Bari - la luce viola - da stasera il Teatro margherita si illumina di viola per ricordare la giornata internazionale de 08/02/2019 LA LUCE VIOLA!

11 FEBBRAIO 2019

LICE e AICE INSIEME PER LA

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'EPILESSIA

A BARI DA STASERA SI COLORA DI VIOLA IL TEATRO MARGHERITA

PARTONO OGGI GLI INCONTRI NELLE SCUOLE





Una persona su cento nel mondo soffre di epilessia. In Puglia i pazienti affetti dal 'male' di Alessandro Magno, Napoleone e Dostoevskij sono almeno 20mila, 500mila in Italia. In otto casi su dieci l'esordio è in età evolutiva, il 30 per cento non risponde alla terapia farmacologica. Il 50 per cento delle sindromi epilettiche è classificato come malattia rara o può associarsi a disabilità intellettive e di neurosviluppo.

La sezione pugliese dell’Associazione Italiana Contro l’Epilessia (AICE), che rappresenta le famiglie delle persone affette dalla patologia, e la Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE), la società scientifica che raggruppa i medici di branca neurologica che si occupano di epilessia, organizzano nelle province pugliesi una serie di eventi mirati a mettere in risalto le tematiche legate alla discriminazione e alle false credenze dell'opinione pubblica, come segnalato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Lo stigma che caratterizza la patologia induce chi ne soffre a nascondere la propria sofferenza e a isolarsi dai contesti sociali.

Proprio per superare l'isolamento, l'Aice ha promosso un disegno di legge (n. 716 – XVIII legislatura) per il riconoscimento dei diritti delle persone con epilessia alla cura e a percorsi di inserimento socio lavorativo. Il provvedimento è stato depositato al Senato e necessita del sostegno di tutti i parlamentari sensibili a queste tematiche per una rapida discussione e successiva approvazione.

Per superare i pregiudizi, la LICE Puglia e l’AICE Puglia hanno organizzato anche quest'anno nella giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione sulla malattia “la Luce Viola!”, l'iniziativa grazie alla quale i monumenti di Puglia e Basilicata si illuminano di viola per accendere una luce speciale contro le false credenze e contro lo stigma.



Nel capoluogo pugliese, da stasera fino a lunedì 11 febbraio a partire dalle 17 si illuminerà di viola per la prima volta il teatro margherita

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Primiceri spa.



Di seguito gli altri appuntamenti previsti a partire già da oggi:



Venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 16 è previsto un incontro con i docenti pugliesi nel liceo scientifico Salvemini di Bari. L’incontro ha finalità informative e divulgative e tratterà in particolare l’uso della terapia farmacologica a scuola per gli studenti affetti da epilessia.

Lunedì 11 alle 18 i giornalisti che vorranno incontrare i medici della Lice e le famiglie dell'Aice, potranno farlo davanti al teatro Margherita.

Sempre nella giornata di lunedì alle 18 presso la Massari del Comune di Bari si terrà un incontro divulgativo sui sistemi di diagnosi, studio e cura dell'epilessia, e inserimento socio lavorativo dei soggetti coinvolti.



Un ringraziamento speciale va al Comune di Bari, alla Città metropolitana di Bari e all'Ufficio scolastico regionale, che hanno dimostrato sensibilità e disponibilità a sostenere l'iniziativa di AICE e LICE.