Mola di Bari - INCONTRI FORMATIVI DEL “MIO NIDO”: GIOVEDÌ 7 MARZO INCONTRO CON ROSY PAPARELLA 07/03/2019 Giovedì 7 marzo secondo appuntamento per il ciclo di incontri formativi sui temi della pedagogia, della genitorialità e della educazione organizzati dall’asilo “Il mio nido” a Mola di Bari.

Alle ore 17:00 nella sede de “Il mio nido” in via Bolzano 18 a Mola di Bari (BA), incontro con Rosy Paparella - già garante dei minori per la Regione Puglia - sul tema

AFFETTIVITÀ E PROSSEMICA

Rapporto tra legami, educazione, affetto, crescita

Come le emozioni influiscono sulla crescita psicofisica del bambino; come il contatto fisico con i genitori incide nella formazione del carattere; come la scienza può aiutarci a comprendere l’affettività infantile.

Tutti gli incontri in programma riguarderanno in particolare la vita dei bambini tra 0 e 3 anni e sono rivolti a educatori, genitori, studenti e a chiunque voglia acquisire strumenti conoscitivi per decifrare i misteri della prima infanzia, dalla nascita, alla crescita alle prime malattie.

La dottoressa Rosy Paparella tornerà a Mola anche il prossimo 18 aprile per parlare del rapporto tra bambini e tecnologia.

Ad ogni incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per prenotazioni e info: 3396670091 o sulla pagina facebook de “Il Mio Nido”.