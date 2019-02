Lecce - Concorso nazionale di narrativa poesia e fotografia “Fuori dal cassetto” 9^ edizione 06/02/2019 L’Associazione culturale Acli “Testi&testi” di Lecce bandisce la nona edizione del concorso nazionale di narrativa, poesia e fotografia “Fuori dal cassetto” nato con l’intento di scoprire e promuovere opere inedite di autori italiani e stranieri esordienti o già affermati. L’obiettivo del concorso è di promuovere l’interesse la lettura e la scrittura, fornendo occasioni di confronto fra autori e pubblico.

Il termine per l’invio delle opere è fissato per il 30/03/2019.

Sono ammessi a partecipare al concorso racconti, aforismi, poesie, haiku inediti e scritti in lingua italiana e fotografie inedite in bianco e nero o a colori sul tema del “viaggio” come occasione per fare nuove esperienze, scoprire luoghi sconosciuti e incontrare persone o culture diverse, lontane dalla nostra quotidianità. Il viaggio come vacanza alla ricerca di luoghi esotici, per lavoro o soltanto con la mente nei luoghi e nel tempo.

Il viaggio può essere anche inteso come occasione per aumentare la consapevolezza dell’esistenza di situazioni disagiate o come esperienza di aiuto al prossimo, di condivisione sociale e di solidarietà a favore degli ultimi.

Il concorso, nato nel 2010, è divenuto ormai un appuntamento annuale per numerosi autori e fotografi provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero e un punto di riferimento per la letteratura di viaggio nel nostro Paese.

Svolgimento del concorso

Le fotografie e gli elaborati ammessi al concorso verranno valutati da una giuria nominata dall’Associazione che sarà composta da esponenti del mondo accademico, dell’editoria e del giornalismo. Inoltre le fotografie e gli elaborati finalisti saranno raccolti in un volume la cui pubblicazione avverrà a conclusione del concorso.

Info e regolamento: www.testietesti.it–concorso@fuoridalcassetto.it