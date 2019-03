Bari - Inaugurato alla Fiera del Levante il 4° Splash Festival 10/03/2019 Inaugurato in Fiera il 4° Splash Festival

domani arrivano gli ospiti internazionali

Taglio del nastro a Levante Prof per l’evento dedicato

alla cultura del bere dell’accoglienza: domani il campione

di flair Vitaly Kolpin e il distillatore norvegese Stig Bareksten



Inaugurato il 4° “Splash - Beverage & Hospitality Festival”, l’evento di Barproject Academy che si svolge fino al 13 marzo all’interno di Levante Prof, nella Fiera del Levante di Bari. Un grande successo di presenze per la prima giornata, contornata da tanti appuntamenti, fra cui esibizioni nell’arte del taglio del ghiaccio con Giovanni Potente di “Puro Ghiaccio”, presentazioni di libri con Stefano Nincevich di Bargiornale e sfide di Latte Art. Oggi si replica e allo Splash Festival arrivano gli ospiti internazionali: il campione russo di flair Vitaly Kolpin e il mastro distillatore norvegese Stig Bareksten. Con loro, tra esposizioni e degustazioni, anche tante esibizioni, dibattiti e attività esperienziali. Per informazioni: www.splashfestival.it.



Dopo il taglio del nastro, la prima giornata è stata aperta alle 10 dal welcome coffee organizzato dallo stand Elektra-Morettino. Contemporaneamente, a seguire Pierre Cafè ha tenuto una sessione di cupping specialty coffee nell’Experience Area. Alle 11.00 sul palco c'è stato il primo educational, “Ice Culture”: protagonista Giovanni Potente dell’azienda salentina Puro Ghiaccio che ha spiegato le caratteristiche di un ghiaccio “puro”, adatto a un servizio di qualità. Alle 12.00 la masterclass "Contemporary Alchemy" di Luca Moroni per Molinari. A seguire, dalle 13.00 alle 14.00, nello stand Elektra-Morettino si è svolta la “Latte Art Throw Down”, una competizione di figure sui cappuccini coordinata da Hanuel Lee. Dalle 14.00 alle 15.00 il giornalista di Bargiornale Stefano Nincevich ha presentato sul palco “Cocktail Safari”, il suo libro dedicato alla storia della miscelazione. Dalle 15.00 alle 17.00 si è tenuto il primo dei quattro incontri di “Conversazioni liquide”, dibattiti fra esperti dedicati al mondo del beverage condotti dal giornalista e scrittore Mario Bolivar, in cui si è parlato della “comunicazione nel beverage” con Stefano Nincevich (Bargiornale), Gian Paolo Di Pierro di Readrink, Francesco Panebianco di 2night e Valentina Palange e Luca Rinaldi di Specialty Pal. In contemporanea, nell’Experience Area, c'è stata una seconda sessione di cupping specialty coffee, questa volta a cura di Morettino. Dalle 17.00 alle 18.30, sempre nell’Experience Area, la Food-Art Experience di “Coloribo: colori da mangiare” con Bice Perrini. Dalle 17.30 alle 19.00 è toccato invece ad AperiSplash, un aperitivo di fine giornata offerto da Pietregiovani.



Il programma dello Splash Festival



Il programma dettagliato e aggiornato all’indirizzo: www.splashfestival.it/programma



Lunedì 11 marzo. Alle 10.00 welcome coffee organizzato dallo stand Elektra-Morettino e contemporaneamente, fino alle 12.00, sessione di cupping specialty coffee a cura di Pierre Cafè nell’Experience Area. Dalle 11.00 alle 12.00 sul palco salirà Alex Frezza de “L’Antiquario” di Napoli per l’educational di Bonaventura Maschio, main sponsor dello Splash Festival. Dalle 12.00 alle 14.00 ci sarà la masterclass "Craft Bar Skills: the art of working beautifully" con il campione russo di flair Vitaly Kolpin. A seguire, dalle 14.00 alle 15.00, "Bareksten Gin" con il mastro distillatore norvegese Stig Bareksten per Spirits & Colori. Dalle 15.00 alle 17.00 il secondo appuntamento di “Conversazioni liquide”: sul palco si parlerà della gestione dei locali con Luca Magone (XXL, Chivasso, Torino), Davide Mitacchione (Luau Tiki Bar-Summit, Bari), Gianni Dell'Olio (Contrabar, Bisceglie), Tommy Colonna (Gran Caffè Gambrinus, Gravina) e Alex Frezza (L'Antiquario, Napoli). In contemporanea, nell’Experience Area, sessione di cupping specialty coffee a cura di Morettino. Dalle 17.00 alle 18.30, nell’Experience Area, la Food-Art Experience di “Coloribo: colori da mangiare” con Bice Perrini. Sempre alle 17.00 si svolgerà la masterclass di Living Web Studio, visual main sponsor dello Splash Festival, “Quali opportunità per i nuovi locali” a cura di Giorgio Magno. Dalle 17.30 alle 19.00 AperiSplash - L’Aperitivo in Fiera a cura di Pietregiovani.



Martedì 12 marzo. Alle 10.00 welcome coffee organizzato dallo stand Elektra-Morettino e contemporaneamente, fino alle 12.00, sessione di cupping specialty coffee a cura di Pierre Cafè nell’Experience Area. Dalle 11.00 alle 12.00 sul palco masterclass "Il Gin Italiano" con Fulvio Piccinino per The Spiritual Machine. Martedì sarà anche il primo giorno della Stir It Up, la gara di coffee mixology dello Splash, e sul palco si svolgeranno i primi due round: con il “Tasting roulette” i 35 bartender iscritti si sfideranno con una prova di degustazione; gli 8 vincitori del primo round si affronteranno invece con il “Fai tu!”, ovvero il “cocktail più venduto al mondo”: dovranno improvvisare un drink con prodotti a loro ignoti fino a quel momento, assecondando la richiesta di un cliente che dirà loro… “fai tu!”. Dalle 15.00 alle 17.00, nell’Experience Area, sessione di cupping specialty coffee a cura di Morettino. Dalle 16.00 alle 18.00 sul palco terzo appuntamento con le “Conversazioni liquide”: si parlerà del mestiere del bartender con Vito Sportelli (Aperinfresco - Barproject Academy), Tommaso Scamarcio (Hagakure, Bari), Antonella Benedetto (Moonshine, Polignano) e Diego Melorio (Quantobasta, Lecce). Dalle 17.00 alle 18.30, sempre nell’Experience Area, la Food-Art Experience di “Coloribo: colori da mangiare” con Bice Perrini. Dalle 17.30 alle 19.00 AperiSplash - L’Aperitivo in fiera a cura di Pietregiovani.



Mercoledì 13 marzo. Alle 10.00 welcome coffee organizzato dallo stand Elektra-Morettino e contemporaneamente, fino alle 12.00, sessione di cupping specialty coffee a cura di Pierre Cafè nell’Experience Area. Dalle 11.00 alle 14.30 si svolgeranno le finali della Stir It Up con gli ultimi due round: nel Mystery Break i quattro bartender rimasti in gara dovranno realizzare un cocktail improvvisando con gli ingredienti e il tema che troveranno all’interno di una mystery box; nel Mystery Chef i due finalisti si sfideranno con una mystery box che conterrà, oltre a ingredienti a sorpresa, un piatto realizzato dallo chef de “Le Giare” di Bari Antonio Bufi, e il loro obiettivo sarà realizzare un drink da abbinare alla pietanza. Per il trionfatore un viaggio formativo Liquid Experience all’estero, premiazioni con Andrea Salamida e Cristian Pellegrino, vincitori Splash 2018. Dalle 14.30 alle 15.30 ci sarà la masterclass “L’evoluzione del food pairing in mixology" a cura di Fabio Bacchi di BarTales. Dalle 15.00 alle 17.00, nell’Experience Area, sessione di cupping specialty coffee a cura di Morettino. Dalle 15.30 alle 17.30 sul palco quarto appuntamento con le “Conversazioni liquide”: si parlerà del “beverage nella ristorazione” con: Antonio Bufi, chef di "Le Giare" (Bari); Antonio Scalera, chef di "La Bul Ristorante" (Bari); Antonello Magistà, titolare di "Pashà" (Conversano); Gianvito Matarrese, chef di "Evo" (Alberobello); Riccardo Sgarra, sommelier di "Grotta Palazzese" (Polignano); Angelo Sabatelli, chef di "Angelo Sabatelli Ristorante" (Putignano); Vitantonio Lombardo, chef di "Vitantonio Lombardo Ristorante" (Matera); Mario Falco, presidente dell’Associazione Cuochi Foggia. Dalle 17.00 alle 18.30, sempre nell’Experience Area, la Food-Art Experience di “Coloribo: colori da mangiare” con Bice Perrini. Dalle 18.30 saluti finali.