14/18 febbraio - Luca Bianchini autore di 'So che un giorno tornerai' a Galatina-Galatone-Maglie-Lecce-Tricase 14/02/2019 SALENTO BOOK FESTIVAL

La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori



Il direttore artistico del SALENTO BOOK FESTIVAL LUCA BIANCHINI presenta il suo ultimo libro “So che un giorno tornerai” edito da Mondadori





Un tour letterario con tappe a Galatina, Galatone, Maglie, Lecce e Tricase in cui incontrerà lettori e studenti



"Aspettando il Salento Book Festival 2019 con...Luca Bianchini”

In attesa della nona edizione del SALENTO BOOK FESTIVAL, il direttore artistico della rassegna, Luca Bianchini, torna in Puglia per la presentazione ufficiale, per la prima volta nella Provincia di Lecce, del suo nuovo romanzo, edito da Mondadori, dal titolo "So che un giorno tornerai”.





Da giovedì 14 a lunedì 18 febbraio "Aspettando il Salento Book Festival 2019 con...Luca Bianchini”: sarà un intenso ciclo di incontri che anticiperà il prossimo appuntamento con il festival itinerante dedicato ai libri e agli scrittori, in programma tra giugno e luglio in cinque comuni della provincia di Lecce (Corigliano, Galatina, Galatone, Gallipoli e Nardò) che anche quest’anno ospiteranno nelle piazze, nei luoghi storici e negli angoli più suggestivi le firme più importanti delle case editrici nazionali, ma anche personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, dell’arte, della musica, dello sport e della comunicazione.

Nell’attesa di conoscere quali saranno i protagonisti del 2019, il direttore organizzativo e ideatore della manifestazione Gianpiero Pisanello ha messo a punto un tour di presentazioni del libro, uscito di recente, del giornalista e scrittore torinese, con cui firmerà la nuova edizione.



“So che un giorno tornerai” è un romanzo sulla magia degli amori che sanno aspettare. Con l’ironia che lo contraddistingue e un po’ di nostalgia, l’autore racconta i sentimenti più nascosti in ognuno di noi sino a scoprire che non hanno confini. L’intreccio delle storie dei protagonisti attraversa tutta la penisola, da nord a sud. Inizia a Trieste dove Angela non ancora ventenne un giorno, alla fine degli anni Sessanta, diventa madre di una bambina. Padre della piccola Emma e suo grande amore è Pasquale, un un mercante di jeans originario della Calabria dove poi tornerà, affascinante e già sposato che fugge immediatamente dalle sue responsabilità, lasciando Angela crescere la bambina da sola insieme alla sua famiglia numerosa e sgangherata. I Pipan sono capitanati da un nonno che rimpiange il dominio austriaco, una nonna che prepara le zuppe e quattro zii: uno serio, un playboy e due gemelli diversi che si alternano a fare da baby sitter a Emma. Lei sarà la figlia di tutti e di nessuno e crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui vive, in quella terra di confine tra cielo e mare, Italia e Jugoslavia. Fino al giorno in cui deciderà di mettersi sulle tracce di suo padre, e per lui questa sarà l'occasione per rivedere Angela, che non ha mai dimenticato.



Gli appuntamenti di presentazione si terranno tra Lecce e provincia coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole.

Si parte giovedì 14 febbraio alle ore 18.30 dal Palazzo della Cultura di Galatina, dove, il giorno seguente, venerdì 15 febbraio alle 10.30 l’autore incontrerà gli studenti dell’Istituto Superiore Pietro Colonna, mentre nel pomeriggio sarà a Galatone, al Frantoio Ipogeo del Palazzo Marchesale alle ore 18.30. La giornata di sabato 16 aprirà la mattina alle 10.30 a Maglie per una conversazione con gli alunni del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e proseguirà a Lecce alla libreria Feltrinelli, alle 18.30. Il ciclo di incontri con il direttore artistico del Salento Book Festival chiude lunedì 18 con l’appuntamento in programma alle ore 10.30 a Tricase con gli studenti del Liceo Classico “Giuseppe Stampacchia”.



Gli incontri sono ad ingresso libero.

Per tutte le info 3485465650



Giovedì 14 febbraio 2019

ore 18.30 - Galatina

Palazzo della Cultura

Introducono: Marcello Amante, Sindaco della Città di Galatina; Cristina Dettù, Assessore alla Cultura della Città di Galatina.

Incontra l'autore: Gianpiero Pisanello, direttore organizzativo del Salento Book Festival.

Ingresso libero.



Venerdì 15 febbraio 2019

ore 10.30 - I.I.S.S. "P. Colonna" - Galatina

Introduce: Maria Rita Meleleo, Dirigente Scolastico.

Luca Bianchini incontra gli studenti.



ore 18.30 - Galatone

Frantoio Ipogeo del Palazzo Marchesale.

Introducono: Flavio Filoni, Sindaco della Città di Galatone; Loredana Capone, Assessore all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia.

Incontra l'autore: Gianpiero Pisanello, direttore organizzativo del Salento Book Festival.

Ingresso libero.



Sabato 16 febbraio 2019

ore 10.30 - Liceo Scientifico "L. Da Vinci" - Maglie.

Introduce: Annarita Corrado, Dirigente Scolastico.

Luca Bianchini incontra gli studenti.



Ore 18.30 - La Feltrinelli Libreria (Via Templari, 9) - Lecce.

Luca Bianchini incontri i lettori.

Incontra l'autore: Gianpiero Pisanello, direttore organizzativo del Salento Book Festival.

Ingresso libero.



Lunedì 18 febbraio 2019

ore 10.30 - Liceo Classico "G. Stampacchia" - Tricase.

Introduce: Mauro Vitale Polimeno, Dirigente Scolastico.

Luca Bianchini incontra gli studenti.



Info sul Libro:

"So che un giorno tornerai"

