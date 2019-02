Nelle prime due settimane di avvio del nuovo servizio nei nove comuni dell’Aro Lecce raggiunto il 68% di RD 07/02/2019 In tre comuni superato il 75% che è l’obiettivo previsto a regime



Nelle prime due settimane di avvio del nuovo servizio di igiene urbana nei nove comuni dell’Aro Lecce 6, la media di raccolta differenziata raggiunta è stata del 68% (49 punti in più rispetto ai dati medi di RD 2018 - fonte Portale Ambientale della Regione Puglia - sempre nei nove comuni). È stato così da subito superato il risultato minimo previsto dal Piano regionale Gestione Rifiuti Urbani e fissato al 65%. Sempre in queste prime due settimane di nuovo servizio, tre dei nove comuni dell’ambito (Sannicola, Alezio e Seclì) hanno addirittura superato il 75% di RD, che è l’obiettivo previsto a regime.



“Questi dati sono un ottimo punto di partenza e fanno ben sperare per il prosieguo - dice Antonella Bianco, Amministratore di Bianco Igiene Ambientale, azienda capofila dell’Ati che insieme a Gial Plast, Muccio e Cave Marra gestirà il servizio per i prossimi nove anni per l’Aro Lecce 6. È evidente che gli utenti hanno recepito con slancio e spirito positivo le indicazioni della campagna di informazione e sensibilizzazione avviata nei mesi scorsi.

Altro dato positivo da non trascurare è, non a caso, la buona qualità della frazione organica raccolta e conferita agli impianti di compostaggio (presenta frazioni estranee minime). Per questo vanno dati i giusti meriti proprio ai cittadini, che hanno correttamente separato la parte umida (sostanziale novità del nuovo servizio), ed agli operatori, che sono stati attenti nelle fasi di raccolta. Insomma, chi ha effettuato la raccolta differenziata nei nove comuni dell’Aro Lecce 6 lo ha fatto bene. Adesso bisognerà coinvolgere chi ancora non ha partecipato al cambiamento. Continua infatti il lavoro, come previsto, sul territorio, con l’Ufficio di Aro Lecce 6 e con i singoli Comuni, per risolvere alcune criticità emerse, certo fisiologiche in un periodo di avvio di servizio così complesso, su un bacino di quasi 100.000 abitanti, fermi restando comunque i buoni risultati raggiunti”.



"Direi che è un segnale importante - dice il presidente di Aro6 e sindaco di Nardò Pippi Mellone - ed è indicativo del buon lavoro che sta facendo l'Ati e della sensibilità e disponibilità dei cittadini dei nove comuni. Sono convinto che, superate le criticità iniziali, queste percentuali possano crescere ancora. È un fatto assolutamente decisivo che l'Aro, il gestore, gli utenti, facciano bene e sino in fondo la propria parte, in modo da poter rivendicare quello che la Regione deve fare sul fronte della realizzazione degli impianti pubblici, che sono lo strumento principale per disinnescare gli aumenti in bolletta. L'odierno annuncio di Grandaliano, cioè un piano industriale da 120 milioni di euro per impianti pronti entro 3 anni, fa ben sperare".



7 febbraio 2019



Il nuovo servizio: LE NOVITà IN SINTESI

INTRODUZIONE DELLA SEPARAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA

Con il nuovo sistema di gestione, soprattutto migliora nettamente l’opportunità di separazione domestica, soprattutto interna, dei rifiuti, con l’aggiunta della separazione della frazione organica (che finora finiva nell’indifferenziato). L’aggiunta di tale specifica raccolta consentirà di incrementare notevolmente le attuali percentuali di raccolta differenziata, poiché l’organico (detto anche umido) incide mediamente per circa il 35-40% sul totale dei rifiuti prodotti. Le giornate di conferimento dell’organico con il “porta a porta” per le utenze domestiche delle aree urbane saranno tre. I rifiuti organici sono composti da tutte quelle sostanze di origine vegetale o animale che rappresentano la maggior parte dei rifiuti domestici. In particolare, di questi circa il 60% sono scarti di cucina (ad esempio: avanzi di cibo, bucce e scarti di frutta e verdura, ossa, lische di pesce, frutta secca, ecc.) e il 40% sono rifiuti di giardinaggio (ad esempio: terra, erba, fogliame, sfalci di potatura, ecc.). L’insieme di questi rifiuti ha la caratteristica di essere biodegradabile e recuperabile sotto forma di compost da riutilizza in agricoltura.



La novità dei KIT contenitori sottolavello. È una fornitura per la gestione domestica interna dei rifiuti, permette di separarli e ridurli con efficacia e comodità. Il kit consente già in casa una preselezione dei materiali (carta, plastica, metallo, vetro, organico, non riciclabile) che successivamente verranno conferiti nei bidoncini che saranno esposti in strada.



Il kit “sottolavello”, per quanto concerne la gestione della frazione organica, comprende un secchiello areato da 10 litri e specifici sacchetti in carta da inserire all’interno (contribuiscono alla riduzione della componente acqua negli scarti di cucina non riutilizzabili e sono sostituibili solo con altri sacchetti che riportino l’indicazione “compostabili”).

La fornitura per la SEPARAZIONE e RIDUZIONE INTERNA continua con 1 secchiello da 7 litri per il non riciclabile e 3 borsine da 18 litri in polipropilene per carta, imballaggi in plastica e metallo, imballaggi in vetro.



L’importanza della compostiera

Il nuovo servizio punta a diffondere il sistema di compostaggio domestico. Verranno consegnato, in comodato d’uso gratuito, appositi COMPOSTER da 300 litri (obbligatori per gli utenti che risiedono in aree extraurbane) in cui conferire li scarti alimentari o da giardinaggio (secondo il vademecum collegato). L’obiettivo è sottrarre rifiuto al ciclo di raccolta ordinario.



ECOMOBILE, ECOCENTRI E MEZZI EURO 6

Aumenteranno le opportunità di conferimento, anche grazie ad una serie di nuovi ecocentri ed isole ecologiche mobili (ECOMOBILE) e intercomunali diffusi sul territorio, potenziati ed informatizzati. Saranno man mano attivati a partire dalle prossime settimane: si tratta di prime aperture o di riaperture dopo chiusure per lavori di adeguamento per il cambio di aspetti normativi. In particolare tra le novità ci saranno:

- il nuovo servizio di raccolta differenziata di prossimità tramite ECOMOBILE, un’isola ecologica informatizzata che sosterà secondo un calendario prestabilito in diversi punti dei territori comunali, per il conferimento di svariate tipologie di rifiuti urbani

- l’integrazione dei 9 ECOCENTRI comunali previsti/progettati o da realizzare a cura dei comuni, con ulteriori 3 ECOCENTRI offerti dall’Ati, di cui 1 già attivo nel centro urbano di Nardò (via Valle d’Aosta), 1 da realizzare in località Boncore (frazione di Nardò), con riqualificazione dell’area, e 1 in località Pagani (Nardò). Gli ecocentri arriveranno a gestire ognuno fino a 52 differenti tipologie di rifiuti urbani conferibili da parte di tutte le utenze dell’ARO

- la realizzazione, all’interno dei centri di raccolta, di aree del riuso, dove poter lasciare oggetti in buono stato a disposizione di chi volesse usufruirne

- il servizio di raccolta “pannoloni” a specifiche utenze segnalate dal servizio sanitario locale



Altre novità

Per quanto riguarda la RACCOLTA RD MINORI, sono tra l’altro previsti:

-l’installazione di cestini gettarifiuti multiscoparto da 100 litri nei punti di pregio delle aree urbane e marine

-raccolta indumenti usati mediante appositi contenitori stradali

-nuovo servizio di raccolta olio vegetale da cucina, tramite raccoglitori stradali oppure conferimento presso gli ecomobili o ecocentri

-raccolta a domicilio, su prenotazione, di sfalci e potature di verde ornamentale

-raccolta piccole quantità di inerti da attività del “fai da te“ domestico (massimo mezzo metro cubo l’anno) tramite fornitura di sacconi “big bag”



Tutti i servizi di raccolta e spazzamento saranno svolti mediante l’utilizzo di automezzi euro6 a basso impatto ambientale e spazzatrici aspiranti con filtri pm10 dotate di specifici sistemi di abbattimento polveri e filtraggio dell’aria.