Milano - La Puglia alla Borsa Internazionale del Turismo con 61 espositori e 80 attività turistiche esperienziali 07/02/2019 un ricco programma di conferenze, appuntamenti business e degustazioni

BIT si conferma l’appuntamento più gettonato per gli operatori della filiera turistica pugliese. Lo dimostra il folto gruppo di operatori turistici che partecipano a Milano all’edizione 2019. Qualche numero: 44 le postazioni riservate agli operatori turistici pugliesi all’interno dello spazio Puglia, 61 gli espositori pugliesi e 19 le aggregazioni di impresa che si presentano in maniera congiunta negli appuntamenti nazionali ed internazionali, 80 ed oltre, le attività turistiche esperienziali che saranno presentate ad operatori del trade e della stampa presenti alla kermesse milanese.

Sono rappresentate tutte le aree territoriali all’interno dello spazio destinato alla promozione turistica pugliese. Su un’area di circa 300 mq (Padiglione/Hall: 3) sono articolate attività di degustazione di prodotti enogastronomici e laboratori a vista di pasta fresca, che richiamano gli itinerari del territorio, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia. Un’area business dedicata alle aziende: gli operatori nella 3 giorni di manifestazione gestiscono un’agenda di appuntamenti prefissati mediante il sistema di matching organizzato da Fiera Milano. Un’area conferenze in cui sono presentati i principali progetti e attività innovative in tema di tourism experience in ben 40 appuntamenti: i Comuni pugliesi sano protagonisti con lo straordinario lavoro di accoglienza, di turisti e viaggiatori, che stanno svolgendo affiancando la Regione Puglia.

“Perché la Puglia? Il Gusto di una terra aperta tutto l’anno” è il tema della conferenza stampa che si tiene il 10 febbraio alle 14.00, suite 3, con Loredana Capone, assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Roberta Garibaldi, docente Università di Bergamo, esperta di turismo enogastronomico, Peppone Calabrese, gastronomo e conduttore di Linea Verde, Silvia Martinez, business development manager Europe (Italy and Spain)- Expedia, Luca Scandale, responsabile del Piano Strategico del Turismo Puglia365; modera Rocky Malatesta, consulente di Pugliapromozione per lo sviluppo dei Prodotti Turistici.

In occasione della fiera, inoltre, lunedì 11 a partire dalle ore 19 una serata dedicata al progetto “Double your Journey in Italy”: Regione Puglia e Regione Lombardia incontreranno, in un evento riservato, giornalisti e buyer, provenienti principalmente dal nord America. La brillante performance della Chef Antonella Ricci accompagnerà gli ospiti in un gustoso e insolito percorso enogastronomico alternando piatti pugliesi e lombardi.