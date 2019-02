EMILIANO IN VISITA ALLA BASE DELLE NAZIONI UNITE A SAN VITO DEI NORMANNI CON DELEGAZIONE DI EUROPARLAMENTARI 08/02/2019 EMILIANO IN VISITA ALLA BASE DELLE NAZIONI UNITE A SAN VITO DEI NORMANNI CON DELEGAZIONE DI EUROPARLAMENTARI: “ORGOGLIOSO DELLA BASE BRINDISINA DELL’ONU”



Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato alla visita nella Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD), a San Vito dei Normanni, con il vice presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, responsabile della Politica di Vicinato (Sud/Euromed/Medio Oriente) e una rappresentanza europarlamentare.



“Oggi è una giornata molto importante - ha detto Emiliano - stiamo visitando con l'onorevole Sassoli la struttura di una delle basi Onu dal punto di vista logistico più importanti per i servizi e i soccorsi ONU in tutto il mondo. Ovviamente è un'occasione per ricordare l'importanza dell'ONU come grande organizzazione delle nazioni finalizzata a tutelare la pace.

E tutto questo si svolge a Brindisi - San Vito dei Normanni, un’area che ospita non solo questa base, ma anche la base connessa all'aeroporto che ha, ripeto, un'importanza straordinaria con impianti di telecomunicazioni senza pari. Io sono particolarmente orgoglioso della grande capacità della base brindisina dell'ONU nei programmi di tutela della persona in ogni luogo della Terra e soprattutto del piano per la equa distribuzione del cibo in ogni luogo dove questa eguaglianza non sia garantita”.



link video:

http://rpu.gl/15YWK