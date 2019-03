Il 10 marzo torna la Deejay Ten: le limitazioni al traffico e le opportunità per i runners che arrivano in città 06/03/2019 DOMENICA 10 MARZO TORNA LA DEEJAY TEN

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO E LE OPPORTUNITÀ PER I RUNNERS CHE ARRIVANO IN CITTÀ







Domenica 10 marzo Bari ospiterà, per il quinto anno consecutivo, la Deejay Ten, la corsa di 10 km ideata da Linus, storico dj dell’emittente radiofonica Radio Deejay.

Le iscrizioni si chiuderanno ufficialmente alle ore 24 di oggi e, nel caso in cui ci fossero delle pettorine ancora disponibili, saranno permesse le ultime iscrizioni durante la giornata di sabato 9 marzo, all’interno del Deejay Village, in piazza Libertà, dalle ore 9 fino ad esaurimento.

Tutte le informazioni relative all’organizzazione della corsa sono consultabili sul sito http://deejayten.deejay.it/bari/.

“Da cinque anni - commenta l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli - facciamo correre decine di migliaia di baresi sulle strade della città. Per il quinto anno consecutivo Bari accoglie con entusiasmo la Deejay Ten, una grande manifestazione sportiva che in questa edizione stimiamo coinvolgerà non meno di 12mila persone. Tantissimi partecipanti arriveranno da fuori città e anche da fuori regione, dimostrando come un evento di questa portata possa contribuire a rendere Bari una città più attrattiva. Grazie anche alla collaborazione di realtà come Puglia Promozione, la nostra città si conferma sempre più meta del turismo sportivo”.



Anche quest’anno il programma prevede la formula storica con due percorsi, uno di 10 e l’altro di 5 chilometri, che si snodano lungo seguenti percorsi:



- percorso non competitivo di 10 km (partenza ore 10.00): corso Vittorio Emanuele II (altezza via Argiro), via Latilla, via San Francesco d'Assisi, piazza Massari (lato giardini Isabella d’Aragona), corso Vittorio Veneto, giro di boa all'altezza dell’incrocio con via Brigata Regina, ritorno su corso Vittorio Veneto, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lung.re A. Di Crollalanza, piazza Diaz, lung.re N. Sauro, piazza Gramsci, lung.re Perotti (carreggiata lato mare), corso Trieste (carreggiata lato mare), giro di boa all'altezza della inversione di marcia per l’accesso al parcheggio della spiaggia di Pane & Pomodoro, corso Trieste (carreggiata lato terra), lung.re Perotti (carreggiata lato terra), piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza Diaz (lato giardinetti), lung.re A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II (altezza via Argiro);



- percorso non competitivo di 5 km (partenza ore 10.20): corso Vittorio Emanuele II (altezza via Sparano), via Latilla, via San Francesco d'Assisi, piazza Massari (lato giardini Isabella d’Aragona), corso Vittorio Veneto, giro di boa all'altezza dell’incrocio con via Brigata Regina, ritorno su corso Vittorio Veneto, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, arrivo in piazza del Ferrarese;



Come di consueto, ai partecipanti alla Deejay Ten, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e gli operatori economici del territorio, sarà data la possibilità di usufruire di una serie di sconti per l’accesso per trascorrere la giornata a Bari e godere di alcune attrazioni e iniziative:



- Special promo “Van Gogh Alive - The Experience”: il 9 e 10 marzo, esibendo la propria pettorina al botteghino del Teatro Margherita, si potrà accedere alla mostra Van Gogh Alive al prezzo speciale di € 8 (anziché € 14).

- Ruota panoramica: sconto da 9 a 5 euro per gli iscritti alla Deejay Ten che esibiscono la pettorina

- Bari sotterranea: l’associazione culturale Eventi d’autore propone le visite archeologiche di “Bari sotterranea”, il percorso tra i suggestivi tesori nascosti della città, le cui origini risalgono all’età del Bronzo, che si snoda tra il Castello Normanno Svevo, il Succorpo della Cattedrale, Palazzo Simi e Santa Maria del Buon Consiglio. La visita archeologica (www.barisotterranea.it) è a cura di archeologi accreditati dalla Sovrintendenza e dura circa 2 ore. Solo su prenotazione. Il costo del biglietto è di euro 20 per gli adulti e di euro 10 euro per i bambini e i ragazzi (età 8 / 18 anni).



Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono state previste delle limitazioni al traffico e alla sosta:



I. Dalle ore 00.01 del giorno 7 marzo alle ore 24.00 del giorno 11 marzo 2019, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” in piazza della Libertà;



II. Dalle ore 15.00 del giorno 10 marzo 2019 alle ore 18.00 del giorno 10 marzo 2019, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” in piazza Massari, tratto compreso tra via S. Francesco d’Assisi e via Palatucci;



DOMENICA 10 MARZO 2019:



1. dalle ore 00.01 alle ore 16.00, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” sulla piazza Massari, ambo i lati, ambo le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia;



2. dalle ore 00.01 alle ore 14.00, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

a. c.so Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre;

b. via Latilla, ambo i lati;

c. corso sen. De Tullio, ambo i lati, per un tratto di 50 mt. circa a partire da piazza Massari in direzione del piazzale mons. Mincuzzi;

d. piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, lato giardino Veterani dello Sport, tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno ed il distributore di carburante all’altezza di via F. Filzi;

e. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);



3. dalle ore 05.00 alle ore 16.00, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre;

b. piazza Massari, ambo le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e corso sen. A. De Tullio;

c. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

d. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

e. via B. Petrone;



4. dalle ore 09.00 alle ore 12.30, e comunque fino al termine delle esigenze, esclusivamente per il passaggio dei partecipanti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE”, sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazza Garibaldi;

b. via Latilla;

c. via San Francesco d'Assisi, tratto compreso tra via Latilla e piazza Massari;

d. corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Brigata Regina e piazza Massari;

e. corso sen. A. De Tullio;

f. piazzale C. Colombo;

g. lung.re Imp. Augusto;

h. piazzale IV Novembre;

i. lung.re A. Di Crollalanza;

j. piazza Diaz, carreggiata prospiciente il mare, compresa tra piazzale Giannella ed il passeggiatoio alberato;

k. lung.re N. Sauro;

l. piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare;

m. lung.re Perotti;

n. corso Trieste;

o. sui tratti terminali delle vie che adducono al percorso della manifestazione;



5. dalle ore 09.00 alle ore 12.30, e comunque fino al termine delle esigenze, è CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato mare (prospiciente il giardino Veterani dello Sport), tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno e via F. Filzi;

b. lung.re Perotti, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato terra, tratto compreso tra via F. Filzi e via Caduti del 28 luglio 1943.