27 gennaio - Lara Savoia con Susanne e I bambini di Teresín in occasione della Giornata della Memoria - Lecce 27/01/2019 27 Gennaio 2019

Doppio evento alla Fondazione Palmieri

Suzanne il romanzo di Lara Savoia

Giovani interpreti ricordano i bambini di Teresín

Videoproiezione di Auschiw

Lecce | Vico dei Sotterranei | ingresso libero







Doppio evento in occasione della Giornata della Memoria a Lecce, nella Fondazione Palmieri Vico dei Sotterranei.



Si inizia con la presentazione del romanzo "Suzanne" di Lara Savoia edito da Il Raggio Verde. Dialogheranno con l'autrice Ambra Biscuso ed Enzo de Giorgi che firma l'immagine in copertina e che è presente con una sua mostra personale negli spazi della stessa Fondazione. Al gruppo L'Officina della Parola il compito di dar voce ad alcuni passi tratti dal libro.



A seguire, alle ore 20 alcuni giovani interpreti ricorderanno i bambini di Terezín, il ghetto nazista tristemente famoso per essere stato utilizzato dai nazisti per girare un video propagandistico per far credere al mondo che fosse un luogo di benessere e non invece un oscuro centro di morte e di orrore.

La manifestazione alla quale si è voluto dare il nome di "Strappi di memoria" ribadendo il concetto che giova sempre ricordare si concluderà con la videoproiezione di Auschwitz 1945-2015 reportage fotografico di Ines Facchin e Roberto Scialanga, montato da Sara Di Caprio ed editato da Il Raggio Verde nel 2015. Le foto sono finite in un e-book Auschwitz Ieri Oggi Remoto Presente con i testi di Giovanni Bruno, Ada Donno, Ines Facchin, Antonietta Fulvio, Maurizio Nocera, Roberto Scialanga pubblicato nel 2017 in occasione del trentesimo anniversario della morte di Primo Levi



Suzanne di Lara Savoia, edizioni Il Raggio Verde 2018



Una storia intensa che appassiona il lettore attratto dalla figura e dalla vita della protagonista. Ma chi è Suzanne? Qual è il suo rapporto con la musica? Riuscirà a superare la sua riluttanza a esibirsi in pubblico? E chi è il ragazzo del buio che misteriosamente entra ed esce dalla sua vita?



“Suzanne” non è solo una delicata storia d’amore. Tra le pagine del primo romanzo di Lara Savoia si rincorrono sentimenti autentici: la paura, il dolore, il dubbio, la tristezza, la nostalgia… Realtà e mistero si intrecciano lasciando il lettore con il fiato sospeso fino alla fine. Sullo sfondo la campagna inglese”, San Pietroburgo, L’Aquila, il Salento, luoghi di memoria e speranza.



A dare un volto a “Suzanne” ci ha pensato l’artista Enzo De Giorgi che firma la bella immagine di copertina che racchiude le caratteristiche della protagonista: una donna forte e romantica, amante della musica e capace di amare oltre tutto e tutti.



Lara Savoia ha pubblicato tre libri di poesia: Flauto e serpente, I miei giochi scomposti,(Manni Editori con prefazione di Hervé A. Cavallera), I versi della polvere – L’Aquila, 6 Aprile 2009, (Argo Editrice con prefazione Mario Desiati). Sue poesie sono tradotte in russo, inglese e rumeno da una rivista moldava ed è presente nell’antologia Poetesse d’amore e d’armi, in Flora e Fauna, La natura di noi due (Edizioni Libere) e in Parole sante / Parlava a pietre l’una sull’altra (Kurumuny). Ha vissuto a L’Aquila fino al sei Aprile 2009.



Dopo il terremoto si è trasferita nel Salento, dove vive con la sua famiglia. Collabora con alcune librerie per l’organizzazione di eventi culturali.