20,00; Sabato 8,00 / 18,00; Domenica 9,00 / 16,00;

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12, 01/01