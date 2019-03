10 marzo - "IO MIA MOGLIE E IL MIRACOLO" DI PUNTA CORSARA A NOVOLI (Lecce) 10/03/2019 domenica 10 marzo - ore 21

Teatro Comunale

Piazza Regina Margherita, Novoli (Le)

Ingresso 10 euro - ridotto 8 euro

Info e prenotazioni 328.2862885 - 340.3129308

3277372824 - 3200119048 - teatrocomunaledinovoli@gmail.com





Domenica 10 marzo (ore 21 - ingresso 10/8 euro) con lo spettacolo Io, mia moglie e il miracolo della compagnia Punta Corsara, scritto e diretto da Gianni Vastarella, prosegue Passi Comuni, stagione serale del Teatro Comunale di Novoli, in provincia di Lecce, realizzata dalla residenza di Factory Compagnia Transadriatica e Principio attivo teatro con Comune di Novoli e Teatro Pubblico Pugliese con il sostegno della Regione Puglia (Assessorato all'Industria culturale e turistica - FSC 2014-2020).



Prima regia e testo di Gianni Vastarella (a cui fa seguito Nella fossa, presentato nell’edizione 2018 di Primavera dei Teatri), Io, mia moglie e il miracolo è il racconto tratteggiato di un paese senza luogo e di relazioni che hanno perso l’equilibrio. In questo paese, partiamo dalla storia di una famiglia: un marito, sua moglie e la figlia, che forse è stata reclutata dalla Scuola Moderna per far parte di un nuovo progetto educativo: l’orario prolungato senza fine. A sconvolgere famiglia e paese, arriva un guaritore che non professa nessuna religione ma che ha il dono di riportare in vita oggetti e persone. Anche quando nessuno, apparentemente, sembra essere morto. Lo spettacolo - vincitore del Premio I Teatri del Sacro 2015 - con Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, Gabriele Guerra, Valeria Pollice, Emanuele Valenti, Gianni Vastarella e con la collaborazione artistica e organizzativa di Marina Dammacco è prodotto da 369gradi con il sostegno di NuovoImaie.



La compagnia teatrale Punta Corsara nasce nel 2007 come progetto di impresa culturale della Fondazione Campania dei Festival per il Teatro Auditorium di Scampia e diventa nel 2010 associazione culturale indipendente. Vince nel 2017 il Premio Hystrio Iceberg e il Premio Nazionale Franco Enriquez Città di Sirolo; nel 2015 il Premio Teatri del Sacro per lo spettacolo Io Mia Moglie e il Miracolo; nel 2014 è tra le compagnie vincitrici del Premio della Critica ANCT; nel 2013 il Premio In-Box con Il Convegno, nel 2012 il Premio Ubu Nuovo Attore Under 30; nel 2010 il Premio Speciale Ubu e il premio Hystrio – Altre Muse. Marco Martinelli e Debora Pietrobono, direzione artistica e organizzativa fino al 2009, hanno affidato la guida del progetto ad Emanuele Valenti e Marina Dammacco, loro assistenti sin dall’inizio del percorso e oggi a capo di una compagnia professionale di cui fanno parte cinque attori e un tecnico (Giuseppina Cervizzi, Giuseppe Di Lorenzo, Christian Giroso, Vincenzo Nemolato, Valeria Pollice, Gianni Vastarella). Con il nucleo storico della compagnia, collaborano su progetto anche altri artisti, attori e drammaturghi.



Sabato 16 marzo (ore 21 - ingresso 10/8 euro) primo dei tre appuntamenti musicali della stagione Passi Comuni. Novoli sounds good prenderà il via, in collaborazione con Workin’ Label, con "Trio Trip" di Mirko Signorile, progetto discografico prodotto da Auand. Sabato 23 marzo (ore 21 - ingresso 10/8 euro) sul palco di Novoli "La morte e la fanciulla" di Abbondanza Bertoni. In scena tre differenti "capolavori". Uno musicale: il quartetto in re minore "La morte e la fanciulla" di Franz Schubert. Uno fisico: l'essere umano nell'eccellenza delle sue dinamiche. Uno spirituale-filosofico: il mistero della fine e il suo continuo sguardo su di noi. Da segnalare anche l'ultimo appuntamento al Teatro Paisiello di Ruffano, in collaborazione con l'Associazione Kairos. Dopo Io provo a Volare, omaggio a Domenico Modugno con Gianfranco Berardi (27 gennaio) e Due passi sono (24 febbraio) in scena Masculu e Fiammina di e con Saverio La Ruina (24 marzo ore 20). Passi Comuni proseguirà proseguirà ad aprile con gli spettacoli musicali "Nannarè. Omaggio a Gabriella Ferri" con Emanuela Gabrieli, Carla Petrachi, Marco Tuma (6 aprile) e "La fortuna", nuovo disco del trio La Cantiga de la serena formato da Fabrizio Piepoli, Giorgia Santoro e Adolfo La Volpe, in uscita per l'etichetta Dodicilune (13 aprile).