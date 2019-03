Milano - 6 Concorso Nazionale poetico Alda Merini - da Scevola 10/03/2019 La poesia non ha confini e ritorna anche per il 2019 il Concorso in ricordo di Alda Merini.



L'Istituto Comprensivo Via Pareto di Milano ripropone il 6° Concorso Nazionale Poetico EduCare dedicato alla poetessa Alda Merini riservato alle scuole statali e paritarie Primarie, Secondarie I° e Secondarie II° di tutta Italia.



Oltre 15.000 gli Istituti che dal 2013 partecipano a questa iniziativa che è cresciuta a dismisura (nell'edizione 2018 sono arrivate 1.400 poesie dalle 20 regioni italiane) portando a tutti gli studenti il ricordo, le parole, i versi, ma soprattutto la possibilità di conoscere, apprezzare ed amare la grande poetessa milanese scomparsa nel 2009.



A valorizzare e impreziosire l'edizione 2019 è la partecipazione di Casa delle Arti-Spazio Alda Merini, che nello scorso gennaio è stata inserita dal Comune di Milano nell'elenco dei Musei cittadini. Una presenza, quella di Casa Merini, che da sola basterebbe a qualificare la bontà dell'iniziativa e che dà un'impronta e un tono particolare a questo 6° Concorso poetico considerato tra i maggiori a livello nazionale.



L'obiettivo dell'Istituto Comprensivo Via Pareto è proprio quello di rilanciare la poesia, esaltarne la bellezza, la purezza dei versi, la gioia di potersi esprimere e di comunicare a tutti le proprie sensazioni ed emozioni: Ai nostri studenti vogliamo insegnare a scendere nel cuore delle cose, a stupirsi, incuriosirsi, diventare un tutt'uno con il linguaggio poetico ed esaltarlo perchè il mondo di oggi ha bisogno di poesia, bellezza e amore.



Ai ragazzi abbiamo dato come traccia queste parole di Alda Merini: "Io trovo i miei versi intingendo il calamaio nel cielo" e la data ultima del 4 aprile 2019 per inviare gli elaborati.

A valutarli sarà la Giuria guidata da Diana Battaggia, Consigliera di Casa Merini e Direttore Editoriale Poesia La Vita Felice, con le premiazioni (tre studenti per sezione) previste per venerdì 7 giugno 2019 - ore 19 - nel chiostro della Certosa di Milano - Via Garegnano 28 e con il concerto dell'Orchestra della "Rete Insieme per la musica 2020".



Vi chiediamo cortesemente di propagandare il 6° Concorso dedicato ad Alda Merini (a tale proposito alleghiamo locandina di presentazione e bando) e attivarVi perchè la poesia possa riappropriarsi dello spazio che si merita nella odierna società.