Immagine: © Egidio Magnani [PHOTOGALLERY] Bari Mercantile turco incagliato sui frangiflutti della spiaggia Pane e Pomodor 23/02/2019 Il mercantile turco Efe Murat dopo aver scaricato un quantitativo di grano è partito venerdì 22 febbraio dal porto di Ortona in Abruzzo diretto al porto di Aliaga in Turchia, arrivato in prossimità di Bari in Puglia col mare in burrasca, il comandante in un primo momento aveva preso in considerazione la possibilità di attraccare nelle acque sicure del porto della città.



Ritenendo di proseguire la navigazione riprende il mare, ma a causa dei venti di burrasca e per cause ancora da accertare il mercantile è stato spinto verso riva dove è andato ad incagliarsi sui frangiflutti nelle basse acque antistanti la spiaggia di Pane e Pomodoro, sul posto anche il rimorchiatore Galesus di Taranto giunto in soccorso del mercantile.



Il presidente Emiliano ha sentito questa mattina il Prefetto di Bari offrendo ogni collaborazione utile da parte della Regione.



A bordo cè un equipaggio di 15 persone. Alle operazioni di soccorso sta sovrintendendo la Guardia Costiera. Il servizio 118 della Regione Puglia è intervenuto per il trasporto in ospedale di un soccorritore che ha avuto un incidente a bordo di una motovedetta intervenuta sul posto.



