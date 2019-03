Apricena (Foggia) - PIAZZA ENRICO BERLINGUER E PIAZZA GIORGIO ALMIRANTE: ALTRI DUE PICCOLI CANTIERI IN PARTENZA 18/03/2019 - Nella giornata odierna è partito il cantiere riguardante la riqualificazione dell'area in zona Sacra Famiglia nei pressi della Chiesa ove sorgerà la nuova Piazza che porterà il nome di E. Berlinguer, figura storica del Partito Comunista Italiano. Una scultura in pietra di Apricena, realizzata da un ex cavamonte, Lorenzo Rutigliano, con vialetti in pietra, nuovi alberi ed illuminazione consegneranno uno spazio nuovo, più bello e vivibile ai residenti e non di quella zona. Tra qualche settimana invece, agli inizi di Aprile, partiranno i lavori di riqualificazione di un'altra piazzetta, quella tra viale Giuseppe Di Vittorio e Viale Vittorio Veneto, che porterà il nome di Giorgio Almirante, esponente storico della destra italiana, dell'allora Movimento Sociale Italiano.

"Con la riqualificazione di tanti spazi pubblici a verde, stiamo ridendo decoro ad Apricena " - dichiara l'assessore Carla Antonacci, responsabile del verde pubblico - "in giunta abbiamo deciso di valorizzare queste due aree, oggi senza nome, ricordando la memoria di due politici e rappresentanti delle Istituzioni della nostra Repubblica. Abbiamo recepito le richieste di tanti cittadini che in questi anni ci hanno ricordato che i nomi di Berlinguer e Almirante non erano presenti in nessuno spazio pubblico nella nostra città" - continua ancora l'assessore - "ci auguriamo che anche questa iniziativa sia apprezzata dalla cittadinanza "- conclude Antonacci.