625° CARNEVALE DI PUTIGNANO DOMENICA 24 FEBBRAIO LA SECONDA SFILATA 20/02/2019 Tutti gli appuntamenti dal 21 al 24 febbraio nel paese di Farinella

Dopo il grandissimo successo della prima sfilata, domenica 24 febbraio tornano sul corso di Putignano i carri della 625esima edizione. L’appuntamento è alle ore 15.30 per la seconda parata dei giganti di cartapesta. Oltre 10.200 i biglietti venduti nella prima domenica di carnevale, cui si sommano i 5mila residenti che hanno partecipato all’evento. Ma il programma fittissimo di eventi non si arresta mai.

Domani, giovedì 21 febbraio si celebra il giovedì delle “donne sposate”. Dalle 10.00 alle 12.00 sarà il bellissimo tendone installato all'interno dello spazio del Foro Boario, di Putignano ad accogliere la presentazione del racconto teatrale illustrato “Farinella e l’asteroide”, dedicato alle classi 3^-4^-5^ della scuola primaria. (Racconto teatrale di Dino Parrotta e illustrazioni di Angela Perrini). Alle ore 17.00 lo spazio dedicato alla lettura è nel museo civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, in piazza Plebiscito, con “Bi.A Letture a Palazzo” – Incontri di lettura ad alta voce per bambini da 3 a 8 anni, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano. Torna alle 18.30 Circo Paniko che riporterà in scena nel tendone del Foro Boario il Gran Cabaret Paniko, lo spettacolo, rigorosamente senza animali, che fonde tecniche circensi, musica, teatro, danza e acrobatica. Per lo spettacolo è consigliata la prenotazione al numero 333.6298118. Lo spettacolo prevede un contributo volontario e consapevole. Il divertimento è anche dalle 18.00 alle 20.00 con Il veglioncino dei bambini, animazione e laboratori creativi per bambini dai 3 ai 10 anni, a cura dell’Associazione Onlus Auxesia (info e prenotazioni al numero 392.2631014). Alle 19.30 tutti collegati con RADIO JP: va in onda “Radio juso parata – “Ogni maledetto giovedì”, il programma radiofonico dedicato al Carnevale di Putignano con ospiti, interviste e tanta allegria. E per finire, sempre nella giornata di giovedì 21, nel centro storico di Putignano, dalle 19.30, c’è “Carnevale N'de Jos’r”: balli, maschere e gastronomia nei vicoli e nei bassi, a cura dell’Associazione “Trullando”.



Venerdì 22 febbraio, alle ore 18.30 torna Circo Paniko, sempre nel Foro Boario, per il Gran Cabaret Paniko (È consigliata la prenotazione al numero 333.6298118). Per chi volesse, invece, sempre alle ore 18.30 nel Polo Liceale “Majorana Laterza”, s.c. Foggia la Rosa, per Il Carnevale Possibile si terrà un incontro con Elsa Fornero organizzato in collaborazione con il festival de Il libro possibile. La Fornero presenterà il suo libro “Chi ha paura delle riforme – Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni”. Dialogherà con l'autrice Giampaolo Loperfido, presidente della Fondazione Carnevale di Putignano.

Alle ore 21.00 ci si sposta nel teatro Sala Margherita, in via Cappuccini n. 28, per “Farinella fra cani e gatti”, una commedia carnascialesca con musica dal vivo della tradizione popolare. (Ideazione, Testo e Regia: Dino Parrotta, Teatro dei Leggeri e produzione della Fondazione Carnevale di Putignano). Nel Foro Boario si replica con Circo Paniko. Appuntamento alle 21 con lo spettacolo Gran Cabaret Paniko.



Sabato 23 febbraio, gli appassionati di burraco potranno sfidarsi, dalle ore 16.00, nel Centro Sociale Polivalente per Anziani, Via Gianfedele Angelini n. 26/L, per il 1° Torneo di Burraco Pet Friendly del Carnevale degli Animali di Putignano. Il ricavato sarà devoluto all’associazione SOS Adozioni4zampe Onlus.

E se non lo avete mai fatto, non perdetevi, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, la visita agli hangar dei giganti di cartapesta, in collaborazione con l’Associazione Lavori dal Basso APS, per vedere da vicino queste fantastiche opere d’arte (info e prenotazioni al numero 327.8957407).

Torna, alle ore 16.30, nel Coworking Barsento10, via Porta Barsento n. 10, Centro Storico,

LiberArte! – Laboratorio di cartapesta per bambini a cura di Gesi Bianco (info e prenotazioni al numero 328.8939456).

Alle 18.30 è l’ora di Circo Paniko, nel Foro Boario, con Gran Cabaret Paniko (prenotazione al numero 333.6298118), e dalle 19.30 alle 21.30 tutti i bambini dai 3 ai 10 anni, potranno scatenarsi durante Il veglioncino a cura dell’Associazione Auxesia (info e prenotazioni 392.2631014).

Alle ore 21.00, nel teatro Sala Margherita, via Cappuccini n. 28, si va in scena Farinella fra cani e gatti, commedia carnascialesca con musica dal vivo della tradizione popolare.

La giornata terminerà nel Foro Boario con la Festa in Maschera con l’Orchestra del Circo, del Cirko Paniko (info 333.6298118).



Domenica 24 febbraio tutti pronti per il secondo corso mascherato. Dalle ore 10.00 alle ore 14.00, come di consueto, c’è l’apertura straordinaria del Museo Diffuso del Carnevale di Putignano, a cura di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale Maschera e Satira (info e prenotazioni al 327.8957407). Imperdibile, passeggiando per il centro storico, lungo la “Chiancata”, l'installazione Ogni foto vale – Archivio di famiglia del Carnevale di Putignano a cura di Coopera e di Ass. F. Project e realizzata attraverso materiale fotografico messo a disposizione dalla cittadinanza sul tema “Carnevale di Putignano” su supporti in materiale ecosostenibile. A partire dalla stessa ora lungo il percorso mascherato ci sarà Passerella in maschera: “Anima-li Um-ani… istruzioni per l’uso” – Divertendosi, ogni messaggio vale, a cura della lega Nazionale per la Difesa del Cane – Delegazione di Putignano .

Dalle ore 10.30 comincia il divertimento lungo il percorso mascherato a cura dell’Agenzia Frog con il duo I Bigodini dalla comicità irresistibile, che alternerà momenti di gioco e animazione con la selezione musicale a cura di DJ Frog. Il duo animerà l’intera giornata con musica, gag e battute, per uno show esilarante, adatto a tutti, bambini e adulti. L’obiettivo sarà sempre quello di coinvolgere direttamente il pubblico, in un’atmosfera tutta da ridere. Info Point In Music, invece, curerà intrattenimento e animazione con Enzo Calabritta. E per finire il Dance Show, ovvero danze e balli di gruppo in attesa dei giganti di cartapesta, a cura di ASD Kreative, Scenart di Chiara Labalestra e Palestra JoyFit in collaborazione con Avis.

Sempre in mattinata, sempre dalle ore 10.30, lungo il percorso mascherato e nel centro storico, c’è Propagginanti in Tour, la magia dell’antico rito delle Propaggini tra canti popolari e tradizioni contadine; a contribuire all'animazione musicale anche la Quattroperquattro Street Band. Alle 11.00, nel Coworking Barsento 10 (Porta Barsento 10, nel centro storico) per i più piccoli torna LiberArte! – Laboratorio di cartapesta per bambini, a cura di Gesi Bianco (info e prenotazioni 328.8939456). Alle 11.30 tutti di corsa al Foro Boario per la prima esibizione quotidiana del Circo Paniko, con il Gran Cabaret Paniko (si consiglia la prenotazione al numero 333.6298118). E dopo tanta attesa alle ore 15.30 inizia la parata. Apre la sfilata il gruppo mascherato LIBERI DI SOGNARE, a cura della palestra JoyFit in collaborazione con Associazione AVIS, un progetto ambizioso che vuole rappresentare, con la partecipazione di oltre 150 figuranti, i colori e la tradizione putignanese, attraverso coreografie tutte dedicate alla maschera tradizionale Farinella. Ci sarà poi lo spettacolo danzante a cura dell’Associazione Teatrale “Hybris”. A disturbare il corteo mascherato i Fratelli Lo Tumulo, con il loro “humor nero”. Il centro storico, dalle 12.00 alla 24.00, si popolerà con “Carnevale N'de Jos’r”: balli, maschere e gastronomia nei vicoli e nei bassi, a cura dell’Associazione “Trullando”. E come ogni sera, torna alle ore 19.30 il Circo Paniko, nel Foro Boario, per il Gran Cabaret Paniko. Per lo spettacolo circense – rigorosamente senza animali – è consigliata la prenotazione al numero 333.6298118. Dalle ore 20.00, in piazza Principe di Piemonte, si balla con STASH from The Kolors – LONDON CALLING deejay set show, con la partecipazione di Mirkolino e Kamy Aksell dj. In apertura musica e intrattenimento a cura di DJ Frog.



"Chi ride vive di più". Il Carnevale è pronto a sfilare. Che la festa continui!

Di seguito le informazioni di logistica, parcheggi e acquisto ticket per raggiungere Putignano nei giorni delle sfilate.



Parcheggi e logistica

In occasione delle sfilate del 17 e 24 febbraio, 3 e 5 marzo, saranno predisposte aree adibite a parcheggio in: Zona Industriale, via De Miccolis, Campo Sportivo Torino 49, Ex Liceo Laterza – SS 172, area Cimitero – via Castellana 5, v.le Cristoforo Colombo, Parco Grotte, Scuola Media Stefano Da Putignano – via Carafa Balì, Pacello SRL – SP 237 km 17+656.

Prevista navetta dal parcheggio sito nella zona industriale.

Aree parcheggio camper: Parco Grotte di Putignano e Zona Industriale.

Per chi decidesse di usufruire dei parcheggi custoditi a pagamento, il costo è di 5€ per le auto, 25€ per i camper, 50€ per i pullman.

Ticket

Per accedere ai corsi mascherati è previsto l’acquisto di un ticket di ingresso.

I biglietti sono acquistabili in prevendita online sul sito web www.vivaticket.it

I bambini da 0 a 10 anni entrano gratis.

Previsto l'ingresso ridotto per ragazzi da 11 a 13 anni, forze dell'ordine, over 65, disabili (con un accompagnatore gratuito).

Previsto il biglietto serale, valido per le sole tre domeniche: per chi entra a partire dalle ore 18:00 il costo del ticket è di 5€; fino a 13 anni l'ingresso è gratuito.

Tariffe speciali per famiglie e comitive.

Gli abbonamenti ai 4 corsi mascherati sono acquistabili solo presso la sede della Fondazione Carnevale di Putignano. Online e presso la Fondazione si possono acquistare i biglietti per le tribune site in Piazza Aldo Moro e in Piazza XX Settembre.

Listino prezzi completo sul sito web www.carnevalediputignano.it