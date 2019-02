Roma - ANCORA UN SIGNIFICATIVO PASSO IN AVANTI PER L’ISTITUZIONE DELLE ZES IN PUGLIA 21/02/2019 Nota dell’assessore allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino:



“Ancora un significativo passo in avanti, oggi, per il definitivo avvio delle Zone Economiche Speciali.

“Si è svolto a Roma, infatti, un incontro tecnico con il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, e tutti i responsabili delle regioni meridionali e insulari coinvolte in questo percorso, finalizzato a definire gli aspetti operativi di concreto funzionamento delle ZES.

“Nel corso della riunione, alla quale ho partecipato con la Dirigente della Sezione “Attività economiche artigianali e commerciali” della Regione Puglia,dott.ssa Teresa Lisi, e con i presidenti delle due Autorità di Sistema Portuale pugliesi, Avv. Ugo Patroni Griffi e Avv. Sergio Prete, si è decisa una strategia comune che consisterà in alcuni focus di approfondimento che saranno portati avanti, nelle prossime settimane, tra i tecnici dei Ministeri coinvolti e i rappresentanti delle Regioni. In particolare saranno affrontati, con il Ministero per i Beni Culturali, tutti gli aspetti relativi ai pareri che dovranno esprimere le Sovrintendenze, mentre con l’Istituto del Commercio Estero saranno approfondite le strategie di internazionalizzazione e di promozione per gli investitori stranieri dell’opportunità rappresentata dalle ZES, mentre con l’Agenzia delle Dogane sarà affrontata la delicata questione relativa ai corridoi doganali.

“Altro importante tema discusso è stato quello relativo alla necessità di un coordinamento forte con il mondo delle imprese e a questo proposito avvieremo nelle prossime settimane degli incontri di approfondimento, su base regionale, con i referenti di Confindustria in modo da coordinare con il sistema produttivo gli interventi da adottare per cogliere a pieno i vantaggi che la ZES può rappresentare per lo sviluppo del territorio.

“Sono molto soddisfatto per l’esito di questo incontro che si è svolto in un clima cordiale, con la Ministra per il Sud Barbara Lezzi, operativo e collaborativo. Per quanto riguarda la ZES Jonica, abbiamo consegnato la versione definitiva del Piano Strategico, alla luce di alcune limitatissime modifiche operate al fine di limare nel dettaglio il testo.

“Ora il Piano è all’esame del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrebbe esprimere il suo parere entro pochi giorni, per poi poter passare all’approvazione definitiva in Giunta da parte della Regione Puglia e della Regione Basilicata. A seguito di questi passaggi formali, interverrà poi il decreto di istituzione della ZES da parte del Ministero per il Sud.

“Proseguono contestualmente, in modo molto spedito, anche i lavori per la definizione della seconda ZES pugliese, quella Adriatica, per la quale nei prossimi giorni (già nella prossima settimana) sarà formalizzato il Piano Strategico comune tra Regione Puglia e Regione Molise sotto la sapiente regia del presidente dell’ autorità portuale del basso Adriatico, avv. Ugo Patroni Griffi.

“E’ stata certamente una giornata molto proficua dal momento che siamo davvero ad un passo per il riconoscimento delle ZES pugliesi che rappresenteranno una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo per il sistema produttivo del territorio, aumentandone la competitività e migliorando le condizioni per la crescita dell’occupazione. Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo compiendo e impazienti di vedere concretizzato, grazie all’impegno di tanti, Regione, Governo e Autorità portuali, questo innovativo progetto.”