30 gennaio - Iaia Forte e Roberto De Francesco in scena con Tempi Nuovi al teatro Comunalee di Mesagne (Brindisi) 30/01/2019 Nuovo appuntamento con la Stagione Teatrale del Comunale di Mesagne, che ospiterà mercoledì 30 Gennaio alle 20.30 lo spettacolo Tempi Nuovi prodotto della Compagnia Enfi Teatro, Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale con Iaia Forte, Roberto De Francesco, Sara Lazzaro e Nicola Ravaioli, scritto e diretto da CRISTINA COMENCINI.



"Tempi nuovi" mette in scena un nucleo familiare investito dai cambiamenti veloci e sorprendenti della nostra epoca: elettronica, mutamento dei mestieri e dei saperi, nuove relazioni. Un terremoto che sconvolge comicamente la vita dei quattro personaggi: Giuseppe, uno storico che vive circondato da migliaia di libri; la moglie Sabina, una giornalista che cerca di stare al passo coi tempi; il figlio Antonio che vola leggero nella sua epoca fatta di collegamenti veloci e senza legami col passato, e la figlia Clementina che ha in serbo una notizia che metterà a dura prova la modernità della madre.



La stagione Teatrale è promossa del Comune di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Per maggiori informazioni Teatro Comunale Via Federico II di Svevia Tel. 0831.77 66 91