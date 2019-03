IL 28 E 29 MARZO TORNA SMAU PADOVA: INNOVAZIONE PRÊT-À-PORTER PER LE IMPRESE DEL NORDEST 10/03/2019 Sarà un’innovazione pronta, ad uso e consumo delle imprese del Nordest quella presentata ai visitatori di Smau Padova, il 28 e 29 marzo a PadovaFiere attraverso un calendario ricco di eventi e momenti di networking per condividere insieme a startup, imprese digital e aziende dei diversi settori produttivi, strategie ed esperienze di innovazione in corso sul territorio, con l’obiettivo di far nascere nuove partnership tra i diversi operatori.



Padova, 7 marzo. Eventi, workshop formativi e momenti di networking e di condivisione delle esperienze di innovazione sul territorio: così la dodicesima edizione di Smau Padova in programma il 28 e 29 marzo al Padiglione 11 di PadovaFiere punta a riunire, nei due giorni, imprese, startup e player del digitale nazionali e internazionali, come Cisco, Consorzio CBI, HPE, Oracle, SAP, Seeweb e Unify.

Tanti i temi al centro dell’evento: si parlerà di innovazione applicata al mondo del commercio e turismo, delle smart communities e dell’industria 4.0, ma anche di valorizzazione e promozione del “Made in Italy”, in particolare nel mondo dell’Agrifood. Il tutto per fornire una guida, uno strumento di orientamento per tutte quelle imprese del Nordest che hanno la necessità di trovare dei modelli a cui ispirarsi e dei partner con cui collaborare per realizzare i propri progetti di innovazione.

La dinamica è quella consolidata dell’Open Innovation: mettere insieme startup e imprese mature che insieme possono completarsi dando vita a nuovi prodotti e servizi, in modo rapido, per far fronte ad una dinamicità del mercato che impone alle aziende un costante rinnovamento. “E qui che entra in gioco Smau: un’agenzia matrimoniale che facilita il primo contatto tra le due realtà e che ogni anno presenta, sul territorio esempi concreti di queste unioni affinché altre aziende possano intraprendere lo stesso percorso” afferma Pierantonio Macola, Presidente di Smau.

Lattebusche, Caffini, Stevanato Group, Danfoss, Eurotech, sono solo alcune delle esperienze di innovazione che, nella due giorni di Smau Padova, saranno raccontate nell’ambito del programma di Smau Live Show e condivise con il pubblico di imprese in visita, affinché diventino dei modelli di eccellenza da cui trarre ispirazione.

Le case study di imprese del territorio, nel settore dell’agrifood, così come in quello del commercio, del turismo, dell’industria e delle smart communities concorreranno al Premio Innovazione Smau che sarà consegnato nell’arco dei due giorni alle più innovative imprese del Nordest.

All’interno di Smau Padova, diversi saranno i contenuti realizzati da Regione Veneto, con l’obiettivo di portare avanti un’attività di ascolto dal basso delle diverse proposte e suggestioni da parte di imprese e cittadini. Giovedì 28 marzo, Regione Veneto realizzerà un evento, in collaborazione con AgID, dedicato al tema dell’e-Leadership, argomento di particolare rilevanza anche nel mondo della pubblica amministrazione in quanto attiene alla capacità di introdurre, utilizzare e sfruttare al meglio l’innovazione e le tecnologie digitali per dare concretezza progetti di innovazione digitale.

Un secondo evento, in programma durante la mattinata di venerdì 29, sarà dedicato al Social Design PA e al tema del Co-Design e della Co-Progettazione: un nuovo modo di realizzare progetti di innovazione che implica la collaborazione tra pubbliche amministrazioni, aziende ICT e associazioni di imprenditori. L’evento ospiterà una sessione introduttiva plenaria, 10 tavoli di lavoro dedicati agli operatori e, al termine, un evento conclusivo di restituzione lavori.

Presente anche la Camera di Commercio di Padova, che allestirà una postazione PID - Punto Impresa Digitale: un punto informativo dedicato alle imprese del territorio che vogliono conoscere le opportunità di formazione, i bandi e gli strumenti finanziari previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

La Camera di Commercio, inoltre, consegnerà il Premio BUL all’impresa che meglio ha compreso i vantaggi della digitalizzazione, integrandola al proprio interno per incrementare la competitività e la produttività dei propri clienti. Il premio rientra nel progetto Ultranet. Banda Ultralarga, Italia ultramoderna che ha l'obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della Banda Ultralarga (BUL) come strumento di sviluppo territoriale.

Ad animare la due giorni anche il Bootcamp organizzato da Seeweb ”Analisi e mitigazione del rischio nelle infrastrutture Cloud” che si terrà il 29 marzo alle ore 11.00 presso l'Innovation Lab al padiglione 11: un momento di conoscenza e formazione con il management Seeweb per analizzare e governare il rischio delle infrastrutture Cloud in termini di sicurezza e ricaduta sul business delle imprese. Il Ceo di Seeweb, Antonio Baldassarra, nei due giorni sarà a disposizione per degli incontri one-to-one con le startup digital che necessitano di consigli sulle strategie di crescita aziendali e sono alla ricerca di collaborazioni con player tecnologici.

Nell’area espositiva parteciperanno 10 startup venete che, insieme ad imprese digitali come Cisco, Consorzio CBI, HPE, Oracle, SAP, Seeweb e Unify saranno a disposizione, con i loro prodotti e servizi, per supportare imprese e PA nell’intero processo di Trasformazione Digitale. L’incontro con queste realtà sarà favorito dagli Startup Safari: tour gratuiti che accompagneranno i visitatori agli stand delle realtà presenti - startup, incubatori e imprese digital - e personalizzati in base al settore di appartenenza delle imprese: agrifood, sanità, smart communities e PA, commercio e turismo e servizi.

Per supportare imprese ed enti locali nei loro processi di trasformazione digitale Smau ha messo a punto un calendario di workshop gratuiti da 50 minuti a cura di docenti, analisti ed esperti che andrà ad affrontare temi di massima attualità come la fatturazione elettronica, i pagamenti digitali, il fintech, l’intelligenza artificiale, i big data e gli analytics, la cyber security, la blockchain. Si parlerà anche di GDPR, di startup, bandi e incentivi fiscali e, soprattutto, di digital marketing trends con gli speaker più autorevoli del settore.

Tutto questo a Smau Padova il 28 e 29 marzo, dalle 9.30 alle 17.30. L’evento è gratuito, previa iscrizione obbligatoria sul sito Smau.