[PHOTOGALLERY] Life - Alberobello Light Festival, alla Bit Milano 2019 la presentazione della terza edizione 07/02/2019 Domenica 10 febbraio alle ore 16,30 nel padiglione della Regione Puglia alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano la presentazione della terza edizione che si terrà ad Alberobello (Ba) dal 20 al 28 luglio 2019.



Torna nel 2019, ad arricchire ulteriormente una già luminosa estate di Puglia, Life - Alberobello Light Festival, la kermesse che mette al centro l’arte visiva in tutte le sue forme con particolare riferimento all’uso della luce e dei colori e alla loro interazione con luoghi e monumenti patrimonio dell’Umanità.

La terza edizione internazionale di Life - Alberobello Light Festival (dopo quelle di ottobre 2017 e luglio 2016) sarà presentata in occasione della Bit Milano 2019, la Borsa Internazionale del Turismo che si tiene nel capoluogo lombardo dal 10 al 12 febbraio e che ha come obiettivo quello di favorire l’incontro tra le più interessanti realtà turistiche e decision maker, esperti del settore e buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera.



Domenica 10 febbraio alle ore 16,30 nella sala conferenze del padiglione della Regione Puglia (pad. 3), infatti, incontro sul tema “LiFe - Alberobello Light Festival edizione 2019”. Prevista la partecipazione di Loredana Capone, assessore regionale all’Industria turistica e culturale e alla Gestione e valorizzazione dei beni culturali, e di Francesco De Carlo, direttore organizzativo Alberobello Light Festival. Occasione di rilievo per presentare, come detto, la terza edizione del festival che si terrà ad Alberobello (Ba) dal 20 al 28 luglio 2019.



Life è una vera e propria esperienza visiva e interattiva che ha l’ambizione di rendere ancora più straordinari spazi unici al mondo, spazi che solo la città di Alberobello può offrire, a partire dai trulli patrimonio Unesco fino alle chiese e alle piazze così caratteristiche e visitate ogni anno da decine di migliaia di turisti.

Alberobello Light Festival è organizzato da Agit – Associazione Giovani Imprenditori del Turismo e Lightcones che si occupano rispettivamente della direzione organizzativa e della direzione artistica del festival. Per il 2019 l’evento è supportato e patrocinato da Regione Puglia e Comune di Alberobello.



Per raggiungere il padiglione della Regione Puglia (padiglione 3), è necessario accedere alla Bit Milano 2019 (Milano Fiera City).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la direzione organizzativa (+39 3405155829) oppure l’ufficio stampa (+39 3896862549) di Life Alberobello Light Festival.

Ulteriori aggiornamenti sul sito ufficiale www.alberobellolightfestival.it e sui canali social dell’evento. Hashtag ufficiali sono #lifealberobello #AlberobelloLF.





AGIT

A.G.I.T. (Associazione Giovani Imprenditori del Turismo) è un’associazione di promozione sociale fondata per promuovere la crescita delle attività economiche e sociali legate al turismo. Negli ultimi anni è stata particolarmente attiva sia nell’organizzazione di eventi culturali e turistici che nel promuovere l’eredità artistica delle città e delle aree urbane UNESCO.



LIGHTCONES

Lightcones è un’associazione di promozione sociale fondata per promuovere e valorizzare l’eredità artistica e culturale delle città e delle aree urbane Unesco attraverso tecniche di visual art, light e video mapping. È formata da un gruppo di ingegneri, programmatori, designers e visual artist con una grande passione per la tecnologia e l’arte audiovisuale.