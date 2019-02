Orsara di Puglia (Foggia) - 100mila euro per il campo sportivo 08/02/2019 L’impianto è destinato a diventare un piccolo gioiello di funzionalità



ORSARA DI PUGLIA (Fg) –. Un campo sportivo degno di essere vissuto, funzionale, sicuro, dotato di tutte le caratteristiche necessarie a farne una struttura moderna e fruibile per tutti: grazie al progetto presentato dall’Amministrazione comunale di Orsara di Puglia, e a un finanziamento della Regione Puglia pari a 100mila euro, il campo sportivo “Leonardo Di Biccari” sarà oggetto di un ulteriore intervento. L’impianto sportivo sarà riqualificato sia per quanto riguarda il perimetro esterno della struttura, sia all’interno con l’implementazione di seggiolini e di una copertura per la gradinata. Al termine dei nuovi interventi, e di quelli già in atto, il campo sportivo si presenterà completamente rivoluzionato sia nella funzionalità che nell’aspetto. Ai precedenti fondi ottenuti per riammodernare la struttura, si aggiungono altri 100mila euro dell’ultimo finanziamento regionale. Entro i prossimi mesi, dunque, la struttura si presenterà completamente innovata: nuovo manto in erbetta sintetica, nuovi spogliatoi, gradinata dotata di seggiolini e copertura. Sarà un piccolo gioiello sia dal punto di vista architettonico che funzionale. L’adeguamento del campo sportivo va a completare un intenso lavoro svolto negli ultimi anni per il potenziamento delle strutture sportive comunali. Un potenziamento che dà nuovi strumenti e possibilità al movimento sportivo orsarese, caratterizzato dall’attività di diverse associazioni sportive. “Si tratta di interventi strutturali di lunga durata”, ha spiegato il sindaco Tommaso Lecce, che a Bari ha sottoscritto il disciplinare con l’assessore regionale Raffaele Piemontese. “Questo significa che, alla Comunità Orsarese, consegneremo una struttura capace di essere adeguata alle esigenze e fruibile al massimo delle proprie potenzialità sia nell’immediato futuro che negli anni a seguire”, ha aggiunto il primo cittadino. “Trattandosi di una struttura sportiva, possiamo dire che stiamo facendo un ottimo lavoro di squadra”, ha proseguito il sindaco esprimendo la propria soddisfazione. “A breve, sempre per ciò che attiene i lavori pubblici e le opere di riqualificazione funzionale di strutture e assetto urbano, ci saranno ulteriori e positive novità, con interventi programmati per migliorare ulteriormente i servizi a disposizione degli orsaresi”, ha concluso Tommaso Lecce.