Milano - Top Doctors® Awards: in Puglia 4 dei migliori medici italiani 07/02/2019 Il Dott. Domenico Carone, il Dott. Attilio Guarini, il Prof. Domenico Paparella e il Prof. Raffaele Pulli: sono i quattro specialisti di Bari vincitori del prestigioso premio, grazie al voto dei loro stessi colleghi



Milano, 7 febbraio 2019 – La Puglia brilla nella terza edizione dei Top Doctors® Awards: tra i migliori medici d’Italia, individuati e premiati grazie al voto dei loro stessi colleghi, ci sono infatti anche quattro professionisti basati a Bari.



I medici della Regione entrati di diritto nella classifica delle eccellenze della sanita italiana sono infatti: il Dott. Domenico Carone (Ginecologia e Ostetricia), il Dott. Attilio Guarini (Ematologia), il Prof. Domenico Paparella (Cardiochirurgia) e il Prof. Raffaele Pulli (Chirurgia vascolare). Insieme a loro, altri 46 dottori dislocati lungo l’intera penisola, in 16 province differenti e quasi equamente suddivisi tra nord (20), centro (17) e sud (13).



Top Doctors® (www.topdoctors.it), la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti, centri e cliniche privati di livello internazionale, ha infatti annunciato i 50 vincitori del prestigioso riconoscimento, ormai consolidato e ambito anche nel nostro Paese e già da decenni assegnato negli Stati Uniti. I dottori presenti sulla piattaforma Top Doctors® vengono periodicamente chiamati a indicare gli specialisti a cui si affiderebbero in caso di necessità o che consiglierebbero a un familiare. Sulla base delle nomination raccolte nel 2018, è stato quindi stilato una sorta di “albo d’oro” della medicina, con i professionisti a cui un numero maggiore di votanti ha accordato la propria fiducia.



Il metodo di valutazione proprio degli Awards rispecchia pienamente quello che, in generale, è il modello Top Doctors®, basato su rigorosità, attenta selezione ed eccellenza. La piattaforma online non è infatti un semplice elenco di professionisti, ma un panel prestigioso dal quale si può venire presi in considerazione solo previa segnalazione di un collega. Una volta ricevuta la referenza, è necessario superare il più rigoroso ed eccellente processo di selezione, realizzato in collaborazione con Adecco Medical & Science, al termine del quale solo il 10% dei dottori valutati supera l’auditing di qualità ed entra a far parte del panel, a oggi composto da oltre 60.000 medici.



“La nostra missione è permettere ai pazienti di individuare e contattare il miglior specialista per il proprio caso. Gli Awards si inseriscono perfettamente in questo obiettivo, premiando con massima imparzialità l’eccellenza nell’eccellenza: crediamo infatti che nessuno possa valutare, meglio di un collega, l’operato di un professionista” commenta Alberto Porciani, CEO di Top Doctors®.





A proposito di Top Doctors

Top Doctors® è la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti, centri e cliniche privati di livello internazionale. Ne fanno parte i medici più brillanti in ogni specializzazione e in ogni trattamento in Europa, America Latina e Stati Uniti.

Nata con l’obiettivo di rispondere all’esigenza di conoscere il miglior specialista al quale rivolgersi per affrontare un problema di salute, la piattaforma oggi conta oltre 1 milione di utenti unici mensili e più di 20 milioni di pazienti che si sono affidati a questo network per la scelta di un medico in Spagna, Italia, Regno Unito, Messico, Colombia e Stati Uniti.