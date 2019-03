7 marzo - Vito Stridi presenta il suo libro “Io sono. Pensieri fatti parole 07/03/2019 Giovedì 7 marzo 2019 alle ore 18.00, presso il Centro Polifunzionale (Via Manisco) di San Pancrazio Salentino, sarà presentato ufficialmente il libro di Vito Stridi dal titolo “Io sono. Pensieri fatti parole”, edito da Edizioni Esperidi.

Dopo i saluti del sindaco Salvatore Ripa, interverranno l’assessore alla cultura Anna Maria Faggiano e l’editore Claudio Martino. La Compagnia Teatrale “La Civetta” curerà la lettura di alcuni passi del libro.



Il libro: Vito Stridi (che la vita ce l’ha nel nome!), assolutamente consapevole delle proprie azioni passate, decide di raccontarle, spiegarle, trarre delle conclusioni. Così nasce questo libro, appuntando, giorno dopo giorno, in ordine cronologico, fatti, avventure, incontri e scontri di un bambino, che diventa uomo, padre, nonno, che oggi intende, con molta semplicità, di lasciare il suo messaggio di coraggio e speranza.



L’autore: Vito Stridi (San Pancrazio Sal.no, 1948) è istruttore in una scuola di sommozzatori. Si diletta di teatro come autore e regista ma la sua passione è la scrittura, sia poesia che prosa. Stridi è Membro Honoris Causa nelle Accademie Letterarie: “Città di Beretto”, “Accademia di Sutri”, “Accademia di Belle Arti Roma”, Accademia toscana “Il Machiavelli” ed ha pubblicato in antologie come Prisma 84, Messaggio d’amore, Arte e poesia in Italia, Parola di poeta. Il suo impegno letterario gli ha portato diversi riconoscimenti come per esempio: Trofeo del Po di Parma, Natale di pace di Roma, Benedetto Romani di Lecce, Medaglia d’oro città di Torino. La produzione letteraria di Stridi si arricchisce con la stesura di circa quaranta opere teatrali e la direzione artistica della compagnia teatrale “La Civetta”, nata con l’autore 40 anni fa. In scena sono state adattate e rappresentate opere che richiamano la Commedia dell’arte di Verga, Moliere, Verdi e Dumas. Sue sono le pubblicazioni di narrativa: “La famiglia Trombetta”, “Ciak la mente gira”, “Sera d’agosto”, “L’ultima via”, “Il gioco delle ombre”, “Prima delle mille lune”, “Inferno solo andata”, “Scatola nera”. Nel 2017, con Ed. Esperidi pubblica “La piazza. Una storia popolare”.