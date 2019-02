Immagine: © Consaga Castellana (Bari) - volley - Bcc a Perugia nella trasferta impossibile. 16/02/2019 Ripresa di Campionato alquanto ostica per la squadra di Vincenzo Di Pinto. Per le ultime 3 gare casalinghe biglietto non numerato a metà prezzo.



Dopo la pausa dedicata alle Finals di Coppa Italia riprende il Campionato di Superlega Credem con l'ottava giornata di ritorno che comincerà domani sabato 16 febbraio con l'anticipo Milano-Siena e si concluderà Lunedì 18 febbraio con la sfida Verona-Trento. Nel mezzo (Domenica 17) le altre cinque gare dalle quali potrebbe , potenzialmente già uscire il primo verdetto definitivo della stagione che, purtroppo , riguarda proprio la Bcc Castellana Grotte.

Ultima a 6 punti in classifica la formazione pugliese si trova a dover affrontare, domenica ore 18 - Pala Barton di Perugia - la capolista della Superlega nonchè la fresca vincitrice della Coppa Italia 2019 successo che bissa quello dello scorso anno di Bari.

Una sfida sulla carte improba per i castellanesi che in caso di contemporanea vittoria da tre punti da parte di Sora (in casa contro Monza) avrebbero la matematica certezza della retrocessione in A2.



Falaschi e compagni pero' sia pure a ranghi ridotti per le note defezioni di Kovac prima e Renan poi stanno affrontando questo finale di una stagione alquanto sfortunata con grandissimo impegno e professionalità e si preparano alla sfida con la Sir Safety con grande orgoglio.

"Chiaro che andiamo ad affrontare una sfida proibitiva con una Perugia che in Coppa Italia ha mostrato un gioco di altissimo livello - afferma il palleggiatore toscano della New Mater -. Per noi sarà dunque quasi impossibile ma cercheremo di onorare la meglio questo finale di stagione nel quale si sono aggiunti i noti ed ulteriori problemi che ci hanno messo ancor di più in emergenza. Faremo di necessità virtu' con la rosa attuale dando il massimo di quel che possiamo da qui alla fine."





INFO MATCH

Sir Safety Perugia - BCC Castellana Grotte

Domenica 17 Febbraio - ore 18 - Pala Barton Perugia

ARBITRI: Massimiliano Giardini di Verona e Alessandro Cerra di Bologna



PRECEDENTI: 8 (5 successi Perugia, 3 successi Castellana Grotte)

EX: non ci sono ex tra queste due formazioni

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Sjoerd Hoogendoorn 7 punti ai 1500,

Marko Podrascanin 5 attacchi vincenti ai 1500 (Sir Safety Conad Perugia).

In Carriera: Aleksandar Atanasijevic 22 punti ai 3800,

Luciano De Cecco 3 battute vincenti alle 200,

Dore Della Lunga 6 attacchi vincenti ai 1000,

Nicholas Hoag 5 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety Conad Perugia);

Aidan Zingel 5 punti ai 1500 (BCC Castellana Grotte)





TV

Sir Safety Perugia - BCC Castellana Grotte sarà trasmessa in diretta streaming online domenica 17 febbraio a partire dalle ore 18.00 su Lega Volley Channel (info e costi sulla piattaforma elevensports.it) . La differita del match sarà trasmessa Mercoledì 20 Febbraio ore 17 gennaio alle 22.30 circa su ANTENNA SUD EVENTI Canale 174 DTT.



PREZZI RIDOTTI PER LATINA , SIENA E CIVITANOVA

Sono in prevendita sulla piattaforma www.diyticket.it , e saranno saranno acquistabili presso il botteghino del Palaflorio a partire dalle ore 16.30 dei giorno gara i tagliandi per LE ULTIME TRE GARE casalinghe della stagione.

Per le suddette gare in programma al Palaflorio rispettivamente il 24 febbraio, il 2 marzo ed il 17 marzo i ticket della tribuna non numerata

costeranno la metà. Invariati invece i costi per la Tribuna Numerata.

IL PROGRAMMA DELLA 8a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Sabato 16 febbraio 2019, ore 20.30

Revivre Axopower Milano - Emma Villas Siena Diretta Lega Volley Channel

Domenica 17 febbraio 2019, ore 18.00

Top Volley Latina - Consar Ravenna Diretta Lega Volley Channel

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Vero Volley Monza Diretta Lega Volley Channel

Kioene Padova - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Lega Volley Channel

Sir Safety Conad Perugia - BCC Castellana Grotte Diretta Lega Volley Channel

Domenica 17 febbraio 2019, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova - Azimut Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport + HD

Lunedì 18 febbraio 2019, ore 20.00

Calzedonia Verona - Itas Trentino Diretta Lega Volley Channel



Classifica

Sir Safety Conad Perugia 51, Itas Trentino 50, Cucine Lube Civitanova 47, Azimut Leo Shoes Modena 42, Revivre Axopower Milano 39, Calzedonia Verona 35, Kioene Padova 29, Vero Volley Monza 27, Consar Ravenna 23, Top Volley Latina 21, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 19, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 18, Emma Villas Siena 13, BCC Castellana Grotte 6