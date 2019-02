Bari - Sly United-Stornarella 5-0 05/02/2019 Ancora cinque gol, il diciottesimo successo in campionato e una vittoria schiacciante ai danni della quarta forza del campionato, lo Stornarella. Allo ‘Sly Stadium’ i padroni di casa impongono ancora una volta la propria legge e continuano il percorso netto tra le mura amiche, costellato di nove successi in nove gare. Termina 5-0 in favore della Sly che mantengono il vantaggio di tre punti sulla seconda forza del campionato.



La cronaca del match:



PRIMO TEMPO - Mister Quarto schiera il consueto 4-3-1-2 con Ancona-Lorusso-De Virgilio-Martino, davanti a Loliva. Assente per squalifica capitan Clementini. A centrocampo il trio formato da Diagnè-De Vezze-Colella, mentre in avanti il trio Zotti-Lacarra-Salvati. In panchina Gennaro Manzari che sta recuperando dall’infortunio. Passano, come al solito, pochi minuti e la Sly va vicinissima al gol con Lacarra ma un difensore foggiano salva sulla linea. Appuntamento rinviato di qualche minuto: Zotti pennella per Diagné ed è 1-0, quarta gioia stagionale per il centrocampista arrivato a dicembre. La rete del raddoppio arriva dopo uno scambio tra Salvati e Lacarra, quest’ultimo trova una rete incredibile dal limite dell’area. Si va al riposo sul doppio vantaggio sul campo e con il vantaggio numerico, vista l’espulsione di Cassotta.



SECONDO TEMPO - Non cambia lo spartito nei secondi 45’. È ancora la Sly che crea e lo Stornarella che si difende. Subentra Ivan Loseto nella seconda frazione e si rende subito decisivo: assist-man in occasione del terzo gol, siglato da Salvati di testa, e della quinta marcatura, realizzata da Azzariti al suo secondo sigillo stagionale. Nel mezzo il diciassettesimo gioiello di Piero Zotti, autore del 4-0. Non c’è storia allo Sly Stadium con la Sly che supera quota 80 gol in campionato e continua a vincere.



Il prossimo impegno dei biancorossi sarà domenica 10 febbraio, alle ore 17.30, allo stadio ‘Miramare’ contro il Manfredonia 1932.











Tabellino del match:

Sly United-Stornarella 5-0 (Diagne, Lacarra, Salvati, Zotti, Azzariti)



Sly United (4-3-1-2): Loliva, Ancona (64’ Azzariti), De Virgilio, Lorusso (79’ Turitto=, Martino (60’ Loseto I.); Diagnè, De Vezze, Colella (68’ Faliero); Zotti; Lacarra (77’ Amoruso), Salvati. A disp: Franco, Visaggio, Taal, Manzari.



Stornarella Calcio (4-3-3): Lodia, Garbetta, Dipilato, Di Gregorio, Cassotta, Compierchio, Gargano, Persichella, Pugliese, Pasquariello, Zingarelli. A disp: Gadaleta, Monaco, Ricciardi, Daniello, Latronica, Cipollino, Mauro, Iungo.



Arbitro: Scorrano di Taranto.