Bari - Presentat l'VIII edizione del FESTIVAL DELLE DONNE E DEI SAPERI DI GENERE Nel segno delle intersezioni 13/03/2019 Oggi, mercoledì 13 marzo alle ore 11.15 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della ottava edizione del Festival delle Donne e dei Saperi di Genere, presso la Mediateca Regionale Pugliese (via Zanardelli 30, Bari).

L’edizione 2019 del Festival è organizzata con il patrocinio di: Università degli Studi di Bari Aldo Moro – DISUM Dipartimento di Studi Umanistici e CISCuG Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere; Regione Puglia – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio per le arti e la cultura; Apulia Film Commission – Centro Studi Ricerca e Formazione, Cineporti di Puglia, Mediateca Regionale Pugliese; Punti Cospicui – Associazione per le culture.

L’ottava edizione del Festival delle Donne e dei Saperi di Genere si svolgerà dal 18 al 30 marzo NEL SEGNO DELLE INTERSEZIONI, con un programma fitto di seminari ed eventi, ricchissimo di ospiti, tra cui figure d’eccezione come il filosofo francese Jean-Luc Nancy e la filosofa americana Emily Apter, a presentarlo stamattina in Mediateca Regionale istituzioni e partner del Festival.

Ha aperto la conferenza stampa Francesca Romana Recchia Luciani ideatrice e direttrice del Festival delle Donne e dei Saperi di Genere sottolineando il tema di quest’anno: “INTERSEZIONI che ci porta ad affrontare forme multiple di discriminazioni, un ‘allarme’ che ci spinge a riflettere sulla complessità delle questioni di genere nella contemporaneità”



A seguire gli interventi delle istituzioni: la consigliera politica del Presidente per l'attuazione del Programma, Regione Puglia Titti De Simone ha sostenuto uno dei grandi temi che porta avanti il Festival: “essere cittadini del mondo, corpi migranti, una grandissima occasione accademica che apre a percorsi di ricerca con nuovi orizzonti creando reti di scambio e connessioni di comunità”. Aldo Patruno, direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia ha sottolineato come “tutte le politiche culturali messe in atto in questi anni sono nel segno delle INTERSEZIONI; questo infatti è uno dei Festival che rende orgogliosa la Regione Puglia”. Paolo Ponzio, direttore del DISUM Dipartimento di Studi Umanistici di UniBA, ringraziando la direttrice artistica che ‘dimostra ogni anno quanto è importante stare in frontiera’ sottolinea l’importanza del tema: ‘l’intersezione: è la possibilità di incontrare e ospitare l’altro consapevoli di appartenere ad una comunità.” Simonetta Dellomonaco, presidenta della Fondazione Apulia Film Commission (in collegamento telefonico) ha ribadito l’importanza del Festival: “una manifestazione unica e necessaria per non abbassare mai la guardia su tematiche importantissime”; un sostegno, quello di Apulia Film Commission che dura ormai da quattro anni come ha ricordato il consigliere d’amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission Giandomenico Vaccari.



Sono inoltre intervenuti: Domenico D’Oria, presidente Alliance Française di Bari che sottolinea: “L’alliance aderisce all’approccio di ricerca che sin dal primo anno ha caratterizzato il Festival, un respiro internazionale che con orgoglio porta a Bari, per la seconda volta, un’istituzione della filosofia francese ed europea: Jean-Luc Nancy; l’ultimo grande filosofo che appartiene alla scuola di Sartre, Camus e Foucault”; e ancora Aurora Vimercati, presidente CUG Comitato Unico di Garanzia UniBA, sottolinea come “la collaborazione istituzionale tra CUG e Festival è la conferma della stima dimostrata per questa manifestazione. Il Festival va sempre oltre con lo sguardo e in questo periodo guardare oltre l’orizzonte è fondamentale.”. Anche Maddalena Tulanti, consigliera d’amministrazione Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio per le arti e la cultura, ha dichiarato apprezzamento per la programmazione del Festival e sottolineato con orgoglio: “siamo concretamente impegnati in questa iniziativa perché è un’occasione di confronto con la complessità e la difficoltà, un approccio che apprezziamo e sosteniamo con grande orgoglio e stima nei confronti del Festival”.

A conclusione è intervenuta anche Loredana Capone, Assessora all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia che ha sottolineato: ‘Stiamo facendo, in ambito nazionale e internazionale, tanti passi indietro sulle pari opportunità in questo momento storico e questo Festival è un momento di riflessione e azione necessario!”